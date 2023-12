Oggi c’è stato l’annuncio ufficiale dell’Honor Magic6 Lite, il pioniere della nuova gamma di smartphone Honor. Il suo debutto è stato effettuato in modo discreto attraverso il sito ufficiale, dove è stata creata una pagina dedicata al suo lancio. Nonostante la mancanza di una data di rilascio definitiva e il prezzo di vendita ancora avvolto nel mistero, chiunque decida di lasciare il proprio indirizzo email per ricevere la notifica di disponibilità sarà gratificato con un coupon del valore di 50 euro. Inoltre, avranno l’opportunità di acquistare una Mistery Box al prezzo speciale di 50 euro.

Questa nuova creazione, erede del Magic 5 Lite (qui potete trovare la nostra recensione), rappresenta la versione internazionale dell’Honor X9b, precedentemente disponibile solo in Cina. A parte la differenza di capacità della batteria (5.800mAh per X9b e 5.300mAh per Magic6 Lite), il dispositivo vanta un display anti-rottura con triplice protezione certificato SGS a 5 stelle. Il materiale ammortizzante utilizzato presenta pori di dimensioni micron, in grado di assorbire fino a 1,2 volte l’impatto di una caduta. Disponibile nelle accattivanti colorazioni Emerald Green, Midnight Black e Sunrise Orange (quest’ultima in elegante pelle vegana), Magic6 Lite è dotato di una batteria da 5.300mAh, con un’autonomia dichiarata fino a 17 ore di riproduzione video online e supporto per la ricarica rapida a 35W.

Sotto la sofisticata scocca, troverete il potente processore Snapdragon 6 Gen 1 di Qualcomm, annunciato lo scorso anno. Con 8GB di RAM, espandibili ulteriormente di 8GB grazie alla funzionalità RAM Turbo, e una spaziosa memoria interna da 256GB, questo smartphone promette prestazioni di alto livello. Il comparto fotografico non delude, con una fotocamera anteriore da 16MP e tre telecamere posteriori da 108MP (principale), 5MP (ultra grandangolare e profondità) e 2MP (macro).

SCHEDA TECNICA

display: AMOLED 6,78″ 1200×2652, 19,9:9, 429ppi, refresh rate 120Hz, 100% DCI-P3, schermo-scocca 92,8%, 1920Hz dimmerazione PWM

AMOLED 6,78″ 1200×2652, 19,9:9, 429ppi, refresh rate 120Hz, 100% DCI-P3, schermo-scocca 92,8%, 1920Hz dimmerazione PWM piattaforma mobile: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1

Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 memoria: 8GB di RAM + 8GB virtuali (RAM Turbo) 256GB interna UFS 3.1

OS: MagicOS 7.2 basato su Android 13

MagicOS 7.2 basato su Android 13 connettività: 5G dual SIM, WiFi 6, Bluetooth 5.1, NFC, USB-C, GPS

5G dual SIM, WiFi 6, Bluetooth 5.1, NFC, USB-C, GPS sblocco: impronta digitale

impronta digitale fotocamere: anteriore: 16MP, f/2,45 posteriori: 108MP principale, f/1,75 5MP ultra grandangolare e profondità, f/2,2 2MP macro 4cm, f/2,4 video fino 4K

batteria: 5.300mAh, ricarica cablata 35W

5.300mAh, ricarica cablata 35W dimensioni e peso: 163,6×75,5×7,98mm per 185g

163,6×75,5×7,98mm per 185g colori:Emerald Green, Sunrise Orange (pelle vegana), Midnight Black

In attesa di ulteriori dettagli sul prezzo e la data di lancio, Honor Magic6 Lite si configura come un’opzione intrigante nel panorama degli smartphone, con specifiche hardware di fascia alta e un design accattivante.

PREZZO E DISPONIBILITÀ

Il prezzo, come anticipato in apertura,ancora non è stato reso noto. Per ciò che concerne ladisponibilità, sappiamo che il periodo di iscrizione dedicato agli utenti che desiderano ricevere informazioni sulla sua uscitaterminerà il 26 dicembre. É dunque possibile che la vendita parta il giorno successivo,ovvero il 27 dicembre. Fino al giorno di Santo Stefano si potrà ricevere via mail un coupon di 50 euro da utilizzare in fase di acquisto.

