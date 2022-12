NETGEAR ha presentato NETGEAR WAX220 WiFi 6 Access Point: un access point dual-band cbe offre una soluzione WiFi economica e facile da usare con prestazioni eccellenti.

Il nuovo access point offre un throughput WiFi totale fino a 4,2 Gbps ed è dotata di una porta Power-over-Ethernet (PoE) da 2,5 Gbps. Supportando i più recenti smartphone WiFi 6, dispositivi connessi in rete e computer notebook, il WAX220 utilizza la tecnologia WiFi 6 Release che utilizza un canale più ampio sulla banda a 5 GHz per fornire il 100% di throughput in più rispetto alla versione precedente di WiFi 6. Grazie ai 5 punti di accesso, il WAX220 supporta 4 volte le connessioni del dispositivo client, offrendo velocità migliori e meno congestione al punto finale.

Doug Cheung, direttore della gestione della linea di prodotti, SMB Wireless di NETGEAR ha commentato:

“Ci sono milioni di piccole imprese nel mondo e tutte hanno bisogno di un buon WiFi per il loro lavoro e per i loro clienti. Molti di loro sono alla ricerca di soluzioni WiFi convenienti, facili da installare ma ad alte prestazioni per potenziare le loro operazioni aziendali. Il WAX220 fornisce un throughput fino a 4,2 Gbps e ogni unità copre più di 2000 piedi quadrati. È il punto di accesso più veloce con la più ampia area di copertura”, ha affermato. Ancora più interessante è che la configurazione richiede circa 10 minuti2, rendendola la scelta ideale per qualsiasi piccola impresa alla ricerca di un WiFi migliore senza aggiungere complessità”.

Linea NETGEAR Business Essentials

Un singolo router esistente in una casa o in una piccola azienda può avere capacità e portata wireless limitate o nulle. Aggiungendo WAX220 o l’altro punto di accesso NETGEAR Business Essentials, WAX214, gli utenti possono sfruttare una soluzione economica e facile da usare per creare una rete WiFi separata con prestazioni, copertura e sicurezza migliori. Dal suo punto di accesso 802.11AX 1,8 Gbps WAX214 di successo, NETGEAR sta espandendo la sua linea Business Essentials con il nuovo 802.11AX 4,2 Gbps WAX220, offrendo un punto di accesso Wi-Fi con prestazioni più elevate, maggiore copertura e lo stesso set di funzionalità di facile utilizzo.

Il WAX220 può essere collegato a un router tramite un cavo Ethernet e alimentato da un alimentatore. In alternativa, il WAX220 può essere collegato tramite un cavo Ethernet a uno Switch Power-over-Ethernet (PoE) dietro il router, come il GS308PP di NETGEAR che offre una maggiore flessibilità di posizione e un’unica connessione via cavo di alimentazione e dati.

Caratteristiche principali:

Access Point WiFi 6 dual-band veloce ed economico che offre fino a 4,2 Gbps di throughput dati

Tecnologia WiFi 6 Release 2 con canalizzazione più ampia a 160 MHz sulla banda a 5 GHz per il 100% di throughput in più rispetto ai design precedenti

Crittografia WPA3 per il massimo livello di sicurezza della connessione WiFi

Ogni Access Point può supportare fino a 4 reti wireless (SSID) separate per tenere separati amministrazione, dipendenti, ospiti e dispositivi IoT

2 flussi WiFi sulla banda da 2,4 GHz e 3 flussi WiFi sulla banda da 5 GHz che forniscono eccellenti capacità di trasmissione e ricezione

Una porta Ethernet multi-gigabit (2,5 Gbps) con Power over Ethernet (PoE) per alimentazione a cavo singolo e distribuzione dei dati

Multi-User Multiple Input Multiple Output (MU-MIMO) che consente implementazioni con la massima densità di client senza interferenze

Antenne integrate omnidirezionali ottimizzate per prestazioni e copertura RF massime

3 anni di garanzia limitata sull’hardware e sostituzione entro il giorno lavorativo successivo

Per coprire un’area più ampia, i clienti possono aggiungere più unità WAX220 alla propria rete, configurate con le stesse impostazioni di rete WiFi per coprire aree diverse o creare più reti WiFi indipendenti con password univoche.

Il compatto WAX220 incorpora le più recenti tecnologie e si basa su un piacevole design industriale con una storia di successo sul mercato. È una soluzione ideale per l’imprenditore che desidera una soluzione WiFi facile da configurare con un budget limitato.

Prezzo e disponibilità del nuovo Netgear WAX220 per l’italia verranno comunicati prossimamente. Attualmente viene venduto a 199$ presso lo store Netgear

