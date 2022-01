Oggi non è stato solo il giorno di Huawei P50 Pro e di P50 Pocket, infatti HUAWEI ha presentato anche il nuovo smartwatch HUAWEI GT Runner penato per l’allenamento professionale, disponibile da subito sullo store HUAWEI a 299€.

HUAWEI WATCH GT Runner è dotato della nuova tecnologia di monitoraggio della frequenza cardiaca HUAWEI TruSeenTM 5.0+, che offre monitoraggio dinamico della frequenza cardiaca e della SpO2 accurato per accompagnare ogni passo dei runner. Il nuovo watch, inoltre, monta la prima antenna nascosta sospesa del settore con posizionamento GNSS con cinque moduli a doppia banda che monitorano accuratamente la traiettoria di corsa e supportano gli utenti per una localizzazione super accurata.

Pier Giorgio Furcas,Deputy General ManagerHuawei Consumer Business Group Italia commenta:

“Con il lancio di questo dispositivo Huawei arricchisce un’offerta già nutrita nel comparto smartwatch a supporto di tutti gli utenti che hanno a cuore la salute e il benessere. HUAWEI Watch GT Runner è il risultato dei nostri continui investimenti nella tecnologia fitness. Il dispositivo va ad intercettare la domanda di tutti quei runner professionisti che richiedono per la loro attività il supporto di una tecnologia sempre più avanzata e precisa, e di un device con caratteristiche che portino al massimo il loro allenamento e le loro performance sportive”.

Per la maggior parte dei runner, quantificare le proprie prestazioni di allenamento è un processo complicato. Basato su HUAWEI TruSportTM, HUAWEI WATCH GT Runner dispone del Running Ability Index (RAI) per valutare le prestazioni di corsa. Anche se l’utente non ha raggiunto il proprio record personale o un traguardo specifico, il sistema è in grado di calcolare le prestazioni di corsa in base alla frequenza cardiaca già registrata, al ritmo, alla distanza, alla frequenza e ad altri dati multidimensionali e misurare la RAI per classificare con precisione l’abilità dei runner.

Pensato per i professionisti

Oltre al potente hardware e al monitoraggio accurato, le funzionalità più attese sono il Running Ability Index (RAI) e l’Individual Periodical Science Training Programme.

Il sistema di allenamento per la corsa professionale HUAWEI TruSport fornisce agli utenti un’analisi approfondita delle loro performance, offrendo loro una visione complessiva di dati quali intensità di allenamento, volume di allenamento, tempo di recupero, ecc.

Il nuovo sistema di misurazione della capacità di corsa, Running Ability Index (RAI), consente agli utenti di valutare oggettivamente le loro performance. Utilizzando la RAI e il carico di allenamento come fulcro dell’Individual Periodical Science Training Programme, ogni runner sarà in grado di raggiungere i propri obiettivi personali.

HUAWEI WATCH GT Runner supporta il collegamento di fasce cardio per ottenere dati di corsa più completi e professionali. Inoltre, i dati di corsa possono essere condivisi con app di terze parti tramite HUAWEI Health, consentendo lo scambio di informazioni, una comoda esperienza di visualizzazione di tutte le performance e un allenamento efficiente.

HUAWEI WATCH GT Runner è stato creato utilizzando materiali leggeri e confortevoli, come la fibra polimerica ad alta resistenza per il corpo. Sul dispositivo sono presenti una lunetta in ceramica ultraleggera e a una corona in acciaio aerospaziale.

HUAWEI WATCH GT Runner è dotato di un esclusivo quadrante dati che mostra informazioni, tra cui carico di allenamento, RAI, tempo di recupero e meteo che gli utenti possono personalizzare in base alle proprie esigenze.Allenamento professionale per raggiungere il proprio record nella corsa

HUAWEI WATCH GT Runner è inoltre dotato di un piano di regolazione dinamica smart, incentrato sulla RAI e sul carico di allenamento. Inoltre, vengono mostrati anche dati professionali come il livello di fatica, l’indice di allenamento, la pressione di allenamento aerobico/anaerobico per aiutare gli utenti ad analizzare il proprio stato e ad apportare modifiche al piano di training per migliorare i propri risultati.

Sulla base dei dati di analisi del fitness professionale forniti da HUAWEI TruSportTM, Huawei ha sviluppato l’Individual Periodical Science Training Programme, un programma di formazione scientifica individuale. In base ai dati fisici personali dell’utente e alla cronologia delle sessioni di corsa, combinati con gli obiettivi di allenamento, gli utenti possono personalizzare i piani di corsa sull’app HUAWEI Health.

HUAWEI WATCH GT Runner supporta il nuovissimo HUAWEI TruSeenTM5.0+, che offre un modulo di frequenza cardiaca recentemente aggiornato, 8 PD disposti in maniera circolare, un monitoraggio dinamico della frequenza cardiaca migliorato, un miglioramento del segnale in ingresso e una precisione del monitoraggio della frequenza cardiaca nel complesso migliorata.

Con il nuovo modulo PPG 5.0, la precisione del monitoraggio della frequenza cardiaca è notevolmente migliorata rispetto alla generazione precedente. La deviazione di 10 bpm nella maggior parte degli scenari può raggiungere più del 97%, la stessa accuratezza di una fascia cardio. Il design anti-interferenza e la riduzione del rumore di HUAWEI TruSeenTM5.0+ sono in grado di fronteggiare ampiamente il rumore causato da movimenti irregolari e migliorare l’accuratezza della misurazione della frequenza cardiaca durante l’allenamento, anche durante HIIT, yoga, aerobica, salto della corda, eccetera.

HUAWEI WATCH GT Runner offre grandi prestazioni in un corpo molto ridotto e dispone di cinque principali sistemi satellitari: GPS + Beidou + GLONASS + Galileo + QZSS. Inoltre, HUAWEI WATCH GT Runner ha un chip di posizionamento GNSS Dual-Band Five-System integrato con un’antenna sospesa, nascosta nelle alette realizzate in materiale in fibra di polimero. Ciò riduce l’interferenza del segnale di posizionamento causata dal materiale metallico.

Un assistente smart per un utilizzo quotidiano

HUAWEI WATCH GT Runner eredita la potente durata della batteria della famiglia di wearable Huawei, con un’autonomia che raggiunge fino a 14 giorni in modalità smart in scenari di utilizzo tipici e offre una durata di 8 giorni in uno scenario di utilizzo intenso.

HUAWEI WATCH GT Runner integra un barometro dell’altitudine, che supporta la funzione bussola per garantire maggiore sicurezza. È in grado di eseguire la riproduzione musicale con auricolari o altoparlanti e inoltre, lo smartwatch supporta il monitoraggio della salute per tutto il giorno, incluso il monitoraggio della frequenza cardiaca e l’alert per il rilevamento di una frequenza cardiaca anormale.

Harmony OS

HUAWEI WATCH GT Runner è alimentato da HarmonyOS 2.1, con il suo ricco ecosistema di applicazioni in ambito viaggi, giochi, lifestyle, intrattenimento e lavoro. Con il WATCH GT Runner, gli utenti hanno accesso a molte app disponibili tramite HUAWEI Health, aiutandoli a fissare obiettivi di allenamento personali e a costruire il loro stile di vita fitness. Molte app sono disponibili per il download, per aiutare gli appassionati di fitness a creare allenamenti su misura e connettersi con le community per tenere il proprio percorso di corsa sotto controllo.

Gli utenti possono anche personalizzare il loro HUAWEI WATCH GT Runner con migliaia di eleganti quadranti disponibili nella HUAWEI Health App.Prezzo, disponibilità e promo di lancio

Prezzo e disponibilità

HUAWEI WATCH GT Runnerè disponibile a partire da oggi su Huawei Store e presso i rivenditori autorizzati al prezzo di 299,90 euro con inclusi gli auricolari True Wireless BluetoothHUAWEI FreeBuds 4ie, solo su Huawei Store, il cinturino Huawei in omaggio.

Tutti coloro che sceglieranno Huawei Store per i propri acquisti potranno beneficiare del servizio di consegna rapida gratuito. I device saranno infatti consegnati all’utente entro uno o due giorni lavorativi.

Rimani aggiornato su offerte lampo ed errori di prezzo, seguici su Telegram!