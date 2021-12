Metz e Juventus hanno acceso il Natale con un evento nel negozio Elettrocasa Expert di Arzignano, Vicenza dove è stata lanciata la promozione natalizia per il televisore OLED MOC9010 di METZ al prezzo speciale di 999€. I clienti che approfittano dell’offerta, possono portarsi a casa la miglior esperienza di visione di film, sport, contenuti multimediali e di gaming grazie alla combinazione della tecnologia OLED, con il Dolby Vision che esalta le prestazioni HDR e la definizione superiore assicurata da Chameleon Extreme 2.0.

Che i televisori Metz siano gli schermi ideali per vivere le partite di calcio come se si fosse allo stadio è stato testimoniato dalla presenza all’evento di Fabrizio Ravanelli, in rappresentanza della Juventus di cui Metz è official partner. Fabrizio Ravanelli ha interagito con i consumatori arrivati in negozio regalando autografi.

Matteo Ricci Country Manager di Metz commenta così il debutto:

“Quest’anno Metz ha raggiunto importanti traguardi sul mercato italiano che abbiamo voluto celebrare con un evento con la partecipazione di Fabrizio Ravanelli, legend della Juventus, di cui siamo official partner, che ha consentito ai consumatori di poter vedere da vicino i nostri modelli di TV OLED e l’innovativa tecnologia del televisore W82 che permette di regolare facilmente la curvatura dello schermo per una visione sempre di più personalizzata, coinvolgente e straordinaria ”

L’evento al negozio di Arzignano è stata anche l’occasione per confermare il ruolo innovativo di Metz per quando riguarda la tecnologia e il design degli schermi TV con la presentazione, in anteprima in Italia, del primo TV OLED al mondo con curvatura regolabile dello schermo. Si tratta del modello Metz OLED W82 che ha recentemente ricevuto due premi CES 2022 Innovation Awards Honoree nelle categorie “Gaming” e “Video Displays” riservati ogni anno ai prodotti caratterizzati da un design o da soluzioni ingegneristiche particolarmente all’avanguardia.

