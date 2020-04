Migliori cuffie con cancellazione attiva del rumore (ANC) – Maggio 2020

Introduzione

Qualche volta ascoltare della musica o il nostro audiolibro preferito sulla metro potrebbe essere un’operazione più difficile del dovuto per via del rumore di sottofondo – sopratutto nelle grandi metropoli o se per lavoro visitiamo spesso luoghi molto affollati.

Se vogliamo mantenere la nostra sanità mentale e concentrarci meglio in quello che stiamo ascoltando senza distrazioni, allora la scelta di una buona cuffie con cancellazione attiva del rumore è un optional indispensabile. In realtà questa tecnologia migliora l’ascolta di qualsiasi audio che vogliamo ascoltare, infatti la tecnologia ANC ( Active noise cancelling ) utilizza microfoni e software per isolare il rumore di sottofondo e rimuoverlo prima che esso arrivi alle nostre orecchie. E’ quindi facile intuire che questo permetterà di ascoltare un brano o qualsiasi altro audio senza distrazioni dall’esterno.

Se vi state chiedendo come funziona la tecnologia ANC è relativamente semplice da spiegare: come accennato prima le cuffie utilizzano dei microfoni per catturare l’audio intorno a noi e le cuffie emetteranno di conseguenza delle frequenza che “distruggono” questo brusio impedendo ai rumori di sottofondo di arrivare a noi. Si tratta di una tecnologia molto utile ma che ovviamente non cancella al 100% i rumori di sottofondo seppur nei modelli più dotati fornisca un’ottima soluzione per “isolare” l’audio.

In particolare specifichiamo che la tecnologia ANC funziona bene con i rumori di sottofondo ( come ad esempio folle, metropolitane, città etc.. ) ma non è in grado di sopprimere adeguatamente rumori molto forti e acuti come ad esempio un clacson, un urlo o via dicendo.

Iscriviti ad Amazon Prime – GRATIS per i primi 30gg

Prima di iniziare vi ricordiamo che con Amazon Prime potrete avere spedizioni gratuite in 24 ore lavorative su migliaia di prodotti oltre a servizi extra come Amazon Prime Video. I primi 30gg sono gratuiti. Iscriviti Gratuitamente ad Amazon Prime per 30gg

Amazon Prime: quali sono i vantaggi dell'abbonamento? Amazon Prime conviene? Anche in Italia? Quanto costa? Tutte le risposte che cercavi sul servizio premium di Amazon, riassunte in un unico articolo. Amazon Prime conviene? Anche in Italia? Quanto costa? Tutte le risposte che cercavi sul servizio premium di Amazon, riassunte in un unico articolo.

Migliori cuffie con cancellazione del rumore – fino a 100€

Avantree ANC032 – circa 55€

Le Avantree ANC032 sono un bel giocattolo per chi ha un budget limitato o non vuole spendere troppo. Con poco più di 50€ potremo infatti avere delle cuffie con Bluetooth 4.1 con ANC e la possibilità di optare per una connessione senza fili o bluetooth.

Sono inoltre ripiegabili e compatibili con PC , smartphone e TV compatibili. Sono in grado di cancellare il rumore fino a 18 decibel. Hanno un driver audio da 40mm e tecnologia FastStream con un peso di circa 180 grammi.

La durata dichiarata di playback è di 10 ore con ANC attivo e 18 ore con cancellazione del rumore disattivato. Non sono di certo le migliori cuffie ANC sul mercato ma a questo prezzo sono un’ottimo compromesso se mettiamo sulla bilancia il rapporto qualità-prezzo.

Avantree ANC032 Bluetooth 4.1 Cuffie con Cancellazione del Rumori e Microfono, Senza Fili o con Filo, Super Leggere e Confortevoli, ripiegabili, Cuffia per PC TV Telefoni, Riduzione del Rumore € 49.99 Vedi l'offerta venduto da

Migliori cuffie con cancellazione del rumore – fino a 200€

AKG N60Nc – circa 180€

Per assaporare per bene la tecnologia ANC dobbiamo salire di prezzo ed arrivare intorno ai 180€ dove troviamo le ottime AKG N60Nc.

Si tratta di un paio di cuffie con driver da 40mm con il cavo ( assenza del Bluetooth ) che hanno una durata della batteria continua di 30 ore con ANC attivo, mentre in modalità passiva può essere utilizzata anche quando la batteria delle cuffie si sarà esaurita.

Leggere, pieghevoli, durature e con una buona cancellazione del rumore di sottofondo ma non adatte e chi cerca delle cuffie Bluetooth.

New N60NC AKG N60 NC cuffie Bluetooth wireless nero – Nuovo in confezione sigillata € 169.99 Vedi l'offerta venduto da

Migliori cuffie con cancellazione del rumore – fino a 300€

Sennheiser PXC 550 – circa 299€

Impossibile parare di cuffie senza citare Sennheiser, infatti questo modello PXC550 è un’ottimo compromesso all-around per tutti i tipi di utilizzo e rappresenta sicuramente una delle migliori cuffie con ANC.

Stiamo parlando di cuffie con un driver audio da 40 mm Circumaurale con Bluetooth 4.1 e NFC per l’accoppiamento rapido con i dispositivi.

La cuffia premium di Sennheiser, studiata appositamente per soddisfare le esigenze di chi viaggia per lavoro. Questa elegante cuffia compatta e ripiegabile offre un’alta qualità audio, cancellazione adattiva del rumore ottime nel settore, e chiarezza del parlato.

Ergonomicamente progettata per garantire comfort e controllo intuitivo, questa cuffia potenzia l’esperienza audio on-the-go. La qualità del suono Sennheiser si unisce alla tecnologia ANC per un’utilizzo fino a 25 ore di ascolto continuo.

E’ inoltre possibile utilizzare la cancellazione attiva del rumore anche se non ascoltiamo musica, ma solamente per “isolarci” dal mondo quando vogliamo leggere o studiare.

Sono sicuramente un po’ costose per quello che offrono ma la qualità Sennheiser è una garanzia di qualità e longevità.

Sennheiser PXC 550-II Wireless Cuffia Ripiegabile con Cancellazione del Rumore, Bluetooth 5.0, Smart Pause e Alexa - Nero, con Alexa integrata € 324.58

€ 349.99 [-7%] Vedi l'offerta venduto da

Migliori cuffie con cancellazione del rumore – fino a 400€

Bose Cuffie QuietComfort 35 II con Alexa integrata – circa 299€

Finalmente si entra nell’Olimpo delle cuffie ANC, infatti sarebbe impossibile non citare BOSE con la sua esperienza e qualità del suono. Le Cuffie QuietComfort 35 II sono tra le migliori cuffie con riduzione del rumore e garantiscono un’audio impeccabile ed il supporto ad Amazon Alexa.

Le Cuffie QuietComfort 35 II possono essere utilizzate sia con il cavo ( modalità passiva ) che con il Bluetooth e sono pienamente compatibili con i dispositivi Android e iPhone grazie all’app dedicata.

Troviamo anche un microfono per le chiamate e per parlare con Alexa con il quale potremo interagire chiedendo informazioni, musica, appuntamenti e molto altro. Molto comoda anche la possibilità di regolare la potenza di soppressione del rumore.

Che dire, il prezzo è sicuramente importante ma se per noi l’isolamento acustico e la qualità del suono sono fattori vitali allora le Bose Cuffie QuietComfort 35 II sono sicuramente tra le migliori cuffie con cancellazione attiva del rumore che potrete trovare.

Bose QuietComfort 35 II Cuffie Wireless/con cavo, 3 livelli di riduzione del rumore, Bose Connect App, con Alexa Integrata, Nero € 257 Vedi l'offerta venduto da

Sony WH-1000XM3 – circa 377€



Sony WH-1000XM3 – circa 380€

Preparatevi ad entrare in una nuova dimensione del suono con le Sony WH-1000XM3. Grazie alla loro tecnologia di eliminazione del rumore e al processore HD Noise cancelling QN1 potremo avere un’isolamento acustico ai massimi livelli sul mercato.

La batteria ha una durata di 30 ore e non manca la ricarica rapida (10 minuti per 5 ore di riproduzione) e i controlli touch sul padiglione per non perdere nessuna conversazione, riprodurre musica e regolare il volume.

I driver da 40mm sono morbidi e potremo facilmente collegarle ad Android e iPhone grazie alla comoda app dedicata che permetterà di gestire le cuffie in ogni aspetto regolando i parametri audio e la potenza della tecnologia ANC.

Grazie alle funzionalità smart si adatteranno automaticamente in base al tipo di audio che stiamo ascoltando. Con il nuovo processore di eliminazione del rumore QN1 HD, la potenza di eliminazione del rumore è notevolmente migliorata. L’utilizzo di un processore NC dedicato garantisce inoltre che la riproduzione della musica non sia compromessa dalle prestazioni del processore.

L’eccellente ottimizzazione della pressione atmosferica assicura un sound perfetto anche ad altitudini elevate, così potrai goderti l’eliminazione del rumore anche in volo.

Troviamo anche una cover e il cavo per la modalità passiva quando si esaurirà la batteria che ha una durata di circa 30 ore ( dipende dall’utilizzo dell’ANC). Per il migliore audio possibile le Sony WH-1000XM3 sono le migliori cuffie con tecnologia ANC per la cancellazione del rumore.

Sony WH-1000XM3 - Cuffie Bluetooth Wireless Over-Ear, con HD Noise Cancelling, Microfono per phone-call, Alexa Built-in, Google Assistant e Siri, batteria fino a 30 ore e ricarica rapida (Nero) € 305

€ 380 [-20%] Vedi l'offerta venduto da

Domande o dubbi? Segnalalo nei commenti qui sotto!

Vi ricordiamo che potete dare uno sguardo anche alle nostre guide: