Se state cercando il giusto supporto per aprire un proprio sito di e-commerce allora dovete sapere che GoDaddy potrebbe essere l’alleato perfetto grazie al nuovo servizio GoDaddy E-Commerce.

Vi abbiamo infatti parlato più volte dei servizi di GoDaddy e da poco è stato introdotto il nuovo servizio dedicato a tutte le persone e le attività che hanno bisogno di vendere online velocemente ed in modo quanto più semplice possibile. Avere un sito e-commerce nel 2021 per la propria attività è diventato infatti un elemento imprescindibile di molte attività, soprattutto in questo periodo di pandemia – indifferentemente dal fatto che si tratti di piccole realtà o grandi aziende.

Nel 2020 l’e-commerce B2C ( Business to consumer ) ha registrato una crescita del +45% e nel 2021 la crescita prevista è del 19%.

Secondo i dati dell’Osservatorio Piccole Imprese 2021 di GoDaddy, durante la pandemia il 46% delle delle micro e piccole aziende italiane ha modificato il proprio modo di fare business e il 14% ha aperto un proprio negozio online o lo ha sviluppato ulteriormente.

Per venire incontro a questa crescente esigenza di vendere online nasce GoDaddy E-commerce, uno strumento su abbonamento che permette di avere in pochi click un e-commerce pronto a vendere, sia che si tratti di prodotti fisici, che digitali o servizi, i clienti potranno prenotarli, acquistarli e pagarli direttamente sul vostro sito.

GoDaddy E-commerce

Con il nuovo servizio E-Commerce di GoDaddy potremo avere in pochi minuti un negozio online pienamente funzionante e dal look professionale grazie alle infrastrutture e ai servizi di site building di GoDaddy.

GoDaddy E-Commerce è un servizio in abbonamento mensile ( o annuale in base al piano scelto ) che permette di avere un e-commerce multilingua per poter vendere in tutto il mondo. Non dovremo preoccuparci di impostare correttamente tutta la struttura di e-commerce in quanto penserà a tutto GoDaddy – a noi resterà il compito di configurare e personalizzare il negozio ed iniziare a vendere i nostri prodotti o servizi.

Il sistema di site building permette infatti di configurare e personalizzare a piacimento il negozio, grazie ai diversi modelli grafici personalizzabili e web responsive, potremo avere un negozio ottimizzato sia per dispositivi desktop che mobile senza dover scrivere una sola linea di codice.

Potremo inoltre collegare i nostri profili social per vendere i nostri prodotti anche su Facebook ed Instagram, inoltre sono supportati oltre 40 sistemi di pagamento in modo nativo a partire dall’integrazione con sistemi come Nexi, Paypal, Stripe, Apple e Google Pay.

Il negozio è gestibile da un comodo pannello user-friendly dove avremo accesso alle statistiche, agli ordini, fino all’inventario dei prodotti in magazzino o i codici sconto e i coupon per i clienti.

Basta anche un solo prodotto o servizio per attivare il vostro negozio online, e col piano E-Commerce illimitato potete caricare nella vostra vetrina un numero illimitato di prodotti.

Non dovremo preoccuparci neanche dell’ottimizzazione SEO del sito, infatti GoDaddy E-Commerce ottimizza automaticamente il tuo sito per assicurare il posizionamento nei risultati di ricerca su Google.

GoDaddy E-commerce – Prezzi

Potremo iniziare a configurare il nostro negozio e vendere online a partire da 9,99€ al mese invece che 19,99€ al mese approfittando dello sconto del 50% in occasione del Black Friday. Sono infatti disponibili 3 diversi piani di abbonamento che differiscono sostanzialmente per il numero di prodotti che possiamo vendere, per il supporto a file digitali più grandi e al feed Google Shopping e su Amazon.

Le differenze principali dei tre piani sono infatti:

Piano Starter 9,99€/mese – 100 prodotti disponibili, vendi beni digitali fino a 100Mb di download, nessun supporto a Google Feed Shopping e vendi anche su Amazon.

vendi beni digitali fino a 100Mb di download, nessun supporto a Google Feed Shopping e vendi anche su Amazon. Piano Premium 14,99€/mese – 2500 prodotti disponibili, vendi beni digitali fino a 1GB di download, supporto a Google Feed Shopping e vendi anche su Amazon.

vendi beni digitali fino a 1GB di download, supporto a Google Feed Shopping e vendi anche su Amazon. Piano illimitato 29,99€/mese –numero illimitato di prodotti disponibili, vendi beni digitali fino a 10GB di download, supporto a Google Feed Shopping e vendi anche su Amazon.

Se siete curiosi di provare il servizio GoDaddy E-commerce potete usufruire di 30 giorni di prova gratuita con il quale potrete valutare il prodotto ed iniziare subito a vendere online. Per iniziare la prova gratuita di 30 giorni o per scoprire di più sui servizi E-commerce di GoDaddy vi rimandiamo al minisito dedicato GoDaddy.

