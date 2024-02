Lenovo e Motorola hanno dato il via oggi a Smart Connect, una soluzione software innovativa che sinergizza gli ecosistemi digitali per creare un’esperienza multi-dispositivo senza precedenti. Questo annuncio sottolinea l’impegno delle due aziende nel fornire soluzioni software all’avanguardia per un pubblico sempre più esigente.

Destinato a soddisfare le esigenze di tutti i consumatori, dai professionisti agli studenti, dai gamer ai creativi, Smart Connect si propone di eliminare le interruzioni durante il passaggio tra dispositivi compatibili, garantendo un’esperienza fluida e senza soluzione di continuità. Collegando in modo intelligente telefoni, tablet e PC, questa soluzione consente agli utenti di gestire facilmente le proprie attività e di mantenere un flusso di lavoro ininterrotto su tutti i dispositivi senza dover acquistare apparecchiature con lo stesso sistema operativo.

Tra le funzionalità offerte da Smart Connect troviamo il controllo incrociato, che consente di navigare tra PC, tablet e telefono utilizzando una sola tastiera e un solo mouse, garantendo una fluida esperienza di controllo su tutti i dispositivi. Inoltre, grazie alla possibilità di trasferire attività tra dispositivi con un semplice gesto, gli utenti possono passare da un dispositivo all’altro senza interruzioni, mantenendo la riproduzione continua di video, podcast e altro ancora.

La sincronizzazione delle notifiche permette agli utenti di rimanere aggiornati su messaggi e avvisi su tutti i dispositivi senza interrompere il proprio flusso di lavoro, mentre l’hub di condivisione semplifica lo scambio di file e media tra dispositivi compatibili, indipendentemente dal sistema operativo. Inoltre, la funzione di appunti intelligenti consente di copiare e incollare testo o immagini tra telefoni, PC e tablet come se si stesse lavorando su un unico dispositivo.

Smart Connect sarà disponibile su tutti i PC Lenovo con Windows 10 o versioni successive tramite il Microsoft Store, e su determinati tablet Lenovo e dispositivi Motorola tramite il Google Play Store. Ulteriori dettagli sulla compatibilità e i requisiti del dispositivo saranno forniti al momento del lancio, previsto nei prossimi mesi. Gli utenti interessati a questa innovativa soluzione software sono invitati a rimanere sintonizzati per ulteriori aggiornamenti!

Gorilla Glass su tutto il portfolio Motorola



Oggi, per rafforzare ulteriormente il nostro impegno verso la durabilità, siamo entusiasti di annunciare che tutti i dispositivi Motorola del 2024 presenteranno il Corning Gorilla Glass, a partire dal secondo semestre di quest’anno.

Il Gorilla Glass, sviluppato da Corning Incorporated, un leader mondiale nell’innovazione dei materiali, ha rivoluzionato il modo in cui le persone interagiscono con i loro smartphone da oltre 15 anni. Questo annuncio sottolinea ulteriormente il nostro impegno nel fornire prodotti di alta qualità che integrano materiali e tecnologie all’avanguardia. Inoltre, questa collaborazione con Corning si basa sul successo della partnership tra Lenovo e Corning nei settori dei laptop e dei tablet.

Dalle fotocamere ai display, dai processori alle esperienze software, ogni smartphone Motorola è progettato con cura per offrire agli utenti un’esperienza bilanciata.

“Oggi i consumatori cercano affidabilità e durabilità senza rinunciare a un design moderno e accattivante”, ha affermato Ruben Castano, Responsabile dell’Esperienza Clienti di Motorola. “Integrando il Corning Gorilla Glass in tutti i nostri dispositivi, ci impegniamo a guidare il settore garantendo a ogni consumatore la resistenza e la sicurezza offerte da questa tecnologia all’avanguardia”.

Il Gorilla Glass offre una resistenza e una durabilità superiori, consentendo design moderni senza compromettere la funzionalità. Utilizzato da principali produttori di smartphone in tutto il mondo, questo vetro innovativo offre una straordinaria protezione da cadute e graffi, mantenendo al contempo una sensibilità al tocco impeccabile e un’esperienza utente coinvolgente.

