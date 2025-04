Parigi si prepara a diventare il nuovo epicentro europeo dell’innovazione: dall’11 al 14 giugno 2025, Porte de Versailles ospiterà la nona edizione di VivaTech, il più grande evento tech e startup del continente. Tra gli appuntamenti clou spicca l’intervento di Jensen Huang, founder e CEO di NVIDIA, che terrà un keynote sul palco principale nella giornata di apertura, mercoledì 11 giugno.

L’intervento di Huang arriva in un momento chiave per il settore, e metterà al centro temi come l’intelligenza artificiale, il calcolo accelerato e la visione strategica di NVIDIA. Considerato una delle figure più autorevoli della scena tecnologica globale, Huang è noto per aver guidato l’ascesa di NVIDIA fino a trasformarla in un riferimento nel campo dell’AI, del gaming e del deep learning.

GTC Paris sbarca a VivaTech

Ma la presenza di NVIDIA non si limiterà al keynote. Per la prima volta, GTC Paris — versione europea della conferenza globale di NVIDIA dedicata all’intelligenza artificiale — verrà ospitata all’interno di VivaTech. L’edizione parigina si svolgerà l’11 e 12 giugno e sarà accessibile a tutti i partecipanti dell’evento. Si parlerà delle ultime tecnologie sviluppate da NVIDIA e delle applicazioni concrete dell’AI nei più diversi settori industriali.

“Portare GTC Paris a VivaTech aiuterà a connettere le menti più brillanti d’Europa, favorire nuove collaborazioni e supportare le imprese nello sfruttare nuove opportunità”, ha dichiarato Jaap Zuiderveld, VP EMEA di NVIDIA. “Il panorama tecnologico europeo si trova in un momento cruciale, con l’intelligenza artificiale e il calcolo accelerato che stanno guidando l’innovazione in ogni settore”.

Parigi crocevia globale della tecnologia

Con oltre 4.000 partner attesi, l’edizione 2025 di VivaTech si conferma come una piattaforma di riferimento per investitori, aziende, startup e sviluppatori. L’arrivo di GTC Paris ne amplifica ulteriormente la portata, rafforzando il ruolo di Parigi come hub tecnologico globale.

“Jensen Huang ha scelto il palco di VivaTech per quello che si preannuncia come un keynote memorabile”, ha commentato François Bitouzet, Managing Director di VivaTech. “Questa collaborazione sottolinea il ruolo sempre più centrale dell’evento nell’ecosistema tech”.

VivaTech 2025 si rivolge a un pubblico eterogeneo: dai professionisti dell’AI agli sviluppatori, fino a chi guida l’innovazione nei grandi gruppi industriali. L’appuntamento con NVIDIA e con il futuro dell’intelligenza artificiale è fissato: giugno, Parigi.

Per maggiori informazioni potete visitare il sito ufficiale.

