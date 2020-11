Quanto tempo passate davanti allo schermo del vostro smartphone? O a quello del PC? Oppure a quello della televisione? Se la risposta è TANTO, come prevedibile, sappiate che state giornalmente stancando i vostri occhi e state facendo lavorare più intensamente il vostro cervello per colpa della luce blu.

Che siate un professionista che lavora in un ufficio per molte ore allo schermo di un PC, un binge watcher di serie televisive o vivete quotidianamente l’aggiornamento mediatico di amici e conoscenti sui social network, Nowave ha la soluzione giusta per portare sollievo ai vostri occhi.

Ma che cosa è Nowave ?

Nowave

La ditta genovese parte nel 2016 come una startup con l’intento di proteggere gli occhi del cliente dall’impatto negativo della luce blu emessa da display LED o LCD.

Da quattro anni a questa parte il brand Nowave ha salvaguardato gli occhi di migliaia di utenti che hanno lasciato la loro testimonianza attraverso delle recensioni su una moltitudine di piattaforme online.

Il loro punto di forza è, oltre ad un ottimo numero di montature e personalizzazioni a propria disposizione, l’eccellente prezzo aggressivo a cui vengono proposti gli occhiali Nowave

Circa due anni fa, anche noi avevamo messo in evidenza i benefici degli occhiali Nowave, a distanza di due anni è cambiato qualcosa ? Vediamo insieme cosa c’è di nuovo.

Gli occhiali

Nowave mette a disposizione un gran numero di montature sul proprio sito, questo il link per consultare i modelli, adatti a ogni persona e a ogni tipologia di occhio.

Grazie all’eccellente funzionalità del sito ufficiale, sarà possibile provare virtualmente il modello prescelto senza correre nel rischio di effettuare una scelta sbagliata.

Sarà possibile personalizzare il proprio occhiale non solo con lenti neutre, ma anche con lenti graduate per poter ottenere l’oggetto desiderato.

Sia che siate una persona senza problemi di vista, oppure un mix tra Clark Kent e una talpa, sappiate che Nowave potrà accontentarvi senza alcun problema.

La nostra prova • Marilyn & Kommodor

Marilyn

Il primo modello sotto la nostra lente di ingrandimento è il Marilyn e per l’occasione ho sfruttato mia moglie come modella e tester.

Elena è una mamma giovane e brillante e, come tante, appassionata di social network, soprattutto in questi periodi in cui si tende a stare molto meno fuori casa, e molto di più con gli occhi rivolti al proprio smartphone.

Le ultime due settimane Elena ha portato questi occhiali continuamente e, prima di leggere la sua esperienza, vediamo alcuni dettagli di questo modello.

Forma – Butterfly

Colore – Tartarugato

Materiale – Mix di cellulosa TR90 e metallo

Lente – Anti Luce Blu con trattamento Fotocromatico

Con la situazione generale mondiale si cerca di stare più distanti possibili tra parenti e amici, ma ciò non toglie che con la tecnologia si riesca a comunicare e ad informarsi in modo facile e veloce. Personalmente, nei momenti vuoti della giornata, passo molto tempo davanti allo schermo del mio smartphone scorrendo tra le notizie quotidiane, gli aggiornamenti degli amici su Facebook & Instagram o le videochiamate con la mia famiglia. Mi sono accorta che nel corso degli ultimi anni, con l’abbassarsi della luce naturale, la sera i miei occhi erano molto stanchi e affaticati, così come incominciava ad essere sempre più presente un leggero mal di testa. Fortunatamente è arrivata in mio soccorso Nowave con questi Marilyn che hanno completamente rivoluzionato le mie serate davanti allo smartphone. Riccardo mi aveva parlato di questi occhiali e, per essere la prima volta che vengo in contatto loro, sono rimasta piacevolmente sorpresa dalla loro leggerezza e dal loro stile. Ma il beneficio non si ferma al piccolo schermo del telefonino. Ho trovato un deciso sollievo durante la visione di programmi televisivi, specialmente poco prima di andare a dormire, perché riesco ad addormentarmi in maniera molto veloce. Ultimo ma non meno importante le lenti dei miei occhiali Nowave Marilyn dispongono di trattamento fotocromatico, ho provato ad indossarli in terrazzo e, seppur limitatamente rispetto alla quotidianità ho avuto una buona sensazione di copertura dai raggi solari. L’effetto ambrato delle lenti è evidente ma non troppo marcato, non vedo l’ora di farli vedere a tutti i miei conoscenti. Elena





Kommodor

Il secondo modello in questione è il Kommodor. Io ho già provato gli occhiali di Nowave e riporterò un’esperienza più specifica su alcuni punti.

Le mie passioni non sono cambiate, continuo a divorare serie televisive come un pozzo senza fondo, giocare assiduamente ai videogiochi e non mi lascio mancare anche io la mia buona dose di social network.

Forma – Rettangolare

Colore – Blu notte

Materiale – Metallo

Lente – Anti Luce Blu con trattamento Fotocromatico

A differenza del modello da me precedentemente provato, questo Kommodor risulta decisamente più elegante e ideale anche per un viso non più giovane grazie alla suo colore blu intenso. Passando a casa, e davanti uno schermo, gran parte della mia giornata. Tra lavoro, passioni varie e relax i miei occhi guardano costantemente un monitor per veramente troppe ore. Il beneficio è evidente, la qualità del lavoro è aumentata e la possibilità di mantenere un’attenzione maggiore su più progetti contemporaneamente è indice di un prodotto che svolge bene il proprio compito. Soprattutto quando mi cimento in sessioni di gioco di diverse ore, e la velocità di aggiornamento delle immagini sale vertiginosamente, i miei occhi tendono a trasformarsi molto velocemente in due arance tarocco dal tipico colore rosso sangue. Grazie a questi occhiali Nowave, e alla capacità di fermare l’impatto negativo della luce blu emessa dallo schermo, i miei occhi sono molto più riposati e il veloce scorrimento delle immagini li affatica decisamente in maniera minore. Ho iniziato ad usarli anche la sera sul divano, quando mi cimento in qualche mini maratona di serie televisiva, e devo ammettere che senza gli occhiali non riuscivo a superare i 30 minuti senza un leggero cerchio alla testa, dato molto probabilmente dall’intera giornata lavorativa. Con questi Nowave Kommodor riesco a mantenere il mio stress visivo molto basso potenziando così la mia capacità di attenzione anche in un momento di relax. Non meno importante, ma è un fattore che probabilmente noterò utilizzandoli più spesso fuori casa, è la lente fotocromatica sulla montatura da me indossata. Una variante delle lenti che le trasformano letteralmente in un vero e proprio occhiale da sole. Questo tipo di lenti sono usate principalmente per gli occhiali da vista, ma la possibilità di averli anche su di un occhiale anti luce blu, offre una maggiore versatilità al brand Nowave rispetto alla concorrenza. Ultimo è di assoluto pregio è la riduzione del tempo di attesa tra la chiusura dei miei occhi e il sonno. La luce blu degli schermi rallenta la produzione di melatonina aumentando drasticamente il tempo necessario ad addormentarsi. Da quando uso questi occhiali mi addormento più velocemente e la qualità del sonno è decisamente aumentata. Riccardo





Considerazioni finali

Come intuito dalle nostre esperienze l’occhiale Nowave è un eccellente partner per la vita di tutti i giorni.

La possibilità di avere questo occhiale con lenti graduate, attraverso prescrizione di un ottico o oculista, fa si che la loro polivalenza sia eccezionale per ogni tipologia di utilizzo.

Le montature sono molto leggere e i vari modelli a catalogo permettono a chiunque di trovare il modello ideale alle proprie esigenze.

Con questo accessorio di design le giornate lavorative davanti ad uno schermo, soprattutto per chi come me non porta gli occhiali da vista, sono un bellissimo upgrade alla salute oculare e permettono di avere una migliore qualità lavorativa.

Non meno importate è una minor stanchezza del proprio cervello la sera prima di andare a dormire riducendo così lo stress notturno in quelle giornate dove proprio non si riesce a prendere sonno.

Per chi passa gran parte della sua giornata davanti ad uno schermo, sia esso lo smartphone, il PC o anche la televisione non possiamo che raccomandare in maniera decisa un occhiale anti luce blu come questi Nowave.

Offerte & Promozioni

Sono partiti i BLACK DAYS che permettono di risparmiare fino al30% disconto su tutto il catalogo.

Fino al 27 novembre sul sito ufficiale Nowave è possibile acquistare una montatura ad un prezzo scontato.

Con spese di spedizione gratuite, acquistando un occhiale riceverete a casa gratuitamente un panno in microfibra e una custodia rigida.

Non siete soddisfatti del prodotto? Nessun problema, Nowave offre 30 giorni di reso gratuito senza problemi.

