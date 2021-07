L’estate è oramai entrata nel vivo e per l’occasione HUAWEI ha annunciato una serie di promo e iniziative che ci accompagneranno per le prossime settimane.

In particolare tra i protagonisti di questa iniziativa la nuova serie di smartwatch con Harmony OS 2.0 HUAWEI Watch 3, dedicata a chi desidera avere intrattenimento e benessere a portata di polso.

Ricordiamo che è inoltre disponibile HUAWEI Matepad 11 e Matepad PRO con Harmony OS 2.0 di cui vi abbiamo parlato in questo articolo.

Promo HUAWEI Watch

Acquistando un HUAWEI Watch 3 o Watch 3 Pro su qualunque canale di vendita, infatti, incluso nel prezzo di acquisto si riceveranno un paio di auricolari HUAWEI FreeBuds 4i e una HUAWEI Scale 3, la bilancia intelligente.

L’offerta smart per gli amanti dello sport in vacanza non finisce qui. Per gli amanti dell’outdoor disponibili anche HUAWEI Watch GT 2 PRO e HUAWEI Watch GT da 42 o 46 mm: chiunque acquisterà uno di questi due smartwatch, disponibili a partire da 119,90 euro, riceverà incluso un HUAWEI Mini Speaker, lo speaker compatto per portare la propria playlist preferita sempre con sé.

L’ultima serie di smartwatch HUAWEI Watch 3, è stata creata pensando all’utilizzo in autonomia del device: grazie al servizio eSIM gli utenti possono gestire telefonate direttamente dallo smartwatch con SIM indipendente, lasciando a casa il proprio smartphone. Inoltre, Huawei ha reso disponibili su AppGallery, app ideali per vivere al meglio un’estate a tutto sport e musica.

HUAWEI FreeBuds 4

Vero e proprio must-have tecnologico che non può mai mancare sotto l’ombrellone sono i nuovi HUAWEI FreeBuds 4, gli auricolari open-fit con cancellazione attiva del rumore. Acquistandoli su Huawei Store o sui canali di vendita autorizzati al prezzo al pubblico di 149,00 euro, gli utenti riceveranno anche un HUAWEI Mini Speaker incluso.

HUAWEI Watch GT 2 Pro registra tutte attività grazie al monitoraggio preciso di oltre 100 modalità di allenamento, come arrampicata, corsa all’aperto, canottaggio, surf, tennis e molti altri. Inoltre, include più di 10 percorsi per il jogging con una guida vocale che fornisce preziosi suggerimenti per un allenamento al massimo livello.

ANCORA PIU’ CONVENIENZA SU HUAWEI STORE CON IL CODICE SCONTO AESTATE

Come sempre, chi acquista i prodotti Huawei dal sito dell’azienda ha la possibilità di ottenere sconti e promozioni ulteriori rispetto agli altri canali di vendita, oltre alla consegna ultra rapida in uno o due giorni lavorativi, il reso gratuito entro 14 giorni e con un servizio clienti a supporto degli utenti 7 giorni su 7.

Tra i device tech uno sconto aggiuntivo anche per tanti altri acquisti. Su tantissimi prodotti, infatti, è disponibile un coupon del 10% sull’acquisto, oltre a un omaggio super conveniente al quale è possibile accedere digitando al momento del checkout il codice sconto AESTATE.

Alcuni tra i prodotti Huawei più interessanti sui quali si applica la promo sono:

HUAWEI Matebook 14 i5 8+512 2020, laptop ultraleggero e comodissimo, disponibile a 674,10 euro con lo sconto legato al coupon AESTATE con incluso lo zaino HUAWEI Backpack Swift;

i5 8+512 2020, laptop ultraleggero e comodissimo, disponibile a 674,10 euro con lo sconto legato al coupon AESTATE con incluso lo HUAWEI P40 , smartphone con la fotocamera potentissima, disponibile a soli 404,01 euro;

, smartphone con la fotocamera potentissima, disponibile a soli HUAWEI WatchGT2 Refined Gold , che coniuga tecnologia ed eleganza ed è disponibile a soli 134,10 euro con incluso HUAWEI Mini-Speaker;

, che coniuga tecnologia ed eleganza ed è disponibile a soli 134,10 euro con incluso HUAWEI Mini-Speaker; HUAWEI MatePad 10.4 wifi 3+32, tablet sottile e potente disponibile a 179,10€ con il coupon AESTATE. In più, aggiungendo 50,00 euro, saranno disponibili anche HUAWEI M-Pencil e la flip cover, per utilizzare il tablet nel massimo del comfort.

HUAWEI FREEBUDS 4i SILVER FROST: NOVITA’ ASSOLUTA SU HUAWEI STORE

Gli auricolari TWS HUAWEI FreeBuds 4i, già disponibili in nero, in bianco e nell’esclusiva Red Edition su Huawei Store, si arricchiscono per l’estate con la nuova colorazione Silver Frost e una case protettiva. HUAWEI FreeBuds 4i nel nuovo colore e con case protettiva sono disponibili a 74,9 euro. Sono disponibili a questo link.

Rimani aggiornato su offerte lampo ed errori di prezzo, seguici su Telegram!