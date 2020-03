Durante la presentazione di oggi di Huawei, sul palco i protagonisti sono stati senza dubbio i nuovi smartphone della famiglia P40 che abbiamo visto in questo articolo ma nonostante questo Richard Yu ha anche annunciato il nuovo smartwatch Huawei GT 2E che per la prima volta introduce un sensore per monitorare l’ossigeno nel sangue.

Si tratta di una versione rivista e migliorata del Huawei Watch GT 2 che viene proposta ad un prezzo leggermente inferiore seppur mantenendo inalterata la grande autonomia. Si tratta di uno smartwatch che strizza l’occhio agli amanti dello sport offrendo 100 modalità diverse di allenamento.

Huawei Watch GT 2e ha un look più fresco e giovanile rispetto al modello standard. La cassa è in acciaio inossidabile con un cinturino in gomma. Tra le modalità spportate troviamo ben 100 diverse modalità di tracciamento sport tra cui scegliere di cui 15 di default e 85 personalizzabili. Grazie alla funzione Auto Detection il nostro smrtwatch saprà individuare automaticamente quale sport state praticando.

Non poteva ovviamente mancarela certificazione perl’impermeabilità inoltre troviamo un sensore di battito cardiaco e un sensore ad infrarossi a parte per il monitoraggio del livello di saturazione di ossigeno nel sangue.

Sono state introdotte anche due nuove colorazioni per questo Watch GT 2e: Mint Green e Lava Red. Parlando di specifiche tecniche Huawei Watch GT 2e è dotato di un display touch AMOLED da 1,39 pollici ad alta risoluzione.

La memoria interna di cui è dotato riesce a immagazzinare circa 500 tracce musicali, che sono più che sufficienti per l’allenamento.

Al suo inerno troviamo un chipset Kirin A1 grazie al quale la batteria stimata è di circa 2 settimane e garantisce anche 24 ore filate di riproduzione di musica o 30 ore di tracciamento GPS.

Watch GT 2e Prezzo e disponibilità

Huawei Watch GT 2e verrà venduto in Italia a 169€ a partire dal 10 aprile. Al suo fianco debutteranno anche le nuove colorazioni per Huawei Watch GT 2: una nuova edizione della corona Champagne Gold e i cinturini disponibili in due nuove colorazioni, Frosty White e Chestnut Red, che arricchiscono di raffinatezza ed eleganza lo smartwatch