Fresh ‘n Rebel anticipa i tempi e si muove già per trovare il tuo compagno ideale per questo San Valentino e lo fa con 4 diversi tipi di Powerbank in 6 colori diversi. Ecco i migliori Powerbank di Fresh ‘n Rebel.

Con il Powerbank 18000 mAh puoi viaggiare in qualsiasi parte del mondo mantenendo i tuoi dispositivi mobili completamente carichi. Non riesci a trovare una presa di corrente nel bel mezzo del nulla? Non preoccuparti, carica 3 dispositivi contemporaneamente e rimani in contatto con i tuoi cari.

Il Powerbank 12000 mAh per essere sempre online, è pieno di energia, ma dalle dimensioni e peso contenuti. Carica contemporaneamente il tuo telefono e tablet mentre sei in viaggio.

Con il Powerbank 6000 mAh hai abbastanza energia extra per caricare il telefono, ed è solo un piccolo “pacchetto” da portare in giro. Il Powerbank 3000 mAh sembra incredibile ed è fatto dei migliori materiali. Si adatta perfettamente alla tasca dei tuoi jeans e mantiene il telefono caricato tutto il giorno.

Tutti i powerbank Fresh ‘n Rebel hanno un design piccolo e ultra portatile, sono ben sagomati ed estremamente leggeri. Sono approvati dalle compagnie aeree per il trasporto e utilizzo in volo. Hanno 6 caratteristiche di sicurezza premium e si possono caricare tramite USB-C.