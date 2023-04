TP Vision ha preso un impegno nel lungo termine per offrire a chi sceglie le linee di Philips TV & Sound il meglio del design europeo nei suoi prodotti, impegno dimostrato anche dall’investimento diretto nel mantenimento di un team di progettazione dedicato, con sede ad Amsterdam.

È la visione e la creatività del team di progettazione che ha permesso all’azienda di ottenere costanti apprezzamenti professionali, tra cui i quattro premi Red Dot 2023 assegnati ai prodotti Philips TV e Sound.

Commentando i nuovi premi, Rod White, Chief Design Officer di TP Vision, ha

dichiarato:

“Credo che TP Vision sia unica nel settore dell’elettronica di consumo per la sua attenzione a rendere il design un elemento centrale del processo di creazione del prodotto, anziché progettarlo come un ripensamento una volta delineato il concetto di prodotto. I nostri consumatori hanno chiaramente recepito l’idea che il design del loro prodotto è fondamentale e contribuirà a renderli orgogliosi di possederlo per tutta la sua durata. E sono lieto che ancora una volta questa idea abbia ricevuto il riconoscimento ufficiale della comunità professionale del design, vincendo quattro Red Dot Awards”.