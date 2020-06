Creative SXFI Trio • La cuffia USB-C con tecnologia Super X-Fi

Sono state presentate da poco le SXFI Trio, le nuove cuffie in-ear di Creative. Caratterizzate dalla presenza di tre driver e con collegamento USB-C, queste cuffie sono in grado di offrire un audio olografico con tutti i comfort per i dispositivi di ultima generazione basati su Android o PC windows.

La tecnologia proprietaria Super X-Fi Gen2 permette a tutti gli utilizzatori di personalizzare l’esperienza a 360° di ascolto degli auricolari.

Con il medesimo stile di tre driver, visto sulle Aurvana Trio, le cuffie SX Trio promettono di avere una eccellente esperienza di ascolto, soprattuto durante gli spostamenti grazie alla loro veloce connessione a tutti i nuovi smartphone Android dotati di connessione USB-C. Da tenere in considerazione la resistenza del cavo realizzato in materiale realizzato su misura in fibra di Kevlar per resistere a tutte le piegature e a tutti i maltrattamenti.

Sim Wong Hoo, il CEO di Creative ha così dichirato:

“SXFI Trio è adatto a ogni occasione, è una meraviglia in miniatura. Il sistema a tre driver può competere con gli headset di fascia alta; la tecnologia Super X-Fi sarà difficile da battere.” ” Si stanno comunque acquistando due prodotti al prezzo di uno, perché SXFI TRIO comprende SXFI AMP e Aurvana Trio, che presi singolarmente costerebbero il doppio”

Con il sistema a tre driver si otterrà un suono ibrido, con uno realizzato in bio cellulosa per ottenere dei bassi potenti e puliti, mentre gli altri due bilanciati tra di essi per coprire il taglio medio e alto del suono. Grazie all’unione di questi tre driver si potrà ottenere una resa audio fino a 100dB SNR con lo 0,008% di IMD.

L’aspetto forse più interessante è rappresentato dall’integrazione si Super X-Fi all’interno di SXFI WIRE, una versione del 40% più piccola rispetto ad SXFI AMP, il primo prodotto Super X-FI.

SXFI TRIO è disponibile sul sito ufficiale di Creative a 129,99 Euro