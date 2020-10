Durante la conferenza di oggi di HUAWEI gli occhi sono stati tutti puntati sulla nuova serie MATE 40, tuttavia è stata anche annunciata una nuova collaborazione con Porche Design per quello che riguarda il nuovo WATCH GT 2.

Si tratta di un’interessante aggiunta alla famiglia GT2 creata in collaborazione con Porche Design e come potete immaginare il risultato è uno smartwatch veramente accattivante che ricalca il feeling e l’aspetto dei prodotti Porche.

Si tratta di uno smartwatch lussuoso che incorpora la tecnologia HUAWEI e il design Porche in un dispositivo da polso con il logo Porche nella watch face.

Anche l’interfaccia e le varie watch face ricalcano il design degli strumenti di bordo delle Porche.

Tutto lo smartwatch è inspirato ai materiali e al design che troviamo nelle auto Porche: il corpo è in titanio e richiama le linee delle supercar.

Troviamo poi un particolare cinturino quick-fit in titanio che l’utente potrà smontare e aggiustare facilmente. E fatto anch’esso di titanio e rifinito meticolosamente con un processo di sabbiatura per un effetto opaco. Il risultato è uno smartwatch elegante, facile da indossare e resistente ai graffi grazie ai materiali premium.

Troviamo poi due corone digitali con l’iconico cerchio rosso Porche e tutte le funzionalità dello smartwatch possono essere esplorate grazie al display touch screen.

Per quanto riguarda l’autonomia troviamo fino a 2 settimane di utilizzo rendendolo ottimo come compagno di tutti giorni e come strumento per monitorare la propria attività di fitness.

Un compagno di Fitness

Lo smartwatch include il tracciamento di 100 differenti attività tra cui attività indoor e outdoor come golf, sci, e scalate in montagna.

E’ inoltre resistente all’acqua fino a 50 metri di profondità e questo lo rende il compagno ideale per ogni occasione.

Troviamo anche un sensore per misurare il battito cardiamo grazie alla tecnologia HUAWEI TruSeen 4.0+ e alle lenti LED 6-in-1 che sono installe sul retro in ceramica del dispositivo.

La lente del dispositivo è fatta in zaffiro per permettere una misurazione più accurata inoltre potremo misurare non solo il battito cardiaco ma anche i livelli di stress, la qualità del sonno e i livelli di SpO2 nel sangue.

Questa funzione inoltre è attivabile per l’intera giornata, con monitoraggi continui per garantire un buono stato di salute dell’utente.

Prezzo e disponibilità

Purtroppo al momento non è previsto l’arrivo di Watch G2 2 Porche Design in Italia ma vi terremo aggiornati nel caso di aggiornamenti in merito. Il prezzo di vendita è invece di 695€.