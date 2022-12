Rufy e la sua ciurma stanno per tornare nella nuova avventura One Piece Odyssey per console e PC e dopo aver visto l’ultimo trailer che ci aveva riportato a visitare la saga di Water Seven, ora è il momento di rivivere gli iconici momenti di Marine Ford e di DressRosa.

One Piece Odyssey è infatti basato nell’universo canonico creato da Eiichiro Oda e dovremo esplorare Memoria, un mondo costruito con le Memorie delle avventure passate della Ciurma di Cappello di Paglia, per riottenere i propri poteri perduti. Sarà infatti questa la motivazione che ci porterà a ripercorrere tutti gli eventi più importanti dell’avventura della ciurma di Cappello di Paglia.

I Fan della serie sapranno in particolare quanto la saga di Marineford segni un punto centrale nello sviluppo della storia, con la perdita di un personaggio molto caro al protagonista. Ora Rufy dovrà rivisitare quel ricorso ma questa volta la ciurma è cresciuta in questi due ultimi anni – come andranno quindi le cose?

Si ritorna anche a Dressrosa

Allo stesso modo i giocatori ripercorreranno anche l’avventura che si è svolta nel regno di Dressrosa, saga che tra l’altro sta andando in onda doppiata proprio in questo periodo in Italia. In questo arco narrativo verranno portati alla luce alcuni segreti del mondo di One Piece, affrontando poi il primo nemico, Doflamingo, in grado di risveglaire un frutto del Diavolo e intento a soggiogare l’interno regno di Dressrosa per cercare di prendere il possesso del Governo Mondiale e del grande tesoro nazionale di MarieJoy, terra dove vivino i Draghi Celesti, gli astri di saggezza e Im Sama.

In questo arco narrativo rivivremo quindi quest’avventura con l’arrivo anche di personaggi che aiuteranno la nosra ciurma come il fratello Sabo e Trafalgar Law. Presta attenzione alla fine delle battaglie di Marineford e Dressrosa, che saranno diverse dal passato.

Ricordiamo che ONE PIECE ODYSSEYsarà disponibile dal 13 gennaio 2023 per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.

