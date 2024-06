OnePlus, insieme a Sharge, leader nel settore degli apparecchi di alimentazione mobile, annuncia il lancio del Pouch Power Bank. Questo innovativo power bank SUPERVOOC 3-in-1, frutto di una stretta collaborazione con la community di OnePlus, offre una combinazione di potenza e portabilità senza precedenti.

Grazie ai feedback della community, il Pouch Power Bank è stato progettato per essere altamente funzionale e user-friendly, con un design premium. Questo dispositivo ha recentemente ricevuto il prestigioso Gold Award ai MUSE Design Awards, segnando un nuovo standard nella ricarica mobile.

Il Pouch Power Bank si distingue per la sua eccezionale portabilità e versatilità, rendendolo ideale per chi è sempre in movimento. Il design compatto, la presa richiudibile integrata, il collegamento magnetico al caricabatterie, la custodia a scatto per il cavo e il corpo ergonomico assicurano praticità e stile. La batteria da 10.000mAh garantisce lunghe sessioni di utilizzo, perfetto per attività quotidiane e viaggi. Compatibile con la tecnologia SUPERVOOC, supporta anche i protocolli QC4.0, QC3.0, PD3.0 e PD2.0, ed è compatibile con numerosi dispositivi oltre a quelli OnePlus.

In risposta ai suggerimenti della community, OnePlus ha introdotto miglioramenti significativi: un tappo del cavo con blocco rotante per una maggiore stabilità durante la ricarica, una forza magnetica potenziata per evitare disconnessioni accidentali, e un cavo più lungo (da 50 cm a 70 cm) per un equilibrio ottimale tra estetica e funzionalità.

Pouch Power Bank è già disponibile per l’acquistosul sito di Shargeal prezzo consigliato di 91,22€: fino al 9 giugno 2024, gli acquirenti potranno inoltre usufruire della promo di lancio, ottenendo uno sconto del 20% sul prezzo di base. Per maggiori informazioni, visitareilcommunity post di OnePlus.

