Mai come in questo periodo storico è indispensabile avere un’identità digitale per la propria attività o la propria figura personale e non stiamo parlando solo della presenza fisica sul web con un sito web, ma anche della nostra e-mail.

Avere una mail personale e professionale è infatti il primo biglietto da visita per i nostri clienti e per chiunque voglia entrare in contatto con noi o quello che facciamo. Infatti avere un sito web con l’-email professionale associata è oramai diventato importantissimo e farà capire agli altri che prendiamo sul serio quello che facciamo.

Chiunque ha un indirizzo di posta elettronica, ma non tutti gli indirizzi sono uguali.

È possibile infatti creare indirizzi professionali, come proprionome@, info@ o assistenza@, tutti collegati al nostro nome dominio e con possibilità di redirect alla propria casella di posta in arrivo principale.

Per questo GoDaddy è il posto giusto pe dare forma a queste esigenze anche grazie alle nuove offerte dedicata al servizio e-mail+Office365

Vi abbiamo già parlato negli scorsi mesi dei servizi offerti da GoDaddy come le soluzioni hosting web, ma oggi vogliamo parlarvi della nuova offerta e-mail personale + Office 365.





GoDaddy Office 365

GoDaddy offre infatti nuove soluzioni per chi cerca una casella e-mail associata al proprio dominio e le potenzialità della suite Office 365 per collaborare su più dispositivi contemporaneamente. In più, grazie ai calendari online condivisi, ogni membro del team condivide le stesse informazioni.

GoDaddy propone tre pacchetti tra cui scegliere e che possono accontentare sia il libero professionista che le PMI con costi a partire da appena 2,99€ mese/utente. Non ci sono costi iniziale da anticipare. Nessun costo di upgrade in futuro. Solo una quota mensile per avere sempre a disposizione la versione più recente.

Vediamo qui di seguito i pacchetti GoDaddy+Office 365 che si dividono in: Email Essentials, Online Essentials e Business Premium

Come possiamo vedere i tre piani sono pensati su misura per ogni esigenza, infatti se abbiamo bisogno solo di una mail professionale con 10GB di spazio di archiviazione potremo scegliere il piano e-Mail Essentials in offerta a soli 2,99€utente/mese.

Se invece vogliamo il massimo possiamo optare per il piano Business Premium che con 10,99€utente/mese mette a disposizione :

Microsoft 365 installato su più dispositivi (fino a 5)

installato su più dispositivi (fino a 5) App web Microsoft 365 (solo online)

Microsoft 365 (solo online) Email professionale offerta da Microsoft Exchange con collegamento tra posta e dominio

offerta da Microsoft Exchange con collegamento tra posta e dominio 1 TB di spazio di memorizzazione online

di spazio di memorizzazione online Applicazioni aziendali: suite Microsoft Business e app per la produttività

Inoltre teniamo a segnalare che tutti i piani GoDaddy includono:

Affidabilità garantita: operatività del 99,9%

operatività del 99,9% Assistenza telefonica offerta dal miglior team di supporto

offerta dal miglior team di supporto Sicurezza dei dati e filtro antispam di elevata qualità

Aggiornamento gratuito alla nuova versione di Office

Per scoprire le offerte GoDaddy+365 vi rimandiamo al sito ufficiale GoDaddy dedicato alla promozione dove potrete trovare maggiori informazioni e dove potrete attivare il piano che più si addice alle vostre esigenze.

