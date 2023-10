Il World Smile Day è una giornata dedicata alla gioia e alla positività, e cosa può catturare meglio la felicità se non un sorriso sincero immortalato attraverso l’obiettivo di uno smartphone? OPPO celebra questa giornata speciale con la OPPO Reno10 Series, l’ultimo arrivato della serie 10 di Reno e che abbiamo recensito di recente

Che si tratti di un sorriso luminoso in una foto di gruppo, di un momento di felicità con il proprio partner o di un’esplosione di gioia con gli amici, OPPO Reno10 cattura la bellezza di questi istanti con una nitidezza e una precisione senza pari.

Su OPPO Reno10 5G e OPPO Reno10 Pro 5G, OPPO ha introdotto per la prima volta nella serie Reno un teleobiettivo ritratto 2X, rappresentando un significativo passo avanti per migliorare la nitidezza e la qualità delle immagini. Dietro questo obiettivo si trova un ampio sensore da 32 MP, 1/2,74 pollici in grado di catturare la luce con una maggiore sensibilità al colore, rendendo ogni sorriso radiante e naturale.

Per catturare ogni momento di gioia con chiarezza e precisione, la fotocamera della Serie Reno10 è progettata per esaltare ogni espressione. Grazie allo zoom ottico 2X, dotato di un’ampia apertura f/2.0 e una distanza minima di messa a fuoco di 25 cm, avrai la libertà di comporre ogni scatto con cura e attenzione ai dettagli. Lo zoom è una delle novità più interessanti di reno 10 pro, tanto attesa su questa serie.

Questo zoom ottico offre una lunghezza focale equivalente di 47 mm, consentendoti di mettere a fuoco sia il soggetto che lo sfondo con precisione. La sua capacità di ingrandire paesaggi lontani senza perdere nitidezza nel soggetto in primo piano consente di creare immagini armoniose e ben bilanciate, immortalando non solo l’attimo di gioia del soggetto, ma anche il contesto, creando un ricordo vivido ed emozionante. Se è necessario un ingrandimento aggiuntivo, OPPO Reno10 Pro 5G offre anche uno zoom 5X basato sulla tecnologia In-sensor Zoom di OPPO.

Inoltre, la rinomata Portrait Mode aggiornata di OPPO Reno10 Pro 5G introduce un effetto di sfocatura bokeh perfezionato; la vera magia risiede nella flessibilità offerta dal diaframma, che può essere aperto liberamente da qualsiasi punto tra F1.4 e F16. La Portrait Mode lavora sulle diverse profondità e riflessi in base all’illuminazione e agli oggetti nella scena, catturando ogni sfumatura di gioia. L’effetto bokeh crea uno sfondo sfumato che mette in risalto il sorriso nel modo migliore possibile.

Infine, la serie Reno10 è dotata di un display Billion Color che garantisce una gamma di colori così ricca da far sembrare che i sorrisi catturati siano quasi reali. Sarà quindi possibile rivivere tutti i momenti più felici in qualsiasi momento, quasi come se ci si trovasse lì, grazie a una visualizzazione degli scatti estremamente fedele alla realtà.

