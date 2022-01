Dopo avervi portato nelle Green Hill con il nuovo set dedicato a Sonic The Hedhehog, oggi LEGO annuncia una new entry della famiglia LEGO Ideas: stiamo parlando de “Il Mappamondo” il nuovo set per accendere l’immaginazione degli appassionati viaggiatori, esplorare nuovi luoghi mattoncino dopo mattoncino e costruire nuovi ricordi.

Il set permetterà di ricreare un vero globo terrestre composto da ben 2.585 pezzi che ruota sull’asse e con i nomi dei continenti e degli oceani stampati. Inoltre queste targhette si illuminano al buio creando un piacevole effetto quando cala la luce.

Inoltre, una volta completata la costruzione, i fan potranno ammirare il mappamondo girare per davvero: la prima volta per un set LEGO.

Dettagli del prodotto

Dimensioni:

Lunghezza: 30 cm

Profondità: 26 cm

Altezza: 40 cm

Prezzo: € 199.99

Pezzi: 2.585

Funzione rotante: la prima volta in assoluto per un set LEGO.

Mappamondo costruito con mattoncini vintage, personalizzabile con i nomi stampati dei continenti e degli oceani che brillano al buio.

Come nasce l’idea

Come gli altri progetti della linea Ideas anche il mappamondo nasce dalla piattaforma LEGO Ideas, un’iniziativa LEGO che permette ai fan di presentare le proprie creazioni di mattoncini per trasformarle in realtà, una volta raggiunti i voti necessari.

Creatore del concept LEGO Ideas “Il Mappamondo” è il fan francese Guillaume Roussel, che ha tratto ispirazione dai racconti di Jules Verne. Parlando di come è nato questo progetto, Guillaume ha detto:

“Quando ho iniziato a pensare al design, mi sono chiesto cosa potesse essere creativo, educativo e rappresentare contemporaneamente la maggior parte del mondo. E la risposta è stata semplicemente ‘il mondo stesso'”.”Quando ho iniziato a pensare al design, mi sono chiesto cosa potesse essere creativo, educativo e rappresentare contemporaneamente la maggior parte del mondo. E la risposta è stata semplicemente ‘il mondo stesso'”.

Federico Begher, Head of Global Marketing della linea Adults del Gruppo LEGO, ha aggiunto:

“La cosa meravigliosa di questo set è che, con un po’ di immaginazione, i fan possono scoprire il mondo attraverso i mattoncini LEGO. Il mappamondo rappresenta sogni e aspirazioni di viaggi futuri, per tutti coloro che sono alla ricerca di un po’ di avventura o per coloro che vogliono conoscere meglio il nostro pianeta.

Quando abbiamo esaminato il set di Guillaume, abbiamo percepito la passione che aveva per i viaggi e l’avventura, ma anche il desiderio di ispirare gli appassionati di costruzioni di tutto il mondo. Anche inostri designer hanno apprezzato molto questo progetto, in particolare la sfida di far girare il modellino”.

Prezzo e disponibilità

LEGO Ideas “Il Mappamondo” (21332) sarà disponibile neiLEGO Store e su LEGO.com dal 1° febbraio 2022 e nelle librerie Feltrinelli e su IBS.it dal 1° maggio 2022, al prezzo di 199.99 €.

Per alter informazioni sul mappamondo vi lasciamo alla pagina dedicata. Invece, per saperne di più sulla piattaforma LEGO Ideas e capire come le tue idee LEGO possono diventare realtà, visita il sito dedicato.

Vi ricordiamo che se cercate un’idea regalo per i più piccoli i set Lego Super Mario sono sempre una scelta azzeccata che sapranno dare sfogo alla manualità e creatività di ogni giovane.

Foto

















Rimani aggiornato su offerte lampo ed errori di prezzo, seguici su Telegram!