Huawei ha svelato AI Data Lake, una soluzione studiata per favorire l’adozione dell’intelligenza artificiale nei diversi settori industriali, combinando capacità di archiviazione, gestione dei dati, orchestrazione delle risorse xPU e una completa toolchain AI.

Nel corso della sua presentazione al quarto Huawei Innovative Data Infrastructure Forum di Monaco di Baviera, Peter Zhou, Vicepresidente di Huawei e Presidente della Huawei Data Storage Product Line, ha sottolineato come “per essere pronti per l’Intelligenza Artificiale, dobbiamo prima di tutto essere pronti nel saper utilizzare i dati. La continua evoluzione del processo di digitalizzazione del settore è anche un processo di trasformazione dei dati in termini di informazioni e conoscenza”.

La proposta AI Data Lake di Huawei si articola su quattro pilastri:

Data storage

Formazione e inferenza accelerate: la serie OceanStor A offre storage ad alte prestazioni dedicato all’AI, capace di migliorare l’efficienza dei training di grandi modelli e di ridurre la latenza durante l’inferenza, permettendo di implementare applicazioni AI complesse in ambienti di produzione. Archiviazione massiva: OceanStor Pacific scale-out all-flash garantisce densità di 4 PB in 2 U e consumi di appena 0,25 W/TB, pensato per dataset exabyte in ambito accademico, scientifico, medico e media. Backup robusto per corpus AI e database vettoriali: con OceanProtect Backup Storage, i tempi di backup sono fino a 10× più rapidi rispetto alle soluzioni concorrenti e la protezione contro ransomware raggiunge il 99,99%, a garanzia dei dati critici in settori come l’energia e i Managed Service Provider (MSP).

Data management

Huawei DME offre una visibilità completa e un’unica console per eliminare i silos di dati distribuiti su data center geograficamente frammentati, recuperando informazioni da oltre 100 miliardi di file in pochi secondi e abilitando flussi operativi più agili.

Resource management

Basata su tecnologie di virtualizzazione e container, la piattaforma DCS ottimizza il pooling delle risorse xPU e pianifica in modo intelligente l’uso di GPU, NPU e FPGA, massimizzandone l’efficienza. Tramite DataMaster in DME è inoltre disponibile AI Copilot, che supporta le attività di O&M con funzionalità di Q&A intelligente, assistenza operativa e ispezione automatizzata.

Toolchain AI integrata

Infine, AI Data Lake mette a disposizione una catena di strumenti per lo sviluppo, il training e la distribuzione dei modelli, garantendo un flusso end-to-end che accompagna le imprese dall’ingestione dei dati alla produzione su larga scala.

Con questa offerta completa, Huawei punta a semplificare il percorso verso l’industria 4.0, abbattendo le barriere tecniche legate a gestione, protezione e utilizzo dei dati nell’era dell’AI.

