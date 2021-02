L’arrivo ufficiale di Harmony OS è sempre più vicino per i dispositivi HUAWEI e in queste ore, in occasione della partecipazione da parte di HUAWEI al FOSDEM’21, è stata un’occasione per condividere il palco con SECO annunciando la collaborazione nel progetto europeo del sistema operativo OpenHarmony.

FODEM’21 è uno dei maggiori eventi open source in Europa rivolto al mondo delle community e degli sviluppatori open source. Per HUAWEI questo appuntamento è stato una occasione per fornire un tour a 360 gradi di OpenHarmony, dagli aspetti tecnici e legali alle prospettive di business, sino a alla visione dell’utente finale, oltre a rivelare la roadmap per il 2021 in termini di funzionalità, sviluppo e mission.

Ricordiamo che OpenHarmony è un progetto molto ambizioso che fa di open source, open governance e condivisione la sua componente di maggiore innovazione.

Davide Catani, CTO di SECO,ha così commentato il progetto:

“OpenHarmony, con la sua natura profondamente innovativa, è molto ambizioso e definirlo semplicemente come un sistema operativo sarebbe estremamente riduttivo. OpenHarmony si concentra sul cliente finale offrendo un’incredibile esperienza utente, pur essendo destinato a creatori di contenuti e OEM (Original Equipment Manufacturers), al fine di offrire a tutti sicurezza, versatilità e comodità. SECO progetta e realizza prodotti e servizi innovativi per gli OEM da oltre quarant’anni e crediamo fermamente che OpenHarmony rappresenterà un punto di svolta nel supportare i nostri clienti europei.”

Ricordiamo poi che HUAWEI ha aperto un hub tecnologico situato in Europa dedicato al progetto OpenHarmony che sta continuando ad espandere le sue collaborazioni con community, centri di innovazione e aziende, comprese startup e pubbliche amministrazioni, al fine di integrare più partner locali e internazionali nel progetto.

Ricordiamo che Harmony OS arriverà prossimamente sui dispositivi HUAWEI dotati di HMS come la più recente famiglia P40 o Mate40.

