Realme MagDart è una particolare tecnologia proprietaria di ricarica wireless magnetica che Realme ha in serbo per Realme Flash.

MagDart sarà la tecnologia di ricarica wireless magnetica più veloce al mondo. Nel corso

dell’evento del 3 Agosto alle ore 14:00 ( potete seguire l’evento sulla pagina Facebook o Youtube di Realme ) sarà presentato anche realme Flash, il primo smartphone Android dotato di ricarica magnetica, oltre a una serie di accessori che contribuiranno a costituire un ecosistema totalmente innovativo per il settore.

In questo campo, Realme ci ha abituati a soluzioni all’avanguardia per la ricarica rapida, come ad esempio la tecnologia di ricarica SuperDart da 125 watt, capace di ricaricare una batteria da 4.000 mAh dallo 0 al 41% in appena 5 minuti.

Tuttavia la ricarica magnetica ha uno scopo diverso rispetto a quello della pura velocità infatti il suo scopo è fornire all’utente un’alternativa wireless e magnetica, tramite un dispositivo che si aggancia con dei magneti alla parte posteriore della scocca dello smartphone.

Vi ricordiamo che è possibile seguire l’evento attraverso le pagine YouTube e Facebook di realme: l’appuntamento è martedì 3 agosto alle ore 14.00.

