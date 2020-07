HONOR: Ripartono gli HONOR Summer Sales dal 13 al 20 luglio su Amazon!

HONOr ha deciso di estendere la campagna SUMMER SALE di cui vi avevamo parlato in questo articolo e ancora una volta troviamo sconti esclusivi che andranno dal periodo tra il 13 al 20 luglio su diversi prodotti interessanti come smartphone e smartwatch.

Trovi tutte le offerte attive degli HONOR SUMMER DAYS a questo link.

Offerte HONOR Summer Sale 2020

HONOR MagicWatch 2 (46mm) con cinturino in pelle Flax Brown a €179,90 invece che €199,90

HONOR MagicWatch 2 (46mm) con cinturino Charcoal Black a €149,90 invece che €179,90

HONOR MagicWatch 2 (42mm) nella variante Agate Black a €139,90 invece che €169,90

HONOR 10 Lite a €139,90 invece che €239,90

HONOR MagicWatch 2 con cinturino in pelle Flax Brown e quadrante da 46mm è lo smartwatch ideale per chi in vacanza non può ahimè dimenticarsi totalmente degli impegni lavorativi. È il personal assistant perfetto e discreto, in grado di semplificarti la giornata. Lo smartwatch permette di effettuare o ricevere chiamate Bluetooth mentre si è in movimento, sia con le cuffie che con l’altoparlante e il microfono incorporati, supportando inoltre notifiche dai messaggi di testo, e-mail e calendario grazie allo schermo sempre connesso al telefono. È dotato anche di app incorporate tra cui il Meteo, Sveglia, Timer, e funzionalità Find My Phone se nella borsa tra il PC e i racchettoni da spiaggia non riusciamo a trovarlo.

HONOR MagicWatch 2 (46mm) con cinturino in pelle Flax Brown è disponibile su Amazon al prezzo scontato di €179,90 invece che €199,90.

HONOR MagicWatch 2 (46mm) Charcoal Black

Perché comprare uno smartwatch se sono un appassionato di musica? HONOR MagicWatch 2 nella variante Charcoal Black con quadrante da 46mm è dotato di uno spazio di 4GB di spazio, 2GB dei quali possono essere usati per la musica, consentendo di inserire fino a 500 canzoni: potrai ascoltare le tue hit preferite in vacanza dimenticandoti lo smartphone e giocando personalizzando la watch face del tuo smartwatch grazie ai moltissimi layout disponibili. Con display AMOLED a colori da 1.39 pollici e batteria dalla durata sorprendente fino a 14 giorni, questo modello di HONOR MagicWatch 2 ti accompagnerà per tutto il tuo soggiorno in vacanza!

HONOR MagicWatch 2 (46mm) con cinturino in silicone con Charcoal Black è disponibile su Amazon al presso scontato di €149,90 invece che €179,90.

La vacanza in totale relax non è per te che ami il movimento. HONOR MagicWatch 2, con quadrante da 42mm nella variante Agate Black, è il personal trainer perfetto a portata di polso, grazie alle 15 modalità di allenamento, tra i quali 8 sport outdoor e 7 indoor, dalla corsa all’arrampicata, dal triathlon al nuoto. Inoltre, grazie all’app HUAWEI TruSeen™, è in grado di controllare il battito cardiaco 24/7 e tutti i dati di salute possono essere sincronizzati con lo smartphone, dopo aver installato l’app HUAWEI Health, per tenerne traccia. Per quelli che in vacanza amano sempre stare in forma perfetta!

HONOR MagicWatch 2 (42mm) nella variante Agate Black è disponibile su Amazon al prezzo scontato di €139,90 invece che €169,90.

HONOR 10 Lite combina la fotografia AI con un design eccezionale, offrendo uno smartphone senza rivali in materia di selfie. Perfetto per gli scatti da vacanza e per immortalare splendidi ricordi, la fotocamera potenziata da Intelligenza Artificiale può riconoscere fino a 8 scenari in tempo reale e identificare diversi ambienti all’istante, garantendoti la possibilità di scattare foto ovunque e in qualsiasi momento.

HONOR 10 Lite funziona anche da perfetto accessorio di stile per la tua estate: il suo design posteriore è composto da 8 strati scintillanti per un sorprendente effetto cangiante. Ispirato dalle luci e dai colori naturali, HONOR 10 Lite è disponibile in una varietà di design e colori tra cui la nuova colorazione Sky Blue, con un effetto luminescente che sfuma dal grigio chiaro al blu ispirato dallo spettro della luce naturale, e i classici Sapphire Blue e Midnight Black. Per accompagnare la vastissima gamma di colori accattivanti, HONOR 10 Lite offre inoltre un display FullView HD da 6,21 pollici, con un rapporto corpo/display superiore al 90% per una migliore esperienza visiva e una batteria super performante da 3400mAh

HONOR 10 Lite è disponibile su Amazon al prezzo scontato di €139,90 invece che €239,90.