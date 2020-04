Da oggi HUAWEI Watch GT 2e è disponibile in Italia a 169€

Vi avevamo presentato il nuovo Huawei Watch GT 2E un paio di settimane addietro in occasione del lancio del nuovo P40 Pro.

Il nuovo wearable di Huawei è disponibile da oggi 10 Aprile all’acquisto anche in Italia sia presso l’e-commerce Huawei Store, i principali negozi di elettronica di consumo on e offline, su Amazon.it, e presso il sito del Huawei Experience Store di Milano.

Huawei Watch GT 2E viene venduto al prezzo di lancio di 169€ nelle quattro colorazioni previste per il mercato Italiano: Graphite Black, Lava Red, Mint Green e Icy White.

Huawei Watch GT 2E: pensato per lo sport

HUAWEI Watch GT 2e offre un’esperienza fitness più intelligente supportando 100 modalità di allenamento, e un’autonomia in grado di durare fino a due settimane di utilizzo, grazie al Chipset Kirin A1.

Oltre alle classiche funzioni smartwatch a cui siamo oramai abituati, il nuovo HUAWEI WATCH GT 2e introduce per la prima volta la funzione di monitoraggio dei livelli di saturazione di ossigeno nel sangue (SpO2).

Grazie a questa funzione basterà un minuto per testare il proprio livello di SpO2 nel sangue per avere una panoramica sulle proprie condizioni di salute. Troviamo anche un sensore di battito cardiaco con la nuova tecnologia Trueseen 3.5 per la misurazione del battito cardiaco e TruRelax e TruSleep 2.0 per monitorare la qualità del sonno nel modo più affidabile possibile.

La memoria interna permette inoltre di memorizzare circa 500 brani da ascoltare durante gli allenamenti ed è compatibile con le nuove HUAWEI FreeBuds 3 per allenarsi con la propria playlist.

Huawei GT 2E – Dove acquistarlo

Huawei Watch GT 2E viene venduto al prezzo di lancio di 169€ nelle quattro colorazioni previste per il mercato Italiano: Graphite Black, Lava Red, Mint Green e Icy White.

Huawei Community e Assistenza

Ricordiamo ancora una volta che da qualche settimana Huawei ha lanciato la propria community virtuale rivolta a tutti i fan del brand. In questo spazio virtuale gli utenti ptoranno scmabiarsi informazioni e suggerimenti sui prodotti e l’ecosistema Huawei oltre a ricevere offerte e promozioni esclusive dedicate agli iscritti della community. Altre info sulla community Huawei a questo indirizzo.

Inoltre visto il delicato periodo di quarantena in cui ci troviamo, Huawei ha deciso di attivare n servizio di riparazione a domicilio per tutti gli utenti che non si possono muovere da casa.

Il servizio è completamente gratuitoe permette di ricevere ritiro e consegna a domicilio dei propri device che necessitano di una riparazione. Per usufruire del servizio è sufficiente registrare un account HW-CARE, accedervi e prenotare il ritiro del dispositivo. I costi di trasporto saranno interamente a carico di Huawei che si occuperà di riparare il device in uno dei centri assistenza autorizzati. Una volta completata la riparazione, il device sarà riconsegnato all’indirizzo segnalato senza alcun costo addizionale per il consumatore, a seconda delle condizioni di garanzia.