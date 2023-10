Arriva finalmente la conferma da OnePlus per il lancio del suo primo telefono di punta pieghevole, OnePlus Open, che avverrà a Mumbai il prossimo 19 ottobre.

OnePlus Open è il primo smartphone pieghevole OnePlus che abbiamo imparato a conoscere grazie alle varie indiscrezioni di queste ultime settimane.

“Open” non rappresenta solo la sua nuova forma pieghevole, ma anche l’apertura dell’azienda a nuove opportunità. Con il claim “Open for Everything”, OnePlus abbraccia ogni possibilità, continuando ad esplorare nuove strade e a cercare innovazioni nel mercato degli smartphone, mantenendo una mentalità aperta.

Kinder Liu, Presidente e COO di OnePlus, ha dichiarato:

“OpenPlus Open è lo smartphone che tutti desiderano, destinato a rompere il compromesso tra tecnologia del display, prestazioni di imaging e peso, diventando lo status quo degli attuali pieghevoli. OnePlus Open ridefinisce il concetto di smartphone pieghevole grazie al design elegante, leggero e sottile, una piega impercettibile dello schermo, prestazioni di imaging senza precedenti e un software efficiente di qualità premium. Ereditando l’esperienza veloce e fluida tipica OnePlus, il nuovo device offrirà prestazioni di livello flagship, superando i limiti degli attuali smartphone pieghevoli e portando lo standard di settore ad un livello superiore”.

Come seguire l’evento e vincere un One Plus Open

Sarà possibile seguire la diretta sul sito ufficiale e sui canali social One Plus, inoltre per il lancio sono previste diverse opportunità per gli utenti tra cui sconti e la possibilità di vincere un One Plus Open.

Basterà iscriversi sulla pagina ufficiale per avere una chanche di vincere One Plus Open o uno degli altri prodotti in palio ( saranno sbloccati a scaglioni, più premi se ci sono più persone iscritte ). Inoltre lasciando un deposito di 99€ sarà possibile acquistarlo con uno sconto di 430€.

