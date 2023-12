OnePlus ha svelato oggi l’anteprima del OnePlus 12R, secondo modello della serie OnePlus 12 e primo dispositivo della linea OnePlus R a debuttare globalmente. Prossimamente disponibile nelle sfumature Cool Blue e Iron Gray, si unisce al OnePlus 12 per dimostrare che uno smartphone può eccellere nelle specifiche hardware e nell’esperienza software senza necessariamente portare l’etichetta “Plus,” “Pro,” o “Ultra.”

Il OnePlus 12R si presenta in due esclusive colorazioni: Cool Blue, una variante lucida dall’aspetto fresco, e Iron Gray, dal finish opaco che trasmette sofisticatezza e robustezza. Entrambe le opzioni vantano una cornice in metallo opaco che conferisce una sensazione di solidità rassicurante, mentre il celebre Alert Slider di OnePlus trova una nuova collocazione sul lato sinistro del telefono. Questo spostamento ha consentito l’introduzione di un nuovo sistema di antenna integrato per prestazioni ottimizzate durante le sessioni.

Riconosciuti per le elevate prestazioni e l’utilizzo di tecnologie all’avanguardia a un prezzo accessibile, i dispositivi della Serie R si sono guadagnati l’apprezzamento. Ora, in risposta alle richieste degli utenti e con l’incremento dell’intensità grafica dei giochi mobili a livello globale, OnePlus porta per la prima volta la Serie R anche in Nord America e in Europa. La Serie OnePlus 12 è stata concepita per affrontare le sfide del settore, bilanciando prestazioni elevate, consumo energetico, dissipazione del calore e longevità. I due dispositivi, OnePlus 12 e OnePlus 12R, presentano caratteristiche uniche, permettendo agli utenti di selezionare ciò che ritengono essenziale nel loro prossimo smartphone.Entrambi i flagship saranno ufficialmente presentati all’evento di lancio OnePlus Smooth Beyond Belief il 23 gennaio 2024, alle 15:00 ora italiana.

