OPPO ha presentato oggi per il mercato Italiano il nuovo arrivato della famiglia “A”: stiamo parlando di A60 che mantiene un design premium e funzionale, offrendo anche un’esperienza audiovisiva senza precedenti, ed il tutto a 199€ al lancio.

Design all’Avanguardia: Sottile, Pratico e Robusto

Rispettando il caratteristico design sottile e leggero della serie A di OPPO, il nuovo OPPO A60 si distingue per la sua sottigliezza, misurando appena 7,68 mm di spessore e pesando circa 186 g. Grazie alla sua cornice ad angolo retto e alla copertura posteriore piatta 2D, questo smartphone assicura una presa comoda e sicura in ogni contesto.

Il design sorprendente del OPPO A60 si esprime in due eleganti finiture: Ripple Blue e Midnight Purple. Il Ripple Blue presenta un’esclusiva texture Magnetic Particle che evoca il movimento delle onde marine, mentre il Midnight Purple si distingue per la sua tonalità scura e cangiante di viola. Entrambi i modelli vantano un design della fotocamera raffinato, inserito in un’elegante area ovale sulla cover posteriore. Non solo estetica, ma anche robustezza: con una valutazione IP54 che lo protegge dagli schizzi e l’uso di vetro temperato doppio per lo schermo, l’A60 è progettato per resistere agli urti e alle cadute.

Display Avanzato per un’Esperienza Visiva Immersiva

Il display Ultra-Bright da 950-nit del OPPO A60 ha una luminosità di picco che supera il 39% rispetto al modello precedente, inoltre questo schermo da 6,67 pollici rende la visualizzazione dei contenuti all’aperto, anche sotto la luce solare diretta, estremamente agevole. Inoltre, con un tasso di refresh rate fino a 90Hz, gli utenti possono godere di un’esperienza visiva incredibilmente fluida.

Una caratteristica innovativa introdotta per la prima volta in questa fascia di prezzo è la funzione Splash Touch, che migliora la reattività dello schermo anche quando è bagnato, permettendo agli utenti di utilizzare lo smartphone in condizioni complesse come sotto la pioggia o durante attività sportive.

OPPO A60 non delude nemmeno sul fronte audio. Con i suoi Dual Stereo Speakers, offre un suono pieno e coinvolgente. Inoltre, la modalità Ultra Volume permette di aumentare il volume dell’altoparlante fino al 300% in ambienti rumorosi, garantendo una chiara percezione delle chiamate in arrivo e delle conversazioni telefoniche.

Massima Efficienza con Ampio Spazio di Archiviazione e Batteria Duratura

Al cuore del OPPO A60 c’è un processore Snapdragon 680 Mobile Platform a 6nm, che assicura prestazioni elevate e un consumo energetico ridotto del 10% rispetto ai modelli precedenti. Con 8 GB di RAM e 256 GB di ROM, offre una vasta capacità di archiviazione, ulteriormente espandibile grazie alla funzione di espansione della RAM di OPPO. La batteria da 5,000mAh, abbinata alla ricarica rapida SUPERVOOC da 45W, garantisce lunghe sessioni di utilizzo con tempi di ricarica minimi.

Dotato di un set di fotocamere triple con una principale da 50MP offre foto con dettagli nitidi, mentre la fotocamera ritratto da 2MP e la fotocamera selfie da 8MP completano il quadro per scatti eccezionali in ogni situazione.

Disponibilità e Prezzo

Il OPPO A60 è disponibile nelle affascinanti colorazioni Ripple Blue e Midnight Purple, con una configurazione di 8GB di RAM e 256GB di ROM, al prezzo competitivo di 199,99€. È già disponibile su OPPO Store e presso i principali rivenditori di prodotti elettronici, e sarà presto disponibile anche su Amazon e nei negozi dei principali operatori telefonici.

