La kermesse è avvenuta. I dispositivi sono stati presentati. Gli utenti, fra 10 giorni, potranno mettere le mani sui nuovi smartphone di Google, Pixel 8 e Pixel 8 Pro, aggiornati su diversi fronti rispetto ai precedenti modelli.

Google Pixel 8 Pro

Il flagship di Google punta a non avere compromessi, ed infatti il prezzo di lancio sale rispetto a Pixel 7 Pro. Lo smartphone è dotato di un pannello Super Actua da 6,7 pollici piatto (novità estetica rilevante rispetto al modello della precedente generazione), luminosissimo (2400 nits di luminanza) e protetto da Gorilla Glass Victus. Novità di quest’anno è individuabile nel sensore per il rilevamento della temperatura, posto al posteriore. Sempre sul retro si ritrova l’iconica Camera Bar, che quest’anno senza soluzione di continuità protegge i tre sensori, quello principale da 50 MP, quello ultra-grandangolare da 48 MP e la camera da 48 MP zoom 5x.

Google si affida a Samsung per il processore di terza generazione, il Google Tensor G3. Il SoC è realizzato con processo produttivo a 4 nm ed è costituito da una CPU a 9 core (1+4+4) con frequenza operativa massima a 2,91 GHz. La GPU è l’Immortalis-G715, mentre da RAM è da 12GB. Poco entusiasmante la tecnologia della memoria interna, solo UFS 3.1.



A livello software, Google Pixel 8 Pro è dotato di Android 14 e continuerà ad essere supportato per molto tempo, dato che la casa americana ha confermato che il nuovo flagship sarà seguito per 7 anni, con nuove versioni di Android, Feature Drop ed aggiornamenti delle patch di sicurezza.

A proposito di software, il dispositivo di Google è infarcito di intelligenza artificiale, grazie anche alla presenza di un processore votato al machine learning. La casa americana ha potenziato funzionalità già presenti nei dispositivi precedenti, come ad esempio Gomma Magica e Real Tone (funzione che migliora le tonalità della pelle negli scatti), ed al contempo ha portato sul nuovo smartphone Best Take, tecnologia che cambia i volti delle persone negli scatti per avere un risultato perfetto ed Audio Magic Eraser, studiata per pulire l’audio nei video dal rumore di fondo.

Di seguito la scheda tecnica di Google Pixel 8 Pro:

D isplay: Super Actua display OLED LTPO 6,7″ 1344×2992, 20:9, 489ppi, refresh rate 1-120Hz, AOD, 1.600nit (HDR), 2.400nit (max), contrasto >1.000.000:1, HDR, profondità completa 24 bit 16 milioni di colori, Corning Gorilla Glass Victus 2

Super Actua display OLED LTPO 6,7″ 1344×2992, 20:9, 489ppi, refresh rate 1-120Hz, AOD, 1.600nit (HDR), 2.400nit (max), contrasto >1.000.000:1, HDR, profondità completa 24 bit 16 milioni di colori, Corning Gorilla Glass Victus 2 Processore: Google Tensor G3 con coprocessore di sicurezza Titan M2

Google Tensor G3 con coprocessore di sicurezza Titan M2 Memoria: 12GB di RAM LPDDR5X 128/256/512GB interna UFS 3.1

Materiali: Gorilla Glass Victus 2 (anteriore e posteriore opaco con struttura in alluminio lucido), alluminio 100% riciclato

Gorilla Glass Victus 2 (anteriore e posteriore opaco con struttura in alluminio lucido), alluminio 100% riciclato Sblocco: sensore impronte digitali integrato nel display

sensore impronte digitali integrato nel display Connettività: 5G, WiFi 7, Bluetooth 5.3 con doppia antenna, NFC, USB-C 3.2, GPS, chip a banda ultralarga per precisione segnale e orientamento spaziale; Dual Sim

5G, WiFi 7, Bluetooth 5.3 con doppia antenna, NFC, USB-C 3.2, GPS, chip a banda ultralarga per precisione segnale e orientamento spaziale; Dual Sim Audio: speaker stereo, 3 microfoni, eliminazione rumori, audio spaziale

speaker stereo, 3 microfoni, eliminazione rumori, audio spaziale Impermeabilità: IP68

IP68 sensori: prossimità, luce ambientale, accelerometro, giroscopio, magnetometro, barometro, temperatura

Fotocamere: anteriore: 10,5MP Dual PD, pixel da 1,22μm, f/2,2, AF, FOV 95° posteriori: 50MP Octa PD, pixel da 1,2μm, f/1,68, FOV 82°, sensore 1/1,31″ 48MP Quad PD ultra grandangolare, AF, pixel da 0,8μm, f/1,95, FOV 125,5°, correzione obiettivo 48MP Quad PD tele, pixel da 0,7μm, f/2,8, FOV 21,8°, zoom ottico 5x zoom alta definizione fino 30x sensore LDAF multizona, sensore spettro e sfarfallio, stabilizzazione ottica ed elettronica delle immagini con grandangolo e teleobiettivo controlli Pro video fino 4K a 24/30/60fps

Aggiornamenti: 7 anni

7 anni Batteria: 5.050mAh, ricarica 30W 0-50% in 30 minuti ricarica wireless, certificazione Qi condividi batteria

Dimensioni e peso: 162,6×76,5×8,8mm per 213g

162,6×76,5×8,8mm per 213g Colori: Nero ossidiana, Grigio creta, Azzurro cielo

Google Pixel 8

Scheda tecnica Google Pixel 8:

Dimensioni : 150,5 x 70,8 x 8,9 mm

: x x Peso : 187 grammi

: Impermeabilità : IP68

: Display : Actua display (OLED) da 6,2″ FHD+ (in 20:9, 428 ppi) Refresh rate: fino a 120 Hz Luminosità (HDR): 1400 nit Luminosità di picco: 2000 nit

: (OLED) da (in 20:9, 428 ppi) SoC : Google Tensor G3 (4 nm) con CPU a 9 core, GPU Immortalis G715 (a 10 core) e chip di sicurezza Titan M2

: (4 nm) con CPU a 9 core, GPU (a 10 core) e chip di sicurezza Memorie : 8 GB di RAM (LPDDR5X) e 128 o 256 GB di storage (UFS 3.1)

: di RAM (LPDDR5X) e o di storage (UFS 3.1) Fotocamere : principale da 50 MP , ultra-grandangolare da 12 MP

: principale da , ultra-grandangolare da Fotocamera anteriore : grandangolare da 10,5 MP

: da Reti mobili e Connettività : 5G Dual-SIM (Nano SIM + eSIM), Wi-Fi 7 , Bluetooth 5.3 , NFC , GNSS dual-band , USB-C 3.2 , UWB

: (Nano SIM + eSIM), , , , , , Sblocco : impronta digitale (lettore sotto al display), riconoscimento del volto

: (lettore sotto al display), Batteria : 4575 mAh con supporto alla ricarica rapida (cablata a 27 W , wireless a 18 W )

: con supporto alla ricarica rapida (cablata a , wireless a ) OS : Android 14

: Aggiornamenti: 7 anni di supporto software

Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro sono già disponibili in preordine, mentre arriveranno ufficialmente il 12 ottobre. Di seguito i prezzi:

Pixel 8 : da 799 euro

Pixel 8 Pro: da 1.099 euro

Rimani aggiornato su offerte lampo ed errori di prezzo, seguici su Telegram!