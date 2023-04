Huawei annuncia in Italia HUAWEI WATCH Ultimate, il nuovo smartwatch top di gamma ricco di funzionalità all’avanguardia per persone audaci che cercano l’eccellenza.

HUAWEI WATCH Ultimate, uno smartwatch unico nel suo genere

La cassa di HUAWEI WATCH Ultimate è realizzata in lega Liquid Metal a base di zirconio 1 , un innovativo materiale che ne impreziosisce l’estetica rendendolo una scelta privilegiata tra i modelli di orologi di alta gamma. Infatti, per la prima volta questo materiale, solitamente riservato a orologi di lusso tradizionali, è utilizzato per uno smartwatch. Grazie a caratteristiche uniche, in particolare alla resistenza e alla durezza maggiori di, rispettivamente, 4,5 e 2,5 volte rispetto a quelle dell’acciaio inossidabile, la cassa di HUAWEI WATCH Ultimate è in grado di resistere a temperature estreme e agli urti.

Disponibile in due versioni, Voyage Blue ed Expedition Black, può essere indossato durante l’esplorazione di terreni rocciosi e deserti caldi, così come può essere sfoggiato durante una cena di gala e nella vita di tutti i giorni.



“HUAWEI WATCH Ultimate è sì uno smartwatch ma potremmo dire che rappresenta una categoria a sé in ambito wearable perché coniuga interessi apparentemente diversi, da un lato la ricerca di un’estetica studiata in ogni minimo dettaglio, dall’altro l’esigenza di introdurre funzionalità in grado di supportare al massimo l’utente durante lo svolgimento di ardue attività sportive”, commenta Arong Duan, General Manager CBG Huawei Italia. “L’elemento chiave è la presenza di materiali esclusivi che definiscono un nuovo concetto di eleganza e ricercatezza attraverso un device pensato per gli sport estremi. Ritengo sia questa la vera portata innovativa di un prodotto, offrire una soluzione mai percorsa prima interpretando necessità reali e andando oltre ogni limite

richiesto da esperienza d’uso e mercato di riferimento”.



Il design di HUAWEI WATCH Ultimate Voyage Blue si ispira alla forza dirompente delle onde.

Con la lunetta in ceramica nanocristallina blu intenso che ricorda il colore dell’acqua del mare, questa edizione è pensata per chi ama gli sport acquatici. HUAWEI WATCH Ultimate ExpeditionBlack, invece, è stato creato per i più coraggiosi che prediligono le avventure all’aria aperta. Il corpo satinato a base di zirconio color ossidiana è costituito da un anello in ceramica nanocristallina con tachimetro integrato.

I quadranti di Voyage Blue e di Expedition Black mostrano l’orario di 24 città in 24 fusi orari, consentendo così ai professionisti sempre in viaggio di misurare il tempo in modo semplice e intuitivo, ovunque si trovino. Inoltre, è possibile personalizzarli grazie alla disponibilità di diversi tipi di quadranti preimpostati o scaricabili dall’app Huawei Health, scegliendo tra versioni premium e altre più funzionali e pratiche, in base alle proprie esigenze.

HUAWEI WATCH Ultimate presenta un display LTPO AMOLED da 1,5 pollici sottile e flessibile, con una copertura in vetro zaffiro 2 ad alta resistenza, completamente laminata e resistente all’usura. Il cinturino della versione Voyage Blue è realizzato in lega di titanio di grado aerospaziale che ha una durata doppia rispetto all’acciaio inossidabile, ma è molto più leggera; inoltre, entrambi i modelli sono dotati di un esclusivo cinturino in gomma nitrilica idrogenata (HNBR) dalle notevoli proprietà meccaniche e resistenza all’usura, ideale per le immersioni. Lo smartwatch presenta anche tre tasti come un tradizionale orologio di fascia alta: corona girevole 3D, pulsante Funzione e pulsante Assistenza per un’interazione più agile e pratica.

Modalità Immersione per esplorare il mondo subacqueo fino a 100 metri HUAWEI WATCH Ultimate ridefinisce lo standard delle prestazioni di resistenza all’acqua per smartwatch adatti a immersioni fino a 100 metri . Grazie a un meccanismo di resistenza all’acqua

con un design impermeabile a 16 elementi, HUAWEI WATCH Ultimate è in grado di sopportare pressioni estreme in acqua fino a 100 metri di profondità, con anche il supporto di un segnalatore acustico integrato in grado di emettere suoni per alert multi-sensoriali che aiutano a preservare la tua sicurezza mentre sei sott’acqua, una vera e propria innovazione per gli smartwatch del settore.

Il device è stato sottoposto a regolari test di resistenza all’acqua ISO 22810 fino a 10 ATM e certificato EN13319 per attrezzatura subacquea.



La modalità Immersione offre 4 diverse attività subacquee – immersione ricreativa, tecnica, libera e gauge (con profondimetro) – e consente di misurare e visualizzare le impostazioni di immersione in apnea e il valore GF (Gradient Factor). Il device utilizza l’algoritmo di decompressione Bühlmann 5 che monitora i dati di immersione su base continua e fornisce suggerimenti in tempo reale basati sull’ambiente circostante; inoltre, permette di impostare oltre 20 promemoria, semplificando così l’organizzazione e la gestione del piano di immersione.

Avventure outdoor

Per vivere al meglio un’avventura outdoor di più giorni, è necessario avere con sé un device in grado di garantire un’autonomia della batteria di lunga durata. Proprio per soddisfare questa esigenza, HUAWEI WATCH Ultimate integra la nuova modalità Spedizione appositamente progettata per essere utilizzata in scenari all’aria aperta come fuoristrada nel deserto, campeggio e ogni tipo di escursione.

massima di 100 metri. Non deve comunque essere indossato durante docce bollenti, o saune (bagno turco), o durante tuffi da piattaforma, lavaggi ad alta pressione, o altre attività che prevedono l’uso di acqua ad alta pressione, temperature elevate, alti livelli di umidità o flussi d’acqua veloci. Dopo aver indossato l’orologio in acqua salata, va sciacquato lentamente con acqua pulita e asciugato. I cinturini metallici non resistono a nuoto e sudore. Quindi, si suggerisce di indossare altri tipi di cinturini in tali condizioni. Si prega di visitare il sito web ufficiale di Huawei per maggiori informazioni sull’impermeabilità al seguente link .

L’impermeabilità non è permanente e la protezione potrebbe ridursi con l’usura quotidiana. Risciacquare lentamente con acqua dolce, immergere e asciugare dopo l’uso in acqua marina. I cinturini in metallo non sono progettati per resistere al nuoto o al sudore. Si consiglia di indossare altri tipi di cinturini in questi casi.

Per ulteriori informazioni sulla resistenza all’acqua, visitare il sito Web ufficiale di Huawei. La resistenza all’acqua non è permanente e la protezione

può diminuire con l’usura quotidiana.



Grazie alle funzionalità di posizionamento GNSS a cinque sistemi di precisione in doppia

frequenza, HUAWEI WATCH Ultimate offre una visualizzazione di livello professionale dei dati in situazioni outdoor. Lo smartwatch registra accuratamente la traiettoria del movimento attraverso punti di marcatura, supportando con precisione la navigazione dei punti contrassegnati e le traiettorie registrate per poter tornare facilmente al punto di partenza o a qualsiasi luogo precedente.

L’assistente personale al polso per un monitoraggio pratico, professionale e completo

HUAWEI WATCH Ultimate include una serie di funzionalità per la gestione accurata del proprio benessere, l’invio di notifiche in caso di frequenza cardiaca irregolare, lo screening per il rischio di arteriosclerosi con la rilevazione della rigidità arteriosa, l’analisi HRV, il monitoraggio continuo dell’SpO2, della frequenza cardiaca, del sonno e dello stress.

HUAWEI WATCH Ultimate include anche una serie di funzionalità smart per un uso quotidiano del device, in particolare chiamate Bluetooth, risposte rapide alle principali app di messagistica, riproduzione musicale e alert di promemoria, grazie anche alla compatibilità con smartphone Android e iOS.



Disponibilità e prezzo

Da oggi, lunedì 3 aprile, HUAWEI WATCH Ultimate Expedition Black è disponibile al costo di 749,90 euro e HUAWEI WATCH Ultimate Voyage Blue al costo di 899,90 euro. Fino al 23 aprile, con l’acquisto è possibile ottenere in omaggio anche gli auricolari true wireless top di gamma HUAWEI FreeBuds Pro 2 del valore di 199,90 euro.

Se acquisti su Huawei Store, che di recente si è classificato al primo posto tra i migliori e-

commerce di elettronica di consumo, puoi beneficiare del servizio di consegna rapida gratuito. Inoltre, i prodotti sono consegnati entro uno o due giorni lavorativi e, oltre a una vetrina costantemente aggiornata con le promozioni, l’e-commerce del brand ti permette di gestire pagamenti online in totale sicurezza, anche tramite Satispay, o di scegliere di rateizzare il pagamento con la nuova funzione Klarna, in tre tranche senza interessi. Su Huawei Store, puoi anche accedere al servizio di assistenza post-vendita (attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18 festivi esclusi), richiedere il servizio di riparazione con ritiro e riconsegna a domicilio gratuiti e gestire, anche in questo caso gratuitamente, il reso dei prodotti entro 14 giorni dall’acquisto.

Huawei Store è il canale ufficiale di vendita Huawei in Italia all’interno del quale è possibile trovare: prodotti esclusivi, offerte imperdibili e coupon speciali dedicati ai propri fans.

Registrati subito sul sito dedicato per scoprire tutti i vantaggi e novità riservate per te.

Rimani aggiornato su offerte lampo ed errori di prezzo, seguici su Telegram!