OnePlus ha lanciato ufficialmente oggi in Europa il nuovo OnePlus Nord CE 4 Lite 5G. Questo dispositivo si distingue per una batteria ad alta capacità da 5.110 mAh, ricarica rapida SUPERVOOC da 80W, display AMOLED super luminoso a 120 Hz con 2.100 nits, tecnologia Aqua Touch e fotocamera Sony LYTIA 600 con OIS, offrendo un’esperienza utente che supera ogni aspettativa.

“Siamo entusiasti di presentare il nuovo OnePlus Nord CE 4 Lite 5G, un telefono che integra le nostre specifiche e tecnologie di punta per ridefinire lo standard della sua fascia di prezzo”, ha dichiarato Kinder Liu, Presidente e COO di OnePlus. “OnePlus è impegnata a risolvere i problemi segnalati dagli utenti per offrire veri miglioramenti nell’esperienza d’uso degli smartphone. Con una durata della batteria prolungata, una ricarica eccezionalmente veloce, un display immersivo e capacità fotografiche straordinarie, il OnePlus Nord CE 4 Lite 5G offre agli utenti l’iconica esperienza veloce e duratura di OnePlus, il tutto a un prezzo imbattibile.”

Batteria di Livello Flagship

Progettato per durare tutto il giorno e la notte, il OnePlus Nord CE 4 Lite 5G è dotato di una batteria ad alta capacità e una delle migliori soluzioni di ricarica rapida della sua categoria.

Con una batteria a cella singola da 5.110 mAh, il OnePlus Nord CE 4 Lite 5G garantisce un’autonomia sufficiente per tutto il giorno, con una durata prevista di 2,1 giorni per carica. Che tu stia guardando video su YouTube o giocando per ore, non dovrai preoccuparti di rimanere senza carica mentre sei in movimento. Il dispositivo offre oltre 44 ore di chiamate video e più di 18 ore di riproduzione su YouTube con una sola carica. Grazie alla ricarica rapida SUPERVOOC da 80W, gli utenti possono godere di periodi di utilizzo più lunghi e tempi di ricarica ridotti.

Il OnePlus Nord CE 4 Lite 5G è dotato della OnePlus Battery Health Engine, una tecnologia proprietaria che aiuta a preservare la longevità della batteria e a prevenire l’invecchiamento prematuro ottimizzando le velocità di ricarica in base alle abitudini di ciascun utente. Supportata dall’IA, la batteria è progettata per mantenere la capacità ottimale fino a 1.600 cicli di carica, permettendo agli utenti di godere del loro OnePlus Nord CE 4 Lite 5G più a lungo senza preoccuparsi di dover sostituire la batteria.

Inoltre, il OnePlus Nord CE 4 Lite 5G offre una pratica ricarica inversa da 5W, che può essere utilizzata per caricare altri dispositivi, come ad esempio gli auricolari, direttamente con il proprio telefono.

Esperienze Più Brillanti e Fluide

Il OnePlus Nord CE 4 Lite 5G è equipaggiato con un display AMOLED da 6,67 pollici e 120 Hz, che raggiunge una luminosità di picco di 2.100 nits grazie all’uso dello stesso materiale di illuminazione presente sul OnePlus 11. Questo display offre miglioramenti significativi in termini di illuminazione, uniformità del colore, angolo di visione e durata rispetto alla tecnologia LCD della generazione precedente, mentre la frequenza di aggiornamento di 60/120 Hz garantisce esperienze di visualizzazione più fluide in ogni momento.

Per la prima volta in uno smartphone della sua fascia di prezzo, il OnePlus Nord CE 4 Lite 5G introduce l’innovativo Aqua Touch nel suo schermo. Questa tecnologia migliora la precisione del tocco quando lo schermo è bagnato, consentendo agli utenti di utilizzare il telefono normalmente anche sotto la pioggia o con le mani sudate durante una sessione di gioco intensa.

Il dispositivo è alimentato dalla piattaforma mobile Snapdragon® 695 5G e dal motore proprietario Trinity Engine di OnePlus, offrendo una connettività migliorata per garantire connessioni ininterrotte, condivisione di file più veloce, gioco stabile e velocità di download fino a 2,0 Gbps.

Con 8GB di RAM LPDDR4x e 256GB di memoria UFS2.2, espandibile fino a 2TB tramite lo slot MicroSD, il OnePlus Nord CE 4 Lite 5G offre un’esperienza veloce e stabile, riducendo la probabilità di blocchi o crash delle app anche durante l’elaborazione intensiva. Grazie alla tecnologia RAM-Vitalization a livello di server, il dispositivo può mantenere fino a 26 applicazioni attive in background, garantendo transizioni fluide tra le app. Con ROM-Vitalization, il telefono mantiene la stessa esperienza rapida e fluida di OnePlus per un periodo fino a 48 mesi.

Per un’esperienza audio più coinvolgente durante il gioco, la visione di video o l’ascolto di musica, il OnePlus Nord CE 4 Lite 5G è dotato di altoparlanti stereo doppi. Con una semplice pressione del tasto del volume, il livello audio può essere aumentato fino al 300%. Inoltre, grazie al jack per cuffie da 3,5 mm, gli utenti possono godere di un audio di alta qualità anche utilizzando le cuffie cablate.

Scatta Foto Migliori con un Sistema di Fotocamere Straordinario

Uno dei principali punti dolenti per gli utenti di smartphone economici è la mancanza di una fotocamera principale di alta qualità in grado di catturare momenti quotidiani entusiasmanti.

Il OnePlus Nord CE 4 Lite 5G risolve questo problema con il suo sensore principale da 50MP LYTIA 600 con OIS, una fotocamera di assistenza alla profondità da 2MP e una fotocamera frontale da 16MP. Questo setup offre agli appassionati di fotografia un’esperienza completamente aggiornata per catturare i migliori momenti della vita.

Il telefono supporta anche lo zoom in-sensor 2x, ritagliando il sensore principale da 50MP LYT-600 per catturare dettagli in paesaggi naturali con maggiore chiarezza e precisione. Grazie alla fotocamera di assistenza alla profondità da 2MP, allo zoom in-sensor 2x del LYT-600 e alla rilevazione dei bordi più intelligente, scattare foto in stile ritratto con effetti bokeh realistici e un isolamento del soggetto nitido è più facile che mai, garantendo immagini sorprendenti.

Design Semplice e Resistente

Il OnePlus Nord CE 4 Lite 5G è disponibile in due colorazioni: Super Silver e Mega Blue. Il Super Silver presenta transizioni graduali metalliche a specchio sui lati, creando angoli fluidi e riflessi diffusi che evocano un senso di eleganza e potenza. È altamente resistente alle impronte digitali. Il Mega Blue, invece, è la tonalità di blu più vivida mai vista su un telefono OnePlus, distintiva e accattivante. Entrambe le finiture si distinguono per un design solido, audace e resistente, che incarna lo stile e la qualità costruttiva di OnePlus.

Preinstallato con OxygenOS 14, il OnePlus Nord CE 4 Lite 5G è più veloce e fluido che mai grazie ai nuovi aggiornamenti che includono animazioni rinnovate per l’apertura e la chiusura delle applicazioni, una nuova barra di notifica, nuove animazioni di sblocco dello schermo e gesti a schermo spento. OxygenOS 14 introduce anche la funzione Smart Cutout a livello di sistema, che permette di modificare rapidamente le foto, personalizzare i contenuti ritagliati e condividerli con un semplice tocco. Smart Cutout supporta il riconoscimento multi-soggetto, consentendo a ciascun soggetto di essere riconosciuto ed estratto con precisione anche in foto di gruppo.

Prezzo e Disponibilità

Il OnePlus Nord CE 4 Lite 5G sarà disponibile in Europa nelle colorazioni Super Silver e Mega Blue a partire dal 1 luglio, con i preordini attivi già dal 24 giugno, al prezzo di vendita di 329 euro.

Offerte e Sconti

Chi acquista il OnePlus Nord CE 4 Lite tra il 24 giugno e il 1 luglio potrà scegliere tra un paio di OnePlus Nord Buds 2 oppure una cover per il proprio smartphone come omaggio. Inoltre, tutti coloro che effettuano preordini o acquisti del OnePlus Nord CE 4 Lite tra il 24 giugno e il 2 agosto beneficeranno di uno sconto di 50 euro.

