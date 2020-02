Finalmente disponibili anche sul suolo europeo i monitor gaming di Acer Predator vengono avvistati per la prima volta all’Intel Extreme Masters Championship di Katowice.

In occasione dell’IEM 2020 Acer, in qualità di partner ufficiale di Intel Extreme Masters, Acer presenterà ai giocatori che parteciperanno all’evento i nuovissimi monitor Predator, già avvistati precedentemente al CES di Las Vegas a Gennaio, dotati di tecnologie all’avanguardia che supportano un gameplay davvero realistico.

Predator X32: Immagini brillanti con NVIDIA G-Sync Ultimate

l monitor Predator X32 da 32 pollici offrono immagini spettacolari grazie alle tecnologie NVIDIA G-SYNC Ultimate e alla certificazione VESA Display HDR 1400, che li rendono perfetti per i giocatori che creano anche i propri video. Grazie ad un game play estremamente fluido, nonché ad un ampio rapporto di contrasto e ad una palette di colori estesa, Predator X32 consente agli utenti di cogliere i minimi dettagli anche in scene d’azione frenetiche. Un pannello mini LED con 1152 zone indipendenti per il local dimming, la risoluzione UHD (3840 x 2160), una luminosità fino a 1440 nits e un pannello IPS offrono viste grandangolari fino a 178 gradi, garantendo ai giocatori di puntare diretti sui propri obiettivi.

Predator CG552K: Un enorme monitor gaming da 55 pollici

Il monitor gaming Predator CG552K, con un enorme pannello OLED 4K da 55 pollici compatibile NVIDIA G-SYNC, è ideale per i giocatori di PC e console che desiderano una visione superiore. Il pannello supporta una luminosità fino a 400 nits e offre colori realistici, con una precisione del colore pari a un Delta E <1 e una copertura della gamma colore DCI-P3 pari al del 98,5%. Supporta inoltre una frequenza di aggiornamento variabile (VRR) tramite HDMI per offrire un game play fluido su dispositivi che la supportano.

Prezzi e disponibilità

Il monitor gaming Predator X32 sarà disponibile in EMEA nel secondo trimestre con prezzi a partire da 3.299 euro. Il monitor gaming Predator CG552K sarà disponibile in EMEA nel terzo trimestre con prezzi a partire 2.699 euro.

Per ulteriori informazioni su disponibilità, dotazione e prezzi in Italia, è necessario mettersi in contatto direttamente con Acer Italia attraverso il loro sito ufficiale.