Il panorama della pulizia domestica automatizzata compie oggi un significativo balzo in avanti con l’arrivo sul mercato europeo del Narwal Freo Z10 Ultra, un robot aspirapolvere che eleva il concetto di automazione domestica a livelli finora inesplorati.

Presentato oggi a Milano, il nuovo flagship di Narwal promette di rivoluzionare l’esperienza di pulizia grazie all’implementazione di avanzati sistemi di intelligenza artificiale e tecnologie proprietarie all’avanguardia.

“Ogni aspetto del Freo Z10 Ultra riflette l’impegno di Narwal nello sviluppare prodotti innovativi che trasformano la vita quotidiana”, ha affermato Junbin Zhang, fondatore di Narwal. “Il prodotto combina ingegneria e innovazione leader del settore con principi di design intuitivi per affrontare le sfide comuni nella pulizia della casa, rendendolo un vero esperto di pulizia profonda potenziato dall’IA.”

Un cervello potenziato dall’AI

Il cuore pulsante del Freo Z10 Ultra è il sistema autonomo NarMind Pro, basato su un’architettura a doppio chip che fornisce una potenza di calcolo paragonabile ai sistemi di guida autonoma. Questa configurazione permette una potenza di elaborazione fino a 4 TOPS, risultando 750 volte più veloce rispetto ai robot aspirapolvere tradizionali.

L’apparecchio sfrutta un sistema a doppia fotocamera panoramica con un angolo di visione di 136° e una risoluzione di 1600×1200, acquisendo e processando milioni di dati al secondo. Questa capacità di visione potenziata consente al dispositivo di riconoscere oltre 200 tipi di oggetti con dimensioni minime di appena 5mm, adattando dinamicamente le strategie di navigazione e pulizia in tempo reale.

Pulizia adattiva con il sistema DeepClean

La vera innovazione del Freo Z10 Ultra risiede nel sistema di pulizia adattiva DeepClean, capace di passare automaticamente dalla modalità lavaggio a quella di aspirazione in base al tipo di sporco rilevato. Quando incontra liquidi, il robot estende i panni esercitando una pressione di 8N verso il basso e utilizza un movimento a griglia con fino a sei cicli di lavaggio per rimuovere anche le macchie più ostinate.

Per lo sporco solido, invece, un sensore dedicato regola in tempo reale la velocità della spazzola e la potenza di aspirazione, che può raggiungere i 18.000Pa. Questa caratteristica permette di mantenere un funzionamento silenzioso (≤56dB) su superfici già pulite, intensificando l’azione solo quando necessario.

Progettato per ogni angolo e superficie

Le innovazioni tecniche includono anche moci di forma triangolare (triangolo di Reuleaux) progettati per eliminare i punti ciechi tipici dei panni rotondi, garantendo una copertura totale delle superfici. Il sistema EdgeReach™ consente inoltre al dispositivo di pulire efficacemente bordi e angoli, con il panno destro che si estende automaticamente per adattarsi alle diverse forme architettoniche.

Altrettanto notevole è il sistema anti-groviglio, certificato da SGS e TÜV Rheinland, che grazie alla spazzola principale flottante di forma conica e alla spazzola laterale a V con rotazione bidirezionale, assicura un’aspirazione efficace del 99,56% dei capelli senza formazione di nodi.

Una base multifunzione che pensa a tutto

La stazione base del Freo Z10 Ultra rappresenta una soluzione multifunzione 9-in-1 che richiede minima manutenzione. Utilizza acqua calda (tra 45 e 75°C, in base al livello di sporco rilevato) per lavare automaticamente i panni e asciuga i detriti prima di raccogliere la polvere, mantenendo l’ambiente igienico e privo di odori. Il capiente sacchetto per la polvere da 2,5 litri garantisce fino a 120 giorni di utilizzo senza necessità di intervento.

Disponibilità e promozioni

Il Narwal Freo Z10 Ultra sarà disponibile in preordine nei mercati europei a partire dal 15 aprile 2025 e in vendita dal 21 aprile, con un prezzo consigliato di 1.299 euro. Chi acquista Narwal Freo Z10 Ultra a partire dal 21 aprile potrà approfittare di uno sconto di €200 oltre ad un pacchetto di ricambi e accessori in omaggio. Visita il sito di Narwal per maggiori informazioni.

