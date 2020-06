HUAWEI P40 PRO+ arriva in Italia: disponibile al pre-order con FreeBuds 3i e speaker in omaggio

Mancava solamente lui per completare la famiglia P40 in Italia: stiamo parlando del nuovo HUAWEI P40 PRO+, il top-gamma con 5 fotocamere che sta per arrivare in Italia e che è già disponibile al pre-order con diverse promo di lancio a partire da 1399€.

Come è facile intuire dal nome il nuovo HUAWEI P40 Pro + è lo smartphone ammiraglio di questa nuova famiglia P40 e si colloca per performance e fotocamera un gradino sopra il HUAWEI P40 Pro con cui comunque condivide quasi tutta la scheda tecnica.

Abbiamo recensito di recente il nuovissimo P40 Pro e la differenza principale con questo è la presenza di una quinta fotocamera posteriore che va così ad ampliare ulteriormente le già.ottime prestazioni fotografiche di P40 Pro.

Le differenze tra i 3 modelli ( P40, P40 Pro e P40 Pro+) le avevamo già viste in questo articolo e sostanzialmente rispetto al fratello minore P40 Pro la versione Plus vanta una quinta fotocamera con Zoom ottico fino a 10X e la ricarica wireless a 40w. Il resto delle specifiche le medesime di Huawei P40 Pro.

Pier Giorgio Furcas, Deputy General Manager Huawei CBG Italia ha così commentato l’arrivo in Italia di P40 Pro+:

“HUAWEI P40 Pro+ rappresenta per noi la massima espressione della fotografia visionaria, grazie all’esclusivo HUAWEI Ultra Vision Sensor, al SuperZoom Array e alle caratteristiche cinematografiche di livello professionale. Lo smartphone offre anche una connessione ultraveloce garantita dalle impareggiabili prestazioni del processore Kirin 990 5G, per connettere istantaneamente le persone e il mondo che le circonda”.

Penta-Camera con Zoom ottico 10X

La penta-camera Ultra Vision Leica di HUAWEI P40 Pro+ è dotata del sensore Huawei da 1/1,28 pollici in grado di supportare il pixel binning producendo pixel che misurano 2,44μm.

Il modulo fotografico di HUAWEI P40 Pro+ è composto da due teleobiettivi 3x e 10x per lo zoom ottico e fino a 100x di zoom digitale.

La doppia camera frontale vanta una fotocamera da 32MP con messa a fuoco automatica e una fotocamera di profondità a infrarossi, che lavorando congiuntamente permettono di creare selfie con effetti bokeh naturali ed incredibili. HUAWEI Golden Snap è disponibile anche su HUAWEI P40 Pro+, ed include AI Best Moment, una funzione di fotografia intelligente che sceglie i fotogrammi migliori da un’immagine in movimento, AI Remove Passerby e AI Remove Reflection che rimuovono i soggetti indesiderati e i riflessi dall’inquadratura.

Connettività: 5G alla massima potenza

Il chipset è sempre il potente Kirin 990 5G ed offre una connettività 5G integrata con il più completo supporto di banda 5G, per una connessione ultra-veloce. La tecnologia Wi-Fi 6 Plus a 160MHz offre anche una connettività ad alta velocità di supporto per una velocità di trasmissione teorica di picco di 2.400Mbps e una migliore ricezione del segnale. Il sistema 4-in-1 SuperCool assicura le migliori prestazioni di raffreddamento per aiutare HUAWEI P40 Pro+ a gestire l’elaborazione ad alta capacità delle comunicazioni 5G.

Come tutti i recenti prodotti HUAWEI troveremo preinstallato Huawei Gallery ( quindi niente servizi Google )

Prezzi, disponibilità e promozioni

HUAWEI P40 Pro+ è disponibile per la prenotazione o l’acquisto a partire da oggi, 12 giugno, ad un prezzo consigliato al pubblico di 1.399,90€ su Huawei Store.

Nei prossimi giorni sarà disponibile presso il Huawei Experience Store di Milano, i negozi delle principali insegne della distribuzione specializzata, Amazon.it e i negozi degli operatori di telefonia.

Promo P40 Pro+, in omaggio Freebuds 3i e speaker

Tutti coloro che prenoteranno o acquisteranno HUAWEI P40 PRO+ riceveranno HUAWEI Freebuds 3i (valore commerciale 99,00 euro) e HUAWEI mini speaker (valore commerciale 29,90€), oltre a 50GB da utilizzare su Huawei Cloud, 6 mesi di Huawei Music, 3 mesi di Huawei Video in omaggio e fino a 10 film on demand.

Tutti coloro che prenoteranno o acquisteranno HUAWEI P40 PRO+ su Huawei Store, dal 12 al 24 giugno 2020, riceveranno in regalo anche HUAWEI SuperCharge (valore commerciale 129,9 euro)