OnePlus Nord CE 5G sarà disponibile già prima della sua uscita ufficiale, esclusivamente per la community OnePlus tramite i Core Sales sul sito ufficiale.

I Core Sales a tempo limitato si apriranno il 10 giugno alle 17:15, subito dopo l’evento di lancio, e si concluderanno alle 1:00 del 12 giugno 2021. I membri della community di OnePlus dovranno visitare il link alla pagina del prodotto di OnePlus Nord CE 5G: per effettuare gli ordini. Tutti i membri della community che acquisteranno OnePlus Nord CE 5G durante il periodo di Core Sales saranno i primi a ricevere la consegna anticipata del nuovo dispositivo, a partire dal 14 giugno.

I Core Sales saranno accessibili per la community di OnePlus in tutta Europa. In linea con l’idea di accessibilità che vive nel OnePlus Nord Core Edition 5G, i Core Sales sono la conferma che OnePlus si impegna da sempre per avere un rapporto costante con la propria community.

La presunta scheda tecnica di OP CE 5G è:

display: AMOLED da 6,43″ FHD+ con refresh rate a 90Hz e sensore delle impronte digitali integrato

AMOLED da 6,43″ FHD+ con refresh rate a 90Hz e sensore delle impronte digitali integrato scocca: policarbonato

policarbonato piattaforma mobile: Qualcomm Snapdragon 750G

Qualcomm Snapdragon 750G memoria: 6/64GB 8/128GB



tripla fotocamera posteriore: principale: 64MP (confermato) 8MP ultragrandangolare 2MP profondità

fotocamera anteriore: 16MP, integrata in un foro centrale nel display

16MP, integrata in un foro centrale nel display jack da 3,5mm (confermato)

spessore: 7,9mm (confermato)

7,9mm (confermato) connettività: 5G

5G batteria:4.500mAh con ricarica rapida a 30W

Questa iniziativa è in linea con la tradizione di OnePlus di organizzare eventi pop-up, come l’opportunità per la community di essere la prima a mettere le mani sugli ultimi dispositivi. Nel corso degli anni, migliaia di membri della community di OnePlus in tutto il mondo hanno fatto la fila per ore, solo per essere i primi ad aggiudicarsi sull’ultima uscita OnePlus. Considerando le indicazioni per contenere la pandemia, OnePlus ha organizzato questa speciale iniziativa online “Core Sales” per dare alla sua community l’opportunità di essere la prima a ricevere OnePlus Nord CE 5G, che arriverà sul mercato tra pochissimi giorni.

Come suggerisce il nome, questo è un prodotto che mira davvero a offrire un’esperienza fantastica.

È ricco di prestanti funzionalità, come la tripla fotocamera da 64 MP, capace di scattare foto chiare e nitide che valorizzano i dettagli, e la tecnologia 5G, che garantisce un dispositivo eccezionale oggi e fantastico in futuro. In effetti, questo dispositivo sarà una delle opzioni 5G più convenienti disponibili da OnePlus. Inoltre, OnePlus Nord CE 5G è il dispositivo OnePlus più sottile dai tempi di OnePlus 6T e viene fornito con un jack per cuffie da 3,5 mm, per aggiungere un tocco in più all’intera esperienza utente.

OnePlus Nord CE 5G sarà presentato in Europa il 14 giugno. Per guardare l’evento di lancio, accedi aLaunch Event Livestream Channelalle 16:00.

