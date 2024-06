L’ultima edizione della fotocamera Lomo’Instant Automat Glass, decorata con le squisite illustrazioni dell’artista Ema Ichikawa, è ora disponibile. Laureata alla Tohoku University of Art and Design, Ema trae ispirazione dalla scuola d’arte Rinpa, celebre per l’uso simbolico delle foglie d’oro e per i disegni intricati. La sua opera rende omaggio a questa tradizione giapponese, risalente al XVII secolo, incorporando elementi classici con un tocco contemporaneo. Il design esclusivo rappresenta la vita marina, con decorazioni dorate che simboleggiano la libertà, invitando i fotografi a esplorare il loro lato creativo. La Lomo’Instant Automat Glass Ema Ichikawa Edition è ora disponibile sul sito di Lomography e presso rivenditori selezionati.

Lomography × Ema Ichikawa: Narrazione Visiva

La Lomo’Instant Automat Glass Ema Ichikawa Edition offre una qualità eccezionale per foto istantanee nitide, grazie a funzioni completamente automatiche di apertura, velocità dell’otturatore e flash. È dotata di un obiettivo Close-up, lo Splitzer per la massima creatività, e un libretto Leporello ispirato ai tradizionali paraventi giapponesi byōbu, con un dipinto decorativo esclusivo, fotografie e parole dell’artista. Include anche modalità per esposizioni multiple, filtri gel colorati per effetti speciali con il flash e un copriobiettivo che funge da telecomando per scatti da remoto e lunghe esposizioni senza mosso.

Libertà di Sperimentare

Le fotocamere istantanee Lomography sono le compagne perfette per gli amanti della fotografia istantanea. Utilizzando pellicole Fujifilm Instax Mini, economiche e facilmente reperibili, offrono infinite possibilità creative. Collaborare con Ema Ichikawa per questa edizione speciale è stato un onore, e speriamo che la sua arte ispiri le menti creative di chi utilizzerà questa fotocamera.

SPECIFICHE TECNICHE

Formato Pellicola: Fujifilm Instax Mini

Lunghezza Focale: 38 mm (Equivalente 21 mm)

Diaframma: f/4.5, f/22

Velocità dell’Otturatore: 1/250 (Auto) – Bulb

Esposizioni Multiple: Illimitate

Flash Incorporato: Automatico

Messa a Fuoco a Zona: 0.3 m / 0.6 m / 1 m – Infinito

Accessori per l’Obiettivo: Obiettivo Close-up, Obiettivo

Ultra Grandangolare, Splitzer, Copri Obiettivo con

funzione Telecomando di Scatto Remoto

Filettatura Filtri: 43 mm

Attacco treppiede: sí

Batterie: 2 × CR2 (6V) – Non incluse

Cos’è Lomography?

Nel 1992, la Lomographic Society International ha rivoluzionato il mondo della fotografia. Fondata da un gruppo di studenti, è diventata un movimento globale che rappresenta il lato ribelle della fotografia analogica. Lomography è uno stato d’animo che tutti possono abbracciare, dai principianti ai professionisti, incoraggiando la creazione di opere incredibili. Offriamo una vasta gamma di prodotti analogici sperimentali nel nostro negozio online e presso rivenditori in tutto il mondo. Invitiamo tutti a rompere le regole, abbracciare le sorprese della vita e catturare la realtà in tutta la sua gloria. Il nostro viaggio è stato straordinario e le avventure continuano!

Chi Sono i Lomografi?

I Lomografi sono appassionati di fotografia analogica, provenienti da tutto il mondo, che condividono la loro passione con una comunità entusiasta. Riconoscerli è facile: sono quelli che sperimentano, cercano nuove prospettive e catturano la vita in modi unici. Con oltre un milione di membri, la nostra Community creativa ha caricato più di 15 milioni di foto, formando il più grande archivio online di fotografia analogica e sperimentale al mondo. Le loro avventure analogiche ci ispirano continuamente.

Lomo’Instant Automat Glass Ema Ichikawa Edition è disponibile al prezzo di 199 EUR sul sito dedicato.



