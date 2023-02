Durante l’evento Cloud 11, OnePlus ha annunciato al mondo di essere entrata nel mercato dei tablet, grazie alla presentazione di OnePlus Pad, e di aver rinnovato il segmento delle cuffie tws, in seguito all’annuncio delle OnePlus Buds Pro 2.

OnePlus Pad

OnePlus Pad è un tablet di fascia alta dominato da un display IPS LCD 2,8K da 11,61 pollici (fattore di forma 7:5), con refresh rate da 144 Hz, protetto da cornici sottili ed omogenee su tutti e quattro i lati. Al posteriore l’azienda ha optato per il vetro, interrotto da un oblò che ospita la camera da 13MP ed il flash LED.

Niente Snapdragon all’interno, piuttosto il potente Dimensity 9000 di MediaTek, prodotto a 4 nm e appartenente al club dei SoC top di gamma del 2022. OnePlus Pad implementa 8 o 12GB di memoria RAM e 128, 256 o 512GB di spazio di archiviazione. Interessante la scelta della casa cinese di dotare il tablet della OnePlus Pencil, nonché di una batteria capiente da 9150 mAh, con supporto alla ricarica rapida a 67W. A livello software, OnePlus Pad arriverà sul mercato con Android 13 a bordo, personalizzato dall’interfaccia proprietaria OxygenOS 13.1, la quale porta in dote OnePlus Difference, la soluzione scelta dal produttore per agevolare l’utilizzo e la compenetrazione tra i vari dispositivi della casa.

Di seguito la scheda tecnica:

display: LCD 11,61″, 2,5D curvo, refresh rate 60/90/120/144Hz, campionamento touch 120/144Hz, rapporto 7:5, 2800×2000, 296ppi, 500nit, contrasto 1.400:1, rapporto schermo-scocca 88%

LCD 11,61″, 2,5D curvo, refresh rate 60/90/120/144Hz, campionamento touch 120/144Hz, rapporto 7:5, 2800×2000, 296ppi, 500nit, contrasto 1.400:1, rapporto schermo-scocca 88% processore: MediaTek Dimensity 9000

MediaTek Dimensity 9000 memoria: 8/12GB di RAM LPDDR5 128GB interna UFS 3.1

OS: OxygenOS 13.1 basato su Android 13

OxygenOS 13.1 basato su Android 13 dimensioni e peso: 258,03×189,41×6,54mm per 552g

258,03×189,41×6,54mm per 552g Dolby Vision, Dolby Atmos

fotocamere: anteriore: 8MP, video fino 1080p a 30fps, EIS posteriore: 13MP, video fino 4K a 30fps, EIS

connettività: WiFi 6, Bluetooth 5.3 LE, USB-C

WiFi 6, Bluetooth 5.3 LE, USB-C sblocco: Face Unlock

Face Unlock batteria: 9.510mAh, ricarica SuperVooc 67W

9.510mAh, ricarica SuperVooc 67W colori: Halo Green

Halo Green integrazione con smartphone OnePlus

OnePlus comunicherà il prezzo di Pad e degli accessori nelle prossime settimane.

OnePlus Bud Pro 2

Le nuove cuffice tws top di gamma di OnePlus, le OnePlus Buds Pro 2, godono di una collaborazione con il marchio Dynaudio , realtà molto conosciuta e di esperienza nel settore delle cuffie. Gli auricolari sono molto leggeri, 4,9 gr ciascuno, mentre il peso comprensivo di custodia sale fino ai 47gr. La cuffia è dotata di un woofer da 11mm e di un tweeter da 6mm ed è caratterizzata da soluzioni tecniche che garantiscono un bilanciamento ed un tono migliorati.

Le OnePlus Buds Pro 2 sono le prime cuffie tws del mondo Android a supportare l’audio spaziale di Google. Meritano menzione anche la funzione Fast Pair, per collegamenti rapidi con un solo tocco, e Audio Switching, che consente alle cuffie di essere collegate contemporaneamente a due dispositivi. Il nuovo prodotto di OnePlus è caratterizzato da una promettente cancellazione attiva del rumore, dichiarata di 48 dB (grazie ai tre microfoni dei quali ogni cuffia è dotata). Non mancano i controlli touch per un controllo ottimale del prodotto quando viene indossato, ma non è presente la gestione rapida del volume tramite interazione da parte dell’utente.

Di seguito la scheda tecnica:

Doppio driver 11mm + 6mm (10 – 40 KHz)

Supporto di trasmissione LHDC 4.0

Certificazione Hi-Res Audio

ANC fino 48dB adattiva

Autonomia fino a 38h (senza ANC con custodia di ricarica). Ricarica rapida (10 ore di riproduzione con 10 minuti di ricarica)

Ricarica wireless

3 microfoni per ciascun auricolare

Algoritmo di stereo up-mixing per effetto multidimensionale del suono

Latenza 54ms

Certificazione IP55

Connettività Bluetooth 5.2

Audio spaziale

Google Fast Pair

Audio Switching

Le OnePlus Buds Pro 2 sono già disponibili per l’acquisto in Italia nelle due colorazioni Arbor Green e Obsidian Black. Il prezzo è di 179 euro.

