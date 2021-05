HONOR è tra i primi OEM Android a utilizzare l’ultimo chipset Snapdragon 778G di Qualcomm Technologies e che la nuova piattaforma mobile sarà a bordo della nuovissima serie HONOR 50.

George Zhao, CEO di HONOR Device Co ha così commentato la notizia:

“Come brand tecnologico globale, HONOR ha sviluppato una forte rete di partner leader nel settore che arricchiscono la nostra catena di approvvigionamento. La partnership con Qualcomm rafforza il nostro impegno a lavorare con i leader tecnologici globali”

Una pietra miliare che delinea la sua nuova brand strategy del brand che ha iniziato l’anno come azienda completamente indipendente. “Go Beyond”, è infatti il nuovo claim di HONOR che descrive l’ambizione dell’azienda di diventare un brand tecnologico iconico globale offrendo prodotti innovativi e di altissima qualità con comprovata affidabilità.

L’impegno di HONOR per l’innovazione, così come per la ricerca e sviluppo, è intramontabile. La sua attuale forza-lavoro comprende circa 8000 dipendenti che copriranno l’intero spettro delle operazioni end-to-end, includendo più del 50% del personale impegnato nella ricerca e nello sviluppo. Con cinque centri di R&D e più di 100 laboratori di innovazione sparsi per il mondo, HONOR si impegna a sviluppare tecnologie potenti che permettono alle persone di diventare la versione migliore di loro stessi.

A questo proposito ha continuato George Zhao:“Le capacità che sono state sviluppate in-house da HONOR sono ora implementate nell’uso della potente piattaforma Snapdragon. Crediamo che questa collaborazione aiuterà a liberare il potenziale finale del prodotto nel nostro tentativo di fornire prodotti e servizi superiori ai nostri clienti in tutto il mondo”.

La partnership strategica tra Qualcomm e HONOR sottolinea gli sforzi di HONOR volti a collaborare con i migliori attori del settore per inaugurare una nuova era di eccellenza e innovazione.

HONOR si dedica allo sviluppo di tecnologie all’avanguardia e ha lavorato a stretto contatto con i suoi partner per condividere la visione e la sua filosofia di sviluppo dei prodotti, potenziando e migliorando la pianificazione e la progettazione dei chipset. Avendo accesso alle migliori tecnologie, HONOR si impegna a sostenere i suoi partner della catena di fornitura globale, aggiungendo valore e integrando le tecnologie uniche del marchio in nuove piattaforme, favorendo un circolo virtuoso di collaborazione senza soluzione di continuità.

Dotato della potente piattaforma mobile Snapdragon 778G, l’imminente serie HONOR 50 comprenderà smartphone con una serie di caratteristiche innovative e dal design unico. Inoltre, la serie HONOR Magic, il prossimo prodotto di punta premium con una superba qualità dell’immagine, sfrutterà la versione più premium del chipset Qualcomm per liberare le notevoli capacità di elaborazione delle immagini.

Maggiori informazioni sui prossimi prodotti HONOR saranno disponibili a giugno.

