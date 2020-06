🥇Le Migliori Reflex Canon per fascia di prezzo 📷 – Luglio 2020

Oggi siamo circondati da dispositivi elettronici capaci di immortalare la nostra vita con un’ottima risoluzione ma nessuno smartphone sarà mai in grado di sostituire le sensazioni che solo tenere in mano una macchina fotografica può dare.

Approcciarsi al mondo della fotografia non è però un compito semplice, soprattutto quando non si sa quali caratteristiche tecniche facciano al caso nostro: che tu sia un principiante, un appassionato o un professionista, in questa guida troverai i consigli giusti per scovare la fotocamera che fa per te.

Se già sapete come orientarvi nel mondo delle Migliori Reflex Canon, potete saltare direttamente alla Miglior Reflex Canon divisa per fascia di prezzo:

Fino a 550 Euro

550 – 1000 Euro

Oltre 1000 Euro

Come scegliere la Miglior Reflex Canon?

Che tipo di fotografi siete?

Ho suddiviso la guida in 3 diverse tipologie di fotografi: i principianti o comunque coloro che non hanno un budget elevato, gli appassionati o coloro che vogliono diventare in futuro veri professionisti del settore e infine proprio questi ultimi, i professionisti che cercano la migliore attrezzatura nel mercato.

Miglior Reflex Canon per fascia di prezzo

Miglior Canon Reflex fino a 550€

Canon EOS 4000D

La nuova EOS 4000D è perfetta per i principianti senza però rinunciare a caratteristiche importanti. Sensore APS-C da 18 megapixel perfetto per scattare immagini splendide con sfondo naturale sfocato in tutta semplicità, anche in condizioni di scarsa illuminazione. Interessante la presenza di Scena Smart Auto che permette di inquadrare e scattare per ottenere risultati eccellenti in ogni scena. Il processore della EOS 4000D è il DIGIC 4+ che promette ottime prestazioni, unito alla messa a fuoco automatica cattura sempre il momento esatto.

Canon Italia EOS 4000D + EF-S DC III Fotocamera Reflex, Nero, Lunghezza Focale 18-55 mm 194€ ► 417.99€ ► 309€ [-26%]

Canon EOS 2000D

Canon EOS 2000D è la sostituzione di 1300D. offre il nuovo sensore e la nuova tecnologia del processore di immagine. Corpo piccolo e compatto. Interessante per iniziare offre tanto con poco. Sistema AF a 9 punti 1 punto centrale a croce AF disponibile in modalità LiveView tramite AF a rilevamento del contrasto

Canon EOS 2000D EF-S 18 - 55 mm IS II Fotocamera Reflex Sensore APS-C da 241 megapixe Nero 408€ ►

Miglior Canon Reflex 550€ – 1000€

Canon EOS 800D

Grazie a questa reflex potrete catturare ogni dettagli grazie alla risoluzione da 24,2 megapixel del sensore APS-C di nuova generazione. Video in FULLHD con tecnologia Hybrid AF che consente la messa a fuoco continua durante le riprese video. Ottimo il display, touchscreen e orientabile. Schermo da 3 pollici. Per quanto riguarda le foto in condizioni di scarsa illuminazione la EOS 700D offre una sensibilità ISO 100-12800 (espandibile fino a ISO 25600).La fotocamera presenta anche funzionalità come NFC e Wi-Fi per collegarsi agli smartphone Android e iOS

Canon EOS 800D Fotocamera Digitale, Obiettivo EF-S 18-55 mm f/4-5.6 IS STM, Nero 634.45€ ► 744€ ►

Canon EOS 80D

EOS 80D è perfetta per la fotografia sportiva, di ritratti, paesaggistica, urbana e di viaggio. La fotocamera presenta un sistema AF a 45 punti e permette maggiore controllo sulle aeree di messa a fuoco più ampie. La velocità massima di scatto continuo è pari a 7 fps, il sensore montato è CMOS APS-C da 24,2 megapixel coadiuvato da un processore DIGIC 6. Presente un esposimetro RGB+ IR da 7.560 pixel in grado di rilevare sia gli infrarossi che la luce visibile. Per quanto riguarda gli scatti in notturna la fotocamera presenta un’ampia gamma di sensibilità ISO da 100 a 16.000 (H:25.600). La EOS 80D è dotata di un l’ampio touch screen LCD II Clear View orientabile da 7,7 cm. Video in FULLHD a 60 FPS. La fotocamera presenta anche funzionalità come NFC e Wi-Fi per collegarsi agli smartphone Android e iOS

Canon EOS 80D BODY Fotocamera Reflex Digitale da 24.2 Megapixel, Nero/Antracite 42€ ► 877.1€ ►

Miglior Canon Reflex oltre 1000€

EOS 7D Mark II

La prima caratteristica hardware di questo gioiello è la presenza del doppio processore DIGIC 6 che garantisce ottime prestazioni. La messa a fuoco è condita da 65 punti che sono in grado di seguire i soggetti più veloci. Presente il sistema di messa a fuoco AF iTR di EOS 7D Mark II utilizza informazioni su colori e volti per riconoscere e seguire i soggetti mentre si spostano all’interno del fotogramma. Il sensore della fotocamera è di 20,2 megapixel che integra anche un sensore da 150.000 pixel per una misurazione dell’esposizione omogenea e precisa che riesce a suddividere la scena in 252 aree. La struttura della camera è molto resistente. Le guarnizioni dei comandi proteggono EOS 7D Mark II da acqua e polvere mentre la struttura in lega di magnesio aggiunge resistenza. Presente anche il GPS che permette di geolocalizzare le foto. I video sono in Full HD (1080p) con frame rate variabili fino a 50 o 60 fps, ideali per azioni rapide o riprese Slow Motion. La fotocamera presenta anche funzionalità come NFC e Wi-Fi per collegarsi agli smartphone Android e iOS

Canon Europa EOS 6D Mark II Body Fotocamera Digitale Reflex, Full Frame, 27,1 megapixel, Nero 1207€ ► 1115.98€ [-8%] 1578€ ►

Canon EOS 6D Mark II

Ideale per realizzare progetti ambiziosi o per diventare un fotografo professionista. Il sensore è un 26,2 megapixel coadiuvato da un processore di immagine DIGIC 7. La sensibilità agli ISO massima +è pari a 40000 e la messa a fuoco automatica avanzata utilizza 45 punti, presente un ampio mirino a pentaprisma che ti offre una chiara visione di ciò che stai rappresentando. Il display è orientabile in ogni direzione, presente anche il GPS che monitora ogni movimento e ogni foto scattata. Gira filmati in qualità Full HD con la profondità di campo ridotta. La tecnologia Dual Pixel CMOS AF si regola in maniera fluida per mantenere il soggetto sempre nitido senza variazioni di messa a fuoco.Puoi inoltre creare filmati time-lapse in 4K.

Canon Europa EOS 6D Mark II Body Fotocamera Digitale Reflex, Full Frame, 27,1 megapixel, Nero 1207€ ► 1115.98€ [-8%] 1578€ ►

Canon EOS-1D X Mark II

La fotocamera digitale reflex top di Gamma per la casa nipponica. Un sensore da 20,2 MP full-fram con tracking AF/AE a 14 fps e video in 4K a 60 fps, solo alcune delle caratteristiche di questo gioiello della fotografia. Il sensore offre una sensibilità elevata e riduce il rumore con ISO alti e bassi, oltre a gestire un’elevata latitudine di posa per mettere in risalto i dettagli nelle zone scure. Ha un’area di messa a fuoco estesa a 61 punti selezionabili singolarmente. Fa fotocamera EOS-1D X Mark II può scattare fino a 14 fps con Tracking AF/AE completo o fino a 16 fps in modalità Live View, grazie al doppio processore DIGIC 6+ e al nuovo sistema di controllo dello specchio. Video in FULLHD a 120 fps perfetti per lo slow motion e video in 4K a 60 fps. Messa a fuoco con facilità e accurata con lo schermo LCD touch e Dual Pixel CMOS AF, che fornisce un Tracking AF incredibile nei filmati e in modalità Live View.

Canon EOS-1D X MARK II Fotocamera digitale 21.5 megapixel 3000€ ► 3854€ ►

