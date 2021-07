E’ disponibile da oggi anche in Italia il primo tablet di HUAWEI con il nuovo HARMONY OS 2.0 ed almeno per il momento è in esclusiva sul canale e-commerce del brand.

HUAWEI MatePad 11 è il primo tablet con il sistema operativo Harmony Os 2.0 di cui abbiamo già ampiamente parlato su Techzilla anche nei giorni scorsi.

Tra le principali feature di MediaPad 11 troviamo un display che supporta una frequenza di aggiornamento di 120 Hz che supporta inoltre la gamma di colori DCI-P3.

Il tablet ha ottenuto le certificazioni TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) e TÜV Rheinland Flicker Free che sottolineano come la vista sia protetta anche dopo ore di utilizzo del tablet.

Non mancano funzionalità esclusive per MediaPad 11 come l’integrazione con ambiente Windows, con il quale sarà possibile effettuare lo streaming o la condivisione dei contenuti. Inoltre, troviamo anche le funzionalità Windows Lock e App Multiplier per l’esecuzione di multiple istanze della stessa app contemporaneamente. Per il comparto audio troviamo un sistema che integra quattro speaker.

HUAWEI Mediapad 11 – PREZZI E PROMO DI LANCIO

HUAWEI MatePad 11 è disponibile in preordine in esclusiva su Huawei Store, l’e-commerce proprietario del brand, e come per tutti i prodotti acquistati su questo canale, sarà spedito gratuitamente all’utente una volta disponibile con consegna rapida, in uno/due giorni lavorativi. In più tutti gli utenti avranno diritto al reso gratuito entro i 14 giorni dall’acquisto, oltre che a un servizio di assistenza dedicato 7 giorni su 7.

Il nuovo HUAWEI MatePad 11 è disponibile già da oggi in preordine nella colorazione Matt Grey nelle versioni da 128 oppure da 64 GB. Inoltre al lancio sarà disponibile un’interessante promozione, infatti preordinando e acquistando sul canale e-commerce il nuovo tablet gli utenti avranno accesso a esclusive promozioni:

Preordinando HUAWEI MatePad 11WiFi 6+128 GB, che include in dotazione HUAWEI Mpencil, gli utenti riceveranno, inclusi nel prezzo di 499,90 euro un HUAWEI Bluetooth Mouse[2] oltre a tre mesi di abbonamento a Huawei Video[3] e un coupon per uno sconto del 50% sull’acquisto di HUAWEI Smart Magnetic Keyboard, la tastiera magnetica per utilizzare il MatePad con il massimo del confort.

Preordinando HUAWEI MatePad 11WiFi 6+64 GB, disponibile al prezzo di 399,90 euro, gli utenti otterranno, oltre al HUAWEI Bluetooth Mouse, all’accesso a Huawei Video[4], anche la HUAWEI Mpencil[5] come omaggio aggiuntivo.

Inoltre, tutti coloro che, a partire da oggi, effettuano il preordine di una qualsiasi delle versioni disponibili di HUAWEI MatePad 11 con un deposito di 50,00 euro, avranno la possibilità di concludere l’acquisto quando il prodotto sarà disponibile con un ulteriore sconto di 50,00 euro, ottenendo così HUAWEI MatePad 11WiFi 6+128 GB al prezzo finale di 449,90 euro e HUAWEI MatePad 11WiFi 6+64 GB al prezzo finale di 349,90 euro.

Rimani aggiornato su offerte lampo ed errori di prezzo, seguici su Telegram!