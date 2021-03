Dal 24 al 26 marzo si svolge l’evento ‘Industrial Digital Transformation Conference’ di Huawei che ha come tema: ‘Creare nuovo valore insieme’.

L’evento digitale ‘Industrial Digital Transformation Conference’, ospitato da Huawei

ha l’obiettivo di esplorare il potenziale di un mondo digitale resiliente e innovativo da

tre diverse prospettive: business, tecnologia ed ecosistemi.

Huawei condividerà approfondimenti sulla trasformazione digitale e presenterà le proprie strategie aziendali, tra cui i programmi per i talenti ed ecosistemi a supporto. Inoltre illustrerà nel dettaglio il contributo che ha offerto nel corso degli ultimi anni al mondo della pubblica amministrazione, dell’istruzione, dei trasporti, della finanza e dell’energia, e in molti altri settori. Infine, Huawei mostrerà anche i più recenti sviluppi in aree quali connettività, Cloud e Intelligenza Artificiale.

Con quasi 50 clienti e partner provenienti da oltre 10 Paesi con l’obiettivo di condividere le loro pratiche industriali ed esplorare insieme il nuovo valore derivante dalla trasformazione digitale nell’era post-pandemica.

Nel suo discorso, Ken Hu, Rotating Chairman di Huawei, ha sottolineato che la trasformazione digitale sta accelerando in tutti i settori e che l’adozione completa del

Cloud avverrà da 1 a 3 anni prima del previsto. Tuttavia, il passaggio al digitale non riguarda più solo ed esclusivamente le aziende nate nell’era dell’Internet. Si sta infatti

espandendo anche alle industrie tradizionali, dagli uffici fino ad arrivare alla produzione. Pertanto Huawei continuerà a innovare, creando soluzioni basate su

Gli Open Labs di HUAWEI

Ad oggi, Huawei ha realizzato 13 Open Lab in tutto il mondo per supportare l’innovazione congiunta. In città come Monaco di Baviera e Dubai, Huawei sta collaborando con quasi 900 partner dell’ecosistema per realizzare diverse soluzioni destinate ai settori industriali. Inoltre Huawei ha testato con successo più di 60 soluzioni in ambiti ‘smart’ che vanno dalla vendita al dettaglio alla produzione.

Dal punto di vista tecnologico, Huawei sta promuovendo l’innovazione in settori come quelli dei campus intelligenti, reti deterministiche, data center ad elevata

integrazione, Cloud intelligenti ed energia sostenibile, per porre le basi per un futuro

sempre più smart.

Un modello orientato al valore per la digitalizzazione industriale: creare nuove opportunità attraverso un miglioramento costante basato sul business e sugli scenari

Intuizioni e modelli devono essere testati in situazioni reali. Grazie a una consolidata

esperienza sul campo, Huawei ha delineato un modello orientato al valore per la

digitalizzazione industriale. Crediamo infatti che la trasformazione digitale debba

essere incentrata sull’uso e sugli scenari aziendali effettivi, che possono quindi essere

utilizzati per creare valore per i clienti attraverso un miglioramento costante.

Nel suo discorso di apertura, Peng Zhongyang, Board Member, President of Enterprise BG, Huawei, ha sottolineato che durante la trasformazione digitale bisogna attenersi a tre principi di base. In primo luogo, le aziende devono continuare a focalizzarsi sul cliente, che rappresenta il punto di partenza della trasformazione digitale. In secondo luogo, bisogna cogliere due fattori chiave: la convergenza di tecnologie e scenari, fondamentale per la digitalizzazione, e la diffusione del Cloud, cruciale per l’ottimizzazione continua e la creazione di valore nell’era digitale. Infine, in terzo luogo, le aziende dovrebbero concentrarsi sui requisiti dei clienti per costruire un ecosistema digitale simbiotico e condiviso da tre dimensioni: esplorazione di scenari, sviluppo di capacità e un modello di cooperazione per creare insieme nuovo valore.

Peng Zhongyang, Board Member, President of Enterprise BG HUAWEI commenta:

È ampiamente condiviso che l’era post-pandemica sarà caratterizzata da nuove sfide

e incertezze. In questo contesto, l’approccio di Huawei sarà caratterizzato da una

sempre maggiore apertura e per questo continueremo a lavorare con i nostri 30.000

partner globali con l’obiettivo di migliorare i reciproci punti di forza e affrontare

insieme con successo un contesto radicalmente mutato.

Collaborare con i clienti per creare nuovo valore nel settore

Huawei si impegna a collaborare con clienti e partner per integrare gli scenari

aziendali principali con le tecnologie ICT e accelerare la digitalizzazione industriale e

l’aggiornamento attraverso soluzioni innovative specifiche per il settore di riferimento. Questo nostro approccio è la chiave per la digitalizzazione del settore.

Ad esempio, nel settore finanziario, attraverso l’innovazione congiunta con i partner,

Huawei ha fornito a NCBA Bank Kenya, la più grande banca commerciale dell’Africa

orientale, un nuovo sistema di infrastruttura digitale. Questo fornisce servizi finanziari

inclusivi per oltre 18 milioni di utenti in Kenya e nelle regioni limitrofe, rafforzando l’economia reale e promuovendo uno sviluppo sociale sostenibile. Eric Muriuki Njagi,

Director NCBA Digital Services, ha dichiarato: “La nostra collaborazione con Huawei

mira a risolvere le problematiche che attualmente riscontriamo e a cogliere nuove

opportunità offerte da servizi altamente innovativi”.

Un altro settore di fondamentale importanza è quello dell’istruzione. In questo

ambito, la Soochow University ha collaborato con Huawei per realizzare insieme una

‘Soochow University basata su Cloud’ che sia al tempo stesso smart e digitale. Con

questo progetto, tutte le persone, gli ambienti, gli oggetti e le attività accademiche e

culturali nel campus, vengono digitalizzati e trasferiti sul Cloud, consentendo

