Samsung ha svelato in queste ore i nuovi top gamma Galaxy S20, Galaxy S20+ e Galaxy S20 Ultra, tutti e tre con Snapdragon 865 e features veramente interessanti sopratutto per il comparto fotografico.

Tutti e tre i dispositivi hanno infatti uno chipset Snapdragon 865 ( o Exynos 990 in base ai mercati) con moltissima dotazione ram e le differenze principali tra i vari modelli risultano nella dimensione del display e di conseguenza sulla grandezza della batteria e per il supporto alle reti 5G.

Il comparto fotografico è probabilmente la più grande differenza tra i tre modelli infatti il Galaxy S20 e S20 Plus hanno praticamente lo stesso setup fotografico mentre il modello Ultra offre un miglioramento sensibile in questo aspetto.

Galaxy S20, S20+, S20 Ultra – Specifiche Tecniche

Samsung Galaxy S20 Samsung Galaxy S20 Plus Samsung Galaxy S20 Ultra Display 6.2″ Dynamic AMOLED

3,200 x 1,440

20:9 ratio

120Hz refresh rate at 1080p

60Hz refresh rate at 1440p

HDR10+ certified 6.7″ Dynamic AMOLED

3,200 x 1,440

20:9 ratio

120Hz refresh rate at 1080p

60Hz refresh rate at 1440p

HDR10+ certified 6.9″ Dynamic AMOLED

3,200 x 1,440

20:9 ratio

120Hz refresh rate at 1080p

60Hz refresh rate at 1440p

HDR10+ certified Processore Qualcomm Snapdragon 865 o Samsung Exynos 990 Qualcomm Snapdragon 865 o Samsung Exynos 990 Qualcomm Snapdragon 865 o Samsung Exynos 990 RAM 12GB 12GB 12 or 16GB Memoria 128GB 128 or 512GB 128 or 512GB MicroSD Si, fino a 1TB Si, fino a 1TB Si, fino a 1TB Batteria 4,000mAh con ricarica rapida e senza fili 4,500mAh con ricarica rapida e senza fili 5,000mAh con ricarica rapida e senza fili Fotocamera Retro:

– Wide-angle: 12MP, 1/1.76″, ƒ/1.8, 1.8µm

– Telephoto: 64MP, ƒ/2.0, .8µm

– Ultra-wide: 12MP, ƒ/2.2, 1.4µm3x hybrid optical/digital zoom, Super Resolution Zoom up to 30xFrontale: – 10MP, ƒ/2.2, 1.22µm, AF Retro:- Wide-angle: 12MP, 1/1.76″, ƒ/1.8, 1.8µm

– Telephoto: 64MP, ƒ/2.0, .8µm

– Ultra-wide: 12MP, ƒ/2.2, 1.4µm

– VGA time-of-flight sensor3x hybrid optical/digital zoom, Super Resolution Zoom up to 30xFrontale:- 10MP, ƒ/2.2, 1.22µm, AF Retro:- Wide-angle: 108MP, 1/1.33″, ƒ/1.8, .8µm

– Telephoto: 48MP, ƒ/3.5, .8µm

– Ultra-wide: 12MP, ƒ/2.2, 1.4µm

– VGA time-of-flight sensorHybrid optical/digital zoom at 10x

Super Resolution at 100xFrontale:- 40MP sensor, ƒ/2.2, .7µm, AF Connettività 4G LTE support

5G (sub-6GHz, DSS, TDD/FDD, SA and NSA, no mmWave) 4G LTE support

5G (sub-6GHz, DSS, TDD/FDD, SA and NSA, mmWave) 4G LTE support

5G (sub-6GHz, DSS, TDD/FDD, SA and NSA, mmWave) SO One UI 2.0

Android 10 One UI 2.0

Android 10 One UI 2.0

Android 10 Resistente all’acqua IP68 IP68 IP68 Sicurezza Ultrasonic fingerprint sensor, face unlock Ultrasonic fingerprint sensor, face unlock Ultrasonic fingerprint sensor, face unlock Colori Cosmic Grey, Cloud Blue, Cloud Pink Cosmic Grey, Cosmic Black, Cloud Blue Cosmic Grey and Cosmic Black Peso e dimensioni 69.1×151.7×7.9mm

163g 73.8×161.9×7.8mm

186g 76×166.9x8mm

220g

Galaxy S20 – Foto

Galaxy S20 e S20+ hanno infatti un sensore da 12Mpx grandangolare, con lenti telefoto 64MP, sensore ultra-wide da 12Mpx ed una fotocamera frontale da 10Mpx. Entrambi offrono poi uno zoom ottico ibrido fino a 3X con il modello Plus che aggiunge un sensore di profondità sul retro.

Per quanto riguarda il Galaxy S20 Ultra sulla carta abbiamo una scheda tecnica invidiabile. Abbiamo infatti gli stessi sensore del Galaxy S20 Plus tuttavia la configurazione della fotocamera è completamente diversa. Al centro del dispositivo troviamo infatti un sensore da 108Mpx Wide-Angle con apertura ƒ/1.8. Troviamo anche un sensore telefoto da 48Mpx e un’altro ultra-wide da 12Mpx. A tutto questo si aggiunge anche un’upgrade alla fotocamera frontale che passa ai 40 Mpx di sensori che converge i pixel per creare immagini a 12Mpx in alta qualità.

Il Galaxy S20 Ultra è inoltre in grado di utilizzare uno zoom ottico/digitale a 10X con risoluzione Zoom fino a 100X.

Samsung non offre alcun modello con il display più piccolo questo anno, infatti la diagonale più piccola tra i tre modelli è quella del Galaxy S20 standard con i suoi 6,2 pollici. D’altro canto il galaxy S20+ ha una diagonale da 6,7″ e il modello Ultra da 6,9″.

In ogni caso su tutti e tre i modelli troviamo il display Dynamic AMOLED di Samsung che supporta fino ai 240Hz di risposta e un frame rate a 120Hz a patto di tenerlo a risoluzione 1080P. Come abbiamo già visto sui modelli di quest’anno, questo frame rate permette di avere immagini molto più fluide sopratutto in ambito gaming e per l’interfaccia utente.

La dimensione delle batterie non è molto diversa tra i tre modelli infatti troviamo una dotazione da 4.000mAh, 4.500mAh e 5000mAh rispettivamente per Galaxy S20, S20+ e infine S20 Ultra. Non manca la ricarica rapida a 25W con il cavo e il modello S20 Ultra dispone anche di una ricarica rapida a 45W ma con un caricabatterie aggiuntivo dal costo di circa 50€.

La buona notizia per quanto riguarda la connettività è che il 5G non ha più un modello dedicato, infatti tutti e tre i dispositivi supportano già la nuova generazione di reti. Tuttavia solamente il Galaxy S20 Plus e S20 Ultra supportano la tecnologia mmWave che viene utilizzata da alcune reti 5G. Troviamo anche una variante 4G del Galaxy S20 ma sarà venduta solo in alcuni mercati in un secondo momento del 2020.

Samsung Galaxy S20, S20 Plus, S20 Ultra : Prezzo e disponibilità in Italia

Galaxy S20, Galaxy S20+ e Galaxy S20 Ultra 5G saranno disponibili nei negozi fisici e online a partire dal 13 marzo 2020. Saranno disponibili nelle colorazioni Cosmic Grey, Cloud Blue, Cloud Pink e Cloud White.

Galaxy S20 sarà in vendita nella versione 4G LTE ad un prezzo consigliato di €929 e nella versione 5G ad un prezzo consigliato di €1.029.

Galaxy S20+ sarà disponibile nella versione 4G LTE ad un prezzo consigliato di €1.029, nella versione 5G con 128GB di memoria interna ad un prezzo consigliato di €1.129, e in esclusiva solo sullo Samsung Shop online nella versione 5G con 512GB di memoria interna ad un prezzo consigliato da €1.279.

Galaxy S20 Ultra 5G sarà disponibile ad un prezzo consigliato di €1.379. La serie Galaxy S20 sarà disponibile in varie colorazioni esclusive.

Preordinando uno di questi smartphone otterrai gratuitamente i nuovissimi Auricolari Wireless Samsung Galaxy Buds+. Qui sotto le offerte per Galaxy S20, S20+ e Ultra.

