Il nuovo smartwatch di punta di OnePlus è finalmente disponibile nel mercato italiano. Lanciato oggi, 10 aprile 2025, il OnePlus Watch 3 arriva con caratteristiche all’avanguardia e un prezzo competitivo di 349 euro, proponendosi come soluzione premium nel crescente mercato degli orologi intelligenti.

Annunciato a febbraio scorso, il dispositivo si distingue per le sue colorazioni eleganti – Emerald Titanium e Obsidian Titanium – e per una costruzione che unisce materiali premium: cassa in acciaio inossidabile, lunetta in titanio e vetro zaffiro a protezione del display.

L’aspetto più rilevante è senza dubbio l’autonomia: con 120 ore di utilizzo con una singola carica, OnePlus stabilisce un nuovo standard nel settore, superando nettamente la concorrenza. Questa caratteristica è particolarmente significativa considerando le numerose funzionalità integrate per il monitoraggio della salute.

Tra le innovazioni, spicca il “Controllo Salute 60S con ECG”, ora pienamente operativo in Italia insieme ad altri dieci paesi europei. Il sistema permette un monitoraggio continuo dei parametri vitali ed è affiancato dalla tecnologia “360 Mind and Body” per un approccio olistico al benessere.

Per gli sportivi, il GPS a doppia frequenza garantisce tracciamenti precisi, mentre la resistenza di livello militare assicura durabilità in condizioni estreme. Completa il quadro una nuova corona rotante che migliora l’esperienza d’uso.

In occasione del lancio, OnePlus propone un pacchetto di promozioni esclusive, valide fino al 30 aprile 2025 e fino a esaurimento scorte.

Prezzo e disponibilità

Chi acquista il nuovo OnePlus Watch 3 tramite il sito ufficiale OnePlus.com potrà beneficiare di uno sconto immediato di 50€ sul prezzo di listino dell’orologio e ottenere un prodotto a scelta tra:

gli auricolari OnePlus Nord Buds 3 Pro (valore €79,00);

la base di ricarica OnePlus Watch (valore €29,99);

(valore €29,99); oppure un cinturino OnePlus Watch aggiuntivo (valore €34,99).

È inoltre attivo un programma di permuta che consente di ottenereun ulteriore sconto di €30restituendo un dispositivo idoneo, secondo i T&C riportatisul sito.

Per chi desidera acquistare il nuovo smartwatch insieme ad altri prodotti dell’ecosistema OnePlus, sono disponibili interessanti offerte bundle, tra cui:

20% di sconto su OnePlus Pad 2 ;

; 20% di sconto su OnePlus Buds Pro 3 ;

; 50% di sconto su OnePlus Watch 2 ;

; 30% di sconto sulla base di ricarica ;

; e 30% di sconto su cinturini aggiuntivi.

OnePlus dedica infine un’attenzione particolare al mondo accademico, offrendouno sconto extra del 10%agli studenti universitari, previa verifica dell’e-mail istituzionale.

Tutte le promozioni sono valide fino alle ore 23:59 CET del 30 aprile 2025.

Per ulteriori informazioni, condizioni e disponibilità, è possibile visitare il sito ufficiale www.oneplus.com/it.

