Sharp ha annunciato in occasione dell’IFA 2023 il lancio del suo nuovo altoparlante portatile ad alte prestazioni, il SumoBox Pro. Questo nuovo modello, che rappresenta il fratello maggiore del SumoBox, si distingue per la sua eccezionale potenza e versatilità, destinata a stupire gli appassionati di musica e gli artisti.

Specs

200W RMS / 108dB via 2 x 10″ woofers + 2 x 3″ tweeters

Up to 8hrs playtime using the included 14.8V 5Ah Lithium-ion battery

3 input channels: TRS/XLR combo (x 2) and Aux/Bluetooth (x 1)

Splashproof (IPX4)

SAM® by Devialet

Bluetooth 5.0 + EDR

35mm (1 – 3/8″) standard speaker stand compatible

Instrument balance selector

Duo Mode | Speaker Link

Works with the Sharp Life app

Prestazioni straordinarie: ecco il nuovo SumoBox Pro

Il Sharp SumoBox Pro (CP-LS200) offre un’esperienza sonora straordinaria con una potenza che può raggiungere fino a 108 dB. Questo è possibile grazie al potente sistema di diffusori stereo da 200 W RMS, che include 2 woofer da 10 pollici e 2 tweeter da 3 pollici, in grado di produrre un audio di grande impatto. Il telaio in legno del SumoBox Pro garantisce un’acustica affidabile, mentre il suo design angolato permette una distribuzione ottimale del suono. La serie SumoBox di Sharp beneficia delle soluzioni di Devialet, il rinomato marchio audio francese di fascia alta, integrando la tecnologia SAM(Speaker Active Matching). Grazie a SAM, il SumoBox Pro è in grado di generare bassi ricchi, dettagliati e potenti, con una minima distorsione udibile. Inoltre, il design a scatola chiusa assicura una riproduzione del suono fedele.

Un sistema audio multifunzionale per una performance impeccabile

Il pannello professionale del SumoBox Pro dispone di tre canali di ingresso per una varietà di opzioni di connessione, tra cui TRS/XLR combo (2x) con effetto riverbero, regolazione dei bassi e degli alti, AUX e connessione Bluetooth wireless, tutti con controllo di livello indipendente. Gli amanti della musica possono collegare facilmente mixer, tastiere, chitarre o microfoni e regolare i livelli in modo ottimale tramite un semplice selettore per strumenti. Il SumoBox Pro può anche essere collegato in modalità wireless a un altro SumoBox Pro per la riproduzione Bluetooth True Wireless Stereo (TWS). In alternativa, è possibile collegare più altoparlanti tra loro tramite cavo per condividere le sorgenti audio. Per i concerti o gli eventi, il SumoBox Pro può essere montato utilizzando un comodo supporto standard da 35 mm.

Robusto e versatile: design adattabile a ogni esigenza

La griglia in acciaio industriale nero conferisce al SumoBox Pro un aspetto robusto e sofisticato, mentre le sfere di protezione angolari in silicone rimovibili offrono un ulteriore livello di protezione durante il trasporto o sul palco. L’altoparlante può essere posizionato in verticale, orizzontale o su un supporto. Le maniglie superiori e laterali facilitano il trasporto e l’installazione, e la protezione IPX4 contro gli spruzzi d’acqua rende il SumoBox Pro adatto all’uso all’aperto.

Pronto per il prossimo round: batterie intercambiabili e controllo tramite app smart

La batteria agli ioni di litio, rimovibile e ricaricabile, offre fino a 8 ore di riproduzione e può essere sostituita rapidamente con un’altra batteria per evitare interruzioni durante l’uso. In alternativa, il SumoBox Pro può essere alimentato da una presa di corrente mentre si ricarica la batteria. L’altoparlante può essere controllato da qualsiasi punto della stanza tramite l’app SharpLife, che ne aumenta la versatilità.

Matt Sienko, European Product Director for Audio di Sharp Consumer Electronics, ha dichiarato:

“Siamo entusiasti di introdurre un altro straordinario altoparlante nella gamma SumoBox. Con il SumoBox Pro, siamo riusciti a creare un altoparlante portatile economico e ad alte prestazioni che soddisferà gli amanti della musica e diventerà un compagno affidabile per gli artisti di tutto il mondo. Grazie alle sue caratteristiche di alta qualità, al volume elevato, alle numerose opzioni di connettività, all’equalizzazione per interni ed esterni e alla resistenza agli schizzi, il SumoBox Pro non ha limiti.”

Il SumoBox Pro (CP-LS200) sarà disponibile nel quarto trimestre del 2023 al prezzo consigliato di 399€. Per ulteriori informazioni, si può visitare il sito web di Sharp Consumer Electronics: www.sharpconsumer.eu.

