ECOVACS Robotics lancia sul mercato italiano la nuova famiglia di robot aspirapolvere DEEBOT T50, che promette di rivoluzionare il concetto di pulizia domestica. Con i modelli T50 OMNI, T50 PRO OMNI e T50 MAX PRO, l’azienda combina design ultrasottile, potenza straordinaria e tecnologie all’avanguardia per offrire prestazioni senza precedenti.

Design compatto, prestazioni senza compromessi

Con un’altezza di appena 81 millimetri, i nuovi DEEBOT T50 si distinguono come i robot più sottili dell’intera gamma ECOVACS. Questa caratteristica non è solo un vezzo estetico, ma un vantaggio funzionale che permette al dispositivo di raggiungere facilmente le aree sotto letti, divani e mobili bassi, spazi tradizionalmente difficili da pulire.

Nonostante le dimensioni compatte, la potenza di aspirazione raggiunge i 15.000 Pa, un valore che colloca questi robot all’apice della categoria e garantisce l’eliminazione efficace di polvere, sporco e peli di animali domestici anche dalle superfici più difficili.

Tecnologie avanzate per una pulizia impeccabile

La nuova famiglia T50 integra un arsenale di tecnologie proprietarie che ne esaltano le prestazioni:

TruEdge 2.0 : consente una pulizia profonda lungo i bordi grazie a una spazzola laterale dinamica e a un mocio estensibile che raggiunge fino a un millimetro dai margini, eliminando lo sporco anche negli angoli più nascosti.

: consente una pulizia profonda lungo i bordi grazie a una spazzola laterale dinamica e a un mocio estensibile che raggiunge fino a un millimetro dai margini, eliminando lo sporco anche negli angoli più nascosti. Navigazione dToF-LiDAR : il modulo laser integrato, abbinato all’intelligenza artificiale, permette al robot di mappare con precisione gli ambienti e di muoversi con sicurezza anche in spazi ristretti o poco illuminati.

: il modulo laser integrato, abbinato all’intelligenza artificiale, permette al robot di mappare con precisione gli ambienti e di muoversi con sicurezza anche in spazi ristretti o poco illuminati. ZeroTangle 2.0: la spazzola principale con design a tripla V previene l’aggrovigliamento di capelli e peli, riducendo drasticamente la necessità di manutenzione.

Per gli utenti più esigenti, la versione PRO OMNI si avvale della tecnologia AIVI 3D 3.0 OMNI, un sistema avanzato di riconoscimento degli ostacoli in tempo reale che ottimizza i percorsi di pulizia per una copertura ancora più efficiente.

La stazione OMNI: il cuore dell’automazione

A completare l’ecosistema T50 c’è la stazione OMNI All-in-One, che trasforma la pulizia in un processo completamente automatizzato. Questo dock multifunzione non si limita a ricaricare il robot, ma:

Svuota automaticamente il contenitore della polvere

Lava i panni con acqua calda a 75°C per un’igiene profonda

Asciuga i moci con un flusso d’aria a 45°C per prevenire la formazione di muffe e cattivi odori

Nella versione PRO OMNI, dosa autonomamente la soluzione detergente per un lavaggio ottimale

Anche l’interazione con il dispositivo è stata semplificata grazie all’assistente vocale YIKO, che consente di impartire comandi per avviare cicli di pulizia specifici o personalizzare le impostazioni in base alle esigenze del momento.

Disponibilità e prezzi

I nuovi robot della famiglia DEEBOT T50 saranno disponibili sullo store Amazon di ECOVACS a partire dal 20 marzo 2025, con i seguenti prezzi:

DEEBOT T50 OMNI: 799€

DEEBOT T50 PRO OMNI: 899€

DEEBOT T50 MAX PRO: 999€

In occasione del lancio, dal 20 al 30 marzo sarà attiva una promozione speciale con uno sconto del 10% su tutti i modelli.

