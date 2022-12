SQUARE ENIX annuncia che l’attesissimo remaster CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION esce oggi su PlayStation5 (PS5™), PlayStation4 (PS4), Xbox Series X|S, console Xbox One, Nintendo Switch e PC. Scopri le storie di Zack, Cloud, Sephiroth, Aerith, Tifa e molti altri in questa versione interamente rimasterizzata dello spin-off di FINAL FANTASY VII.

Quasi quindici anni dopo l’uscita dell’esclusiva per PSP, CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION dona nuova vita all’affascinante storia del SOLDIER Zack Fair grazie a una grafica dei personaggi, dell’interfaccia utente e degli sfondi completamente rimasterizzata in HD, una colonna sonora riarrangiata dal compositore originale Takeharu Ishimoto, dei dialoghi completamente doppiati in inglese e in giapponese da alcuni dei doppiatori di FINAL FANTASY VII REMAKE e un sistema di combattimento aggiornato, con l’opzione di usare le abilità limite e le invocazioni, così come un sistema migliorato di OMD (Onda Mentale Digitale).

Yoshinori Kitase, il direttore creativo, ha dichiarato:

Trailer di Lancio

“Creare quest’attesissimo remaster di CRISIS CORE è stato un vero piacere””Erano anni che la nostra community di appassionati ci chiedeva di pubblicare una versione aggiornata di CRISIS CORE per le piattaforme di ultima generazione, e siamo emozionati di poter finalmente soddisfare questa richiesta. Abbiamo ricostruito molti elementi del gioco, e speriamo che i fan vecchi e nuovi di FINAL FANTASY si divertano a riscoprire la storia di Zack Fair tanto quanto noi ci siamo divertiti a sviluppare CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION.”

CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION conserva l’essenza dell’amato classico per PlayStation®Portable utilizzando allo stesso tempo delle tecnologie moderne per creare un’esperienza di gioco più accattivante, immersiva e avvincente sia per i fan che per i nuovi giocatori.

La storia di CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION inizia sette anni prima degli eventi di FINAL FANTASY VII e segue le avventure di Zack Fair, un giovane SOLDIER ottimista. Quando Zack e il SOLDIER di 1ª classe Sephiroth si uniscono per cercare un SOLDIER scomparso, Genesis Rhapsodos, Zack scoprirà il lato nascosto degli esperimenti della Shinra e dei mostri che sta creando. Dopo aver sperimentato i tradimenti e i segreti in prima persona, Zack inizierà a dubitare di tutto e di tutti, e dovrà agire da vero eroe per proteggere chi ama e difendere l’unica cosa che gli è rimasta, il suo onore di SOLDIER.

Disponibilità

CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION esce oggi su PlayStation5 (PS5), PlayStation4 (PS4), Xbox Series X|S, console Xbox One, Nintendo Switch e PC.

Inoltre, l’action figure d’alta qualità di Zack, altrimenti inclusa solo nella Hero Edition giapponese del gioco, è disponibile in esclusiva su SQUARE ENIX Store. L’action figure Play Arts Kai di Zack Fair (SOLDIER di 2ª classe) di CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION può essere pre-ordinata qui.

Rimani aggiornato su offerte lampo ed errori di prezzo, seguici su Telegram!