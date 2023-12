Logitech G presenta con entusiasmo le nuove cuffie da gaming wireless Logitech G ASTRO A50 X LIGHTSPEED, complete di Base Station e rappresentanti la quinta generazione delle acclamate ASTRO A50.

Le ASTRO A50 X sono progettate per offrire un’esperienza di gioco definitiva su console, integrando avanzate innovazioni nel campo dell’audio e della connettività. Le caratteristiche distintive delle cuffie da gioco wireless ASTRO A50 X LIGHTSPEED + Base Station includono:

Nuova Tecnologia PLAYSYNC: Per una connettività rapida e semplice, permettendo uno switch istantaneo tra Xbox, PS5 e PC con una facile pressione di un tasto.

Per una connettività rapida e semplice, permettendo uno switch istantaneo tra Xbox, PS5 e PC con una facile pressione di un tasto. Driver Audio PRO-G in Graphene: Garantisce prestazioni audio di altissimo livello grazie a un diaframma in grafene da 40 mm con sospensione live edge.

Garantisce prestazioni audio di altissimo livello grazie a un diaframma in grafene da 40 mm con sospensione live edge. Tecnologia Wireless 24-bit LIGHTSPEED: Per performance di livello professionale su console.

Ujesh Desai, Direttore Generale di Logitech G, sottolinea l’evoluzione delle A50, affermando:

“Le nostre nuove A50 X portano le prestazioni di queste amate cuffie a un livello senza precedenti, combinando il pluripremiato design delle A50 con nuove funzionalità e tecnologie avanzate che rivoluzionano il gameplay”.

PLAYSYNC – Cambia Piattaforma con un Semplice Click

La rivoluzionaria tecnologia PLAYSYNC consente ai giocatori di collegare simultaneamente Xbox Series X|S, PS5 e PC/MAC, passando da una piattaforma all’altra con un solo click. Quando si cambia da una console Xbox a una PS5, PLAYSYNC si adatta sia a ciò che il giocatore vede sullo schermo che a ciò che ascolta nelle cuffie, garantendo una transizione fluida tra esperienze di gioco.

Il sistema A50 X, composto da una Base Station e cuffie wireless, funziona direttamente con console di gioco ad alte prestazioni e televisori 4K UHD tramite HDMI 2.1. Questo consente alla Base Station di indirizzare l’audio in modalità wireless alle cuffie A50 X, mantenendo al contempo la qualità video della console sul televisore, inclusi dettagli come 4K 120Hz HDR, VRR e ALLM, con bassissima latenza.

I segnali audio sono gestiti intelligentemente su A50 X; con le cuffie agganciate alla Base Station, audio e video vengono trasmessi al televisore. Quando le cuffie vengono rimosse, il suono viene automaticamente reindirizzato alle cuffie, migliorando la praticità e la versatilità tra esperienze di ascolto aperte o private.

Audio Gaming al Massimo delle Performance

L’A50 X presenta il driver audio PRO-G GRAPHENE, realizzato con precisione e dotato di un diaframma in grafene da 40 mm con sospensione live edge. Questo nuovo driver offre un’accuratezza superiore nella riproduzione del suono, nella precisione del tempo di trasmissione del segnale e nella riduzione della distorsione. Il risultato è un audio cristallino che consente ai giocatori di identificare chiaramente gli elementi di gioco e di reagire rapidamente alle situazioni di gioco.

Connettività Wireless LIGHTSPEED

La tecnologia wireless LIGHTSPEED a 24 bit di Logitech G è integrata nella Base Station, offrendo una soluzione di livello professionale per la qualità del suono, la stabilità della connessione e l’efficienza della durata della batteria. La Base Station offre anche connettività Bluetooth simultanea, consentendo ai giocatori di mixare la chat di Discord con l’audio di gioco o ascoltare musica mentre giocano.

Le A50 X sono le prime cuffie Logitech G dotate di un microfono LIGHTSPEED integrato ad alta risoluzione a 16 bit e 48 kHz. Questo microfono cattura uno spettro sonoro più ampio, offrendo prestazioni e qualità senza pari in un microfono ad asta. I giocatori possono controllare il mix gioco/chat su Xbox, PC e persino PS5, bilanciando il volume tra gioco e chat con i controlli auricolari.

I giocatori possono ottimizzare l’esperienza audio di gioco con G HUB su PC e l’App Logitech G su dispositivi iOS/Android. Con queste app, è possibile regolare le preimpostazioni dell’equalizzazione, immergersi nell’equalizzazione completamente parametrica, e controllare dettagli come la quantità di sidetone e il mixaggio dell’audio in uscita. Il microfono ad alta risoluzione consente di selezionare impostazioni di equalizzazione di qualità broadcast, mantenendo il controllo sull’ambiente circostante grazie alla riduzione del rumore.

Gioca in Modo Sostenibile: PLAY FOR ZERO

Le cuffie da gaming wireless Logitech G ASTRO A50 X LIGHTSPEED presentano almeno il 35% di contenuto riciclato post-consumo, e l’imballaggio in carta proviene da foreste certificate FSC. Certificate CarbonNeutral®, queste cuffie contribuiscono a ridurre a zero l’impatto di carbonio attraverso finanziamenti per compensazioni di carbonio di alta qualità.

Prezzi e Disponibilità

Le cuffie da gaming wireless Logitech G ASTRO A50 X + Base Station sono disponibili in pre-order al prezzo di 409,99 € sul sito Logitech G, con disponibilità presso i principali rivenditori nella prima metà del 2024.

