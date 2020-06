Huawei Summer Promo: dal 15 Giugno tantissime offerte sui prodotti Huawei

L’estate è già nell’aria e per dare uno sprint in più alle nostre vacanze arriva la nuova summer Promo di Huawei “Insieme con un semplice tocco” che ci accompagnerà fino al 31 Agosto con tantissime offerte sfiziose sui prodotti dell’ecosistema HUAWEI come la nuovissima serie P40.

I prodotti in promozione possono esser acquistati sul nuovo HUAWEI Store aperto da pochi mesi o anche online o nei negozi della grande distribuzione.

Isabella Lazzini, Marketing & Retail Director Huawei CBG Italia ha così voluto commentare la nuova Summer Promo HUAWEI:

“Dato che l’estate è il momento di condivisione per eccellenza, abbiamo lavorato con le aziende per offrire a tutti gli utenti promozioni vantaggiose come sconti su viaggi, voucher, buoni o crediti per i propri acquisti”

Come si può leggere infatti le promozioni non saranno solamente dedicate ai prodotti e servizi dell’ecosistema HUAWEI ma grazie a diverse partnership troveremo anche sconti con servizi quali Italo, Alitalia, Burger King, Satispay e altri ancora.

HUAWEI Summer Promo – Tutti i prodotti in offerta

La promozione HUAWEI Summer Promo consiste in diversi prodotti e servizi omaggio per chi acquisterà un device in promozione da oggi, 15 Giugno, fino al prossimo 31 agosto.

Ad esempio tutti coloro che sceglieranno un prodotto della famiglia HUAWEI P40 (P40, P40 Pro, P40 Pro+, lite, lite E, lite 5G), della Y Series (HUAWEI Y5P, Y6P), P smart s o un tablet HUAWEI MatePad Pro e T8 riceveranno in omaggio le HUAWEI Freebuds 3i (valore commerciale 99,00 euro) e HUAWEI mini speaker (valore commerciale 29,90€), oltre a 50GB da utilizzare su Huawei Cloud, 6 mesi di Huawei Music, 3 mesi di Huawei Video in omaggio e fino a 10 film on demand.

Huawei P40 Pro con Bluetooth Speaker, Acoustic Display da 6.58”, Quattro Fotocamere Leica da 50 + 40 + 12 MP e Sensore TOF, Kirin 990 5G Octa Core, Nero, Versione Italiana € 975

€ 1049.9 [-7%] Vedi l'offerta venduto da

Huawei P40 con Bluetooth Speaker, Acoustic Display da 6.1", Tripla Fotocamera Leica da 50 + 16 + 8 MP, Kirin 990 5G Octa Core, Argento, Versione Italiana € 799.9 Vedi l'offerta venduto da

Huawei P40 Lite Crush Green 6.4" 6gb/128gb Dual Sim € 209

€ 299.9 [-30%] Vedi l'offerta venduto da

Huawei 51093GND P Smart 2019 Nero 6.21" 3Gb/64Gb Dual Sim € 108.87

€ 133 [-18%] Vedi l'offerta venduto da

Offerta per HUAWEI P Matepad non disponibile. Cercalo su Amazon

Oltre agli ultimi arrivati in casa Huawei, anche altri prodotti potranno godere di vantaggi e promozioni a loro dedicate. Tra questi, HUAWEI Mate 30 Pro, HUAWEI Mate Xs, HUAWEI P30 Pro, HUAWEI nova 5t, che consentiranno agli utenti di ricevere in omaggio 6 mesi di HUAWEI Music, 3 mesi di HUAWEI Video e 50GB di HUAWEI Cloud per 3 mesi.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dedicato alla summer campaign.

Ma non finisce qui, infatti come anticipato prima grazie alla collaborazione con diversi partner avremo tantissimi buoni sconto da utilizzare per questa estate.

Per farlo basterà accedere all’app Member Center, disponibile gratuitamente su HUAWEI AppGallery e pre-installata sui device più recenti, e scaricando tutte le applicazioni che partecipano all’iniziativa.

Sarà così possibile ottenere, in base al prodotto acquistato:

20% di sconto Alitalia su un volo di andata e ritorno, Italia ed Europa, per due persone;

su un volo di andata e ritorno, Italia ed Europa, per due persone; 30€ di voucher Italo spendibili per una tratta nazionale, alla scoperta delle meraviglie d’Italia;

spendibili per una tratta nazionale, alla scoperta delle meraviglie d’Italia; Bonus per l’attivazione di un nuovo conto HYPE: 10€ per i clienti Start, 15€ per i Plus e 25€ per i Premium

25% di sconto da utilizzare nei ristoranti Burger King per l’acquisto di un menù

per l’acquisto di un menù Codice promo da 5€ per i nuovi iscritti a Satispay

4€ di sconto da utilizzare per gli acquisti sulla popolare piattaforma di shopping AliExpress

Assistenza HUAWEI ancora più conveniente

Ancora una volta HUAWEI rafforza la sua assistenza ai clienti con servizi e promo mirate. Dal 15 giugno e fino al 31 agosto, sarà possibile ottenere il 20% di sconto sul prezzo massimo consigliato per le parti necessarie alla riparazione dei dispositivi fuori garanzia e ben il 40% sconto sull’applicazione delle pellicole protettive frontali e posteriori, oltre ad un omaggio da parte del service team.

La riparazione dei propri device avverrà su appuntamento, in totale sicurezza, presso i Huawei Service Center, dove il personale dedicato e altamente specializzato seguirà ogni riparazione e regalerà agli utenti una sorpresa speciale. L’utente potrà anche scegliere di usufruire del servizio pick up and repair, che prevede, gratuitamente, ritiro e consegna a domicilio del device.