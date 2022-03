La serie “A” di OPPO si espande oggi con l’arrivo del nuovo OPPO A96, un dispositivo mid-level con l’iconica lavorazione della cover “OPPO Glow” che vanta tra le sue specifiche un display Punch-Hole da 6,59″ con frequenza di aggiornamento a 90Hz, ricarica rapida a 33W ed un chipset Snapdragon 680.

Un design elegante e premium

OPPO A96 è dotato di un display Punch-Hole da 6,59” a 90Hz con un rapporto schermo-corpo del 90,8% e una risoluzione 1080×2412 FHD. L’aumento della frequenza di aggiornamento è gestito da Adaptive Refresh Rate, la tecnologia sviluppata da OPPO per gli schermi LCD, che regola automaticamente la frequenza di aggiornamento dello schermo in base all’attività svolta dall’utente, garantendo una migliore fluidità e mantenendo basso il consumo energetico.

Al suo interno troviamo un chipset Snapdragon 680 4G affiancato da una configurazione di 8GB RAM + 128GB ROMa cui si aggiunge il supporto alla funzione di espansione della RAM, che migliora le prestazioni e la capacità di archiviazione, e la possibilità di espandere le schede SD per conservare più foto e video. Inoltre, OPPO A96 supporta anche la tecnologia NFC e la comunicazione point-to-point.

Specifiche Tecniche

display: AMOLED 6,59″ FHD+, refresh rate 90Hz, protezione Panda glass

AMOLED 6,59″ FHD+, refresh rate 90Hz, protezione Panda glass SoC: Qualcomm Snapdragon 680

Qualcomm Snapdragon 680 memoria: 8/128GB

8/128GB sensore impronte: laterale

laterale connettività: 4G

4G fotocamere: anteriore: 16MP posteriori: 50MP principale + 2MP profondità

batteria: 5.000mAh con ricarica rapida 33W

5.000mAh con ricarica rapida 33W dimensioni e peso: 164,4×75,7×8,5mm per 191g

164,4×75,7×8,5mm per 191g OS:Android 11 con ColorOS 11.1

La finitura di OPPO A96 viene realizzata selezionando il miglior pannello di vetro diamantato e mettendolo sottovuoto per comprimere i cristalli. Il risultato è una texture accattivante, liscia, resistente alle impronte e a prova di sporco. OPPO A96 il suo form factor 3D distintivo, disponibile in 2 eleganti colorazioni: Starry Black e Sunset Blue.

Troviamo anche un sensore di impronte digitali sul lato dello smartphone permette di sbloccare più facilmente il device e rende il design 3D di OPPO A96 più sottile e raffinato.

Parlando di autonomia troviamo una batteria da 5000mAh consente agli utenti di rimanere sempre connessi mentre la tecnologia di ricarica rapida SUPERVOOC da 33W offre una maggiore flessibilità: con soli 30 minuti di ricarica lo smartphone raggiunge il 55% di potenza della batteria.

Inoltre, OPPO ha fatto grandi passi in avanti nel migliorare l’efficienza di utilizzo della batteria grazie a funzionalità innovative, come la Super Power Saving Mode basata sulle strategie di risparmio energetico, la regolazione della frequenza della CPU e la regolazione della retroilluminazione che agisce su applicazioni specifiche per estendere la durata della batteria. OPPO A96 dispone anche della funzione Optimized Night Charging, che permette all’intelligenza artificiale dello smartphone di memorizzare le abitudini di sonno dell’utente e programmare un piano di ricarica della batteria segmentato durante la notte.

Gli altoparlanti e i microfoni doppi di OPPO A96 producono infatti un audio stereo ad alto volume riducendo il rumore ambientale, mentre la tecnologia audio Dirac HD rende l’esperienza di visione dei contenuti ancora più coinvolgente.

Un potente sistema di fotocamere che migliora i ritratti fotografici

OPPO A96 vanta una fotocamera frontale da 16MP, capace di dare vita a splendidi ritratti. Grazie alla funzione AI Natural Retouching è possibile rimuovere le imperfezioni pur conservando i tratti naturali del viso dell’utente, mentre la funzione Fill Light a 360° rende i ritratti luminosi anche se scattati in condizioni di scarsa luminosità.

La configurazione della doppia fotocamera posteriore presenta una fotocamera da 50MP con alta sensibilità fotografica e alto numero di pixel, e una fotocamera Bokeh da 2MP, che consente agli utenti di utilizzare la modalità Ritratto per catturare foto con effetti bokeh precisi e naturali. La fotocamera posteriore supporta anche lo zoom digitale 5x e la possibilità di realizzare fino a 20 scatti in sequenza.

Infine, caratteristiche aggiuntive della fotocamera come AI Palette, Neon Portrait, Flash Snapshot e Selfie HDR completano l’esperienza utente offrendo ancora più versatilità.

Prezzi e disponibilità

OPPO A96, nelle colorazioni Starry Black e Sunset Blue, è disponibile a partire da oggi al prezzo consigliato al pubblico di 299,99€ nei principali rivenditori di elettronica di consumo, sull’e-commerce proprietario OPPO Store e nei prossimi giorni anche su Amazon.

