La tecnologia continua a fare passi da gigante per quanto riguarda la componentistica interna dei PC, e le console di ultima generazione sono in grado di riprodurre immagini di una qualità impensata fino a pochi anni fa.

Per ottenere la migliore qualità visiva possibile, non basta avere il miglior computer o la console più potente è necessario avere anche un ottimo monitor dove visualizzare il contenuto trasmesso.

Quindi perchè non approfittare di interessanti offerte su monitor gaming Asus, su alcuni modelli che vanno dai 24 ai 27 pollici, presenti nel catalogo di Amazon.it ?

Vediamo insieme i modelli nel dettaglio.

Questo è un monitor gaming Full HD da 27 pollici con una frequenza di aggiornamento a 165Hz e tempo di risposta di 0,5 ms. L’esperienza è migliorata ulteriormente grazie alle tecnologie ASUS Extreme Low Motion Blur (ELMB), GameVisual e GameFast.

Questo monitor, pensato principalmente per il gaming su console, presenta un display da 27 pollici Full HD con un refresh rate di 75Hz e un tempo di risposta di 1ms , la tecnologia GameFast permette invece di avere minor lag, per godere di un’esperienza di gioco estremamente fluida

Monitor più contenuto nelle dimensioni, pensato per il competitive con un display FullHD di 24,5 pollici con un refresh rate a 165Hz e 0,5 ms di tempo di risposta . Presenti anche per questo modello le tecnologia GameFast e GamePlus che migliorano l’esperienza di gioco riducendo al minimo l’input lag.

Oltre ai tre modelli Asus top gamma sopra citati sono presenti altre offerte su monitor tra le quali spicca l’ Asus ZenScreen MB16ACM, il monitor portatile pensato per il lavoro in mobilità, l’intrattenimento o per il supporto streaming.